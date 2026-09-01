4K-камеры и парковка без хлопот: обзор TrendVision Proof 360 GPS Ultra для российских дорог

TrendVision Proof 360 GPS Ultra: 4K видеорегистратор с четырьмя камерами и новым функционалом

Четырехканальный видеорегистратор TrendVision Proof 360 GPS Ultra выходит на рынок с поддержкой 4K, улучшенной эргономикой и расширенным комплектом опций. Новинка ориентирована на водителей, которым важно фиксировать дорожную ситуацию со всех сторон и получать максимум информации в любой ситуации.

Четырехканальный видеорегистратор TrendVision Proof 360 GPS Ultra выходит на рынок с поддержкой 4K, улучшенной эргономикой и расширенным комплектом опций. Новинка ориентирована на водителей, которым важно фиксировать дорожную ситуацию со всех сторон и получать максимум информации в любой ситуации.

Видеорегистратор давно перестал быть роскошью — он стал аксессуаром для каждого водителя. Данное устройство с несколькими камерами позволяет контролировать ситуацию вокруг автомобиля. TrendVision Proof 360 GPS Ultra — обновленная версия популярного четырехканального регистратора, которая теперь поддерживает запись в 4K и получила ряд доработок, немного увеличивших стоимость.

Главное отличие Ультра-версии - новый процессор SigmaStar SSC8838G и свежие сенсоры-камеры. Фронтальная камера теперь снимает в 4К (3840х2160), боковые и задняя — в Full HD. Встроенный модуль GPS/ГЛОНАСС установлен в креплении, что упростило монтаж и повысило надежность сигнала. В комплекте появился HardWire Kit - кабель для прямого подключения к блоку предохранителей, что позволяет использовать режим парковка без дополнительных аксессуаров.

В комплект входит сам регистратор, выносная задняя камера с шестиметровым кабелем System, монтажная пленка, универсальное питание (от прикуривателя или напрямую от АКБ), а также руководство и гарантийный талон.

Корпус устройства выполнен в формате моноблока, боковые камеры поворачиваются на 180 градусов и оснащены ИК-подсветкой для ночной съемки. Экран 3 дюйма, несенсорный, но запоминающийся и информативный. Все элементы управления расположены так, чтобы было удобно при установке под лобовым стеклом. GPS-антенна встроена в крепление, разъем питания и подключение задней камеры находятся там же. Благодаря быстросъемной конструкции устройство легко снимается при необходимости.

Меню регистратора доступно понятно: выбор разрешения (2K или 4K), функция зеркалирования для вспомогательных камер, просмотр отснятого материала прямо на экране. Для хранения файлов используется карта microSD до 256 ГБ, что особенно важно при записи в высоком разрешении по четырем каналам одновременно.

В режиме парковки устройство реагирует на промышленное G-сенсора или работает в таймлапсе, но только при подключении через HardWire Kit. Потребление энергии при записи на все камеры не составляет 6 Вт. Для просмотра видео на ПК предусмотрено фирменное приложение, установочный файл, который записан на карте памяти.

Мобильное приложение Viidure Позволяет быстро получить доступ к роликам через Wi-Fi. Интерфейс минималистичный, но удобный: загрузка одного ролика занимает около 40 секунд. Есть и фоторежим, что может пригодиться для фиксации отдельных моментов.

Качество съемки на уровне: видео сопровождается отметками времени, координат и скорости движения. В солнечном климате на фронтальной камере заметен недостаток антибликового фильтра, но в целом детализация высокая. Боковые камеры с ИК-подсветкой обеспечивают приемлемое качество ночи.

На рынке видеорегистраторов Ультра-версия отличается сочетанием функциональности и разумной цены, наличием Wi-Fi и локальным приложением базовой работы с материалами. В 2026 году такие решения станут стандартом для тех, кто не готов идти на компромиссы в вопросах безопасности и контроля.