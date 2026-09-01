Trek Alliant+ FS 2027: Универсальный электровелосипед для дальних экспедиций с мотором Bosch и запасом хода 800 Вт·ч

1 сентября 2026, 10:03
Trek Alliant+ FS: электровелосипед для дальних маршрутов выйдет в 2027 году
Trek Alliant+ FS: электровелосипед для дальних маршрутов выйдет в 2027 году
В 2027 году на рынке появится Trek Alliant+ FS - электровелосипед, ориентированный на длительные поездки по сложным маршрутам. Модель выделяется продуманной эргономикой, мощным мотором и возможностью перевозки большого количества багажа, что делает ее актуальной для любителей активного отдыха.
Alliant+ FS будет доступен в двух исполнениях: FS 6 R10 с ручным переключением передач и FS 6 R11 Auto, где используется автоматическая трансмиссия. Для самой максимальной версии предусмотрена вилка Fox 36 AWL с ходом 40 мм, что особенно актуально для сложных маршрутов и пересеченной местности. Такой подход позволяет подобрать оптимальную комплектацию под задачу.
Рама электровелосипеда выпускается в двух размерах, рассчитанных на рост от 155 до 195 см. Регулируемый вынос руля и телескопические подседельные штыри обеспечивают точную посадку и удобство при спусках и подъемах. В основе конструкции - среднемоторный двигатель Bosch Performance Line CX с крутящим моментом до 20 Нм и встроенная аккумуляторная батарея емкостью 800 Вт·ч, что позволяет проехать весьма продолжительную дистанцию.
Особое внимание уделено грузоподъемности: на раме предусмотрено множество креплений для сумок, замков и дополнительного оборудования. На рулевой трубе можно установить бутылку или передний багажник, основной багажник Clever Rack Pro оснащен задним фонарем. Такой набор решений делает Alliant+ FS привлекательным для тех, кто планирует длительные автономные поездки с большим количеством снаряжения.
Интерес к частным транспортным средствам растет на фоне популярности автодомов и мини-караванов, о чем свидетельствует и появление новых моделей, таких как компактный мини-караван для внедорожников, который в последнее время представлен на российском рынке ( подробнее о тенденциях в сегменте путешествий ). Это свидетельствует об общей тенденции: все больше людей ищут мобильные и автономные решения для активного отдыха.
Trek Alliant+ FS может стать одним из самых универсальных электровелосипедов для дальних маршрутов. Важное замечание: модель поступит в продажу только в 2027 году, а значит, у конкурентов еще есть время предложить альтернативы. Однако сочетание мощного мотора, продуманной эргономики и расширенных возможностей для перевозки багажа уже сейчас пользуется популярностью Alliant+ FS на фоне консервативности.
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