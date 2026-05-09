Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Мария Степанова

9 мая 2026, 19:29

Трещина на лобовом стекле: когда ремонт возможен и стоит ли рисковать

Ехать нельзя ремонтировать: ошибка, которая стоит прав. Трещина на стекле — штраф, проблемы с техосмотром и угроза для жизни

Трещины на лобовом стекле - не редкость для российских дорог. Важно знать, когда ремонт реально возможен, а когда лучше не экономить и заменить стекло. Эксперты объясняют, как отличить устранимый дефект и почему не всегда стоит браться за самостоятельный ремонт.

Трещины на лобовом стекле — частая проблема на российских дорогах из-за гравия, шипов и камней. Однако не всякое повреждение требует немедленной замены: во многих случаях возможен качественный ремонт.

Ремонт возможен, если трещина не сквозная, не мешает обзору и не пересекает всё стекло. Сложности возникают при повреждении в зоне работы дворников — даже после ремонта техосмотр пройти не удастся. При этом формального запрета на движение с треснутым стеклом в перечне неисправностей нет.

От ремонта лучше отказаться, если трещину уже пытались чинить, внутри скопилась грязь, либо повреждение вызвано деформацией кузова или неправильной установкой. Множественные сколы и разветвлённые трещины также говорят в пользу полной замены — мастер не сможет гарантировать качество.

Современные методы позволяют остановить рост трещины. Один из популярных способов — высверливание небольшого углубления на конце дефекта («бычий глаз»), что снимает напряжение. Используются твердосплавные буры на низких оборотах, чтобы не перегреть стекло.

После подготовки из трещины удаляют загрязнения и впрыскивают полимер с коэффициентом преломления, как у стекла. Под ультрафиолетом состав затвердевает, делая повреждение почти незаметным. Весь процесс занимает 30–60 минут, стоимость зависит от сложности.

Для самостоятельного ремонта продаются специальные наборы, но они требуют осторожности и навыков. Ошибка может усугубить дефект и привести к необходимости полной замены. Профессионалы же располагают опытом и оборудованием.

Ремонт своими руками подходит только уверенным в себе водителям, готовым рискнуть. При длинной или сложной трещине, а также если повреждение уже пытались чинить, лучше не экономить — иначе возможны повторное появление дефекта или помутнение стекла.

Замена неизбежна, если трещина пересекает всё стекло, находится прямо в поле зрения водителя или имеется множество сколов. Новое стекло обеспечивает обзор и спокойствие на дороге, ведь даже лучшая реставрация не всегда восстанавливает прежнюю прочность.

