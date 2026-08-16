Новый Trek Domane SLR: лёгкий, без амортизации, но с покрышками 40 мм — идеален для наших дорог

Trek Domane SLR V поколения: минус IsoSpeed, плюс легкость и клиренс 40 мм

В августе 2026 года Trek представила обновленный Domane SLR: велосипед стал легче, получил увеличенный клиренс, покрышки до 40 мм и лишился системы IsoSpeed. Это решение может повлиять на подход к комфорту и универсальности шоссейных моделей.

В августе 2026 года Trek представила обновленный Domane SLR: велосипед стал легче, получил увеличенный клиренс, покрышки до 40 мм и лишился системы IsoSpeed. Это решение может повлиять на подход к комфорту и универсальности шоссейных моделей.

Велосипедный рынок редко видит столь радикальные перемены в популярных моделях, как это произошло с Trek Domane SLR пятого поколения. В августе 2026 года компания представила новую версию, которая сразу обратила на себя внимание: исчезла фирменная система IsoSpeed, поэтому рама стала легче, а клиренс под покрышки увеличился до 40 мм.

Главное новшество - полный отказ от IsoSpeed, технологии, которая долгие годы была визитной карточкой Domane и призывала гасить вибрацию от дорожного покрытия. Вместо мягкой амортизации, инженеры Trek установили переработанную карбоновую раму, более гибкие подседельные штыри и возможность установки высоких покрышек.

Рама нового Domane SLR стала легче на 305 граммов по сравнению с предыдущими поколениями, топовая версия SLR 9 AXS 1X теперь весит около 6,63 кг. Увеличенный клиренс до 40 мм расширяет возможности велосипеда: он уверенно ведет себя не только на асфальте, но и на разбитых дорогах или на легком гравии. Первые изменения показали, что, несмотря на исключение IsoSpeed, велосипед не превратился в жесткий гоночный байк - напротив, отклик стал более комфортным.

Производители все чаще отказываются от простых амортизационных систем в пользу легкости и универсальности. Похожий тренд наблюдается и в сегменте электромотоциклов: например, недавно Stark Future выпустила лимитированную серию внедорожников с акцентом на подвеску и мощность, что также обращает внимание на новые тенденции — подробнее об этом можно узнать в материале о новых решениях Stark Future .

Для российских велосипедистов обновленный Trek Domane SLR может быть особенно интересен: сочетание легкости, простоты обслуживания и возможности установки широких покрышек, делает его подходящим для неидеальных покрытий.