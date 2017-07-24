Треть отечественных автомобилистов невольно засыпали за рулем
Если в Европе за рулем засыпал хоть раз каждый пятый водитель в ЕС, то в России этот показатель оказался более 32% (почти каждый третий). Наши соотечественники признались социологам , что «проваливались» в сон во время управления автомобилем, причем 3,8% опрошенных уже попадали из-за этого в ДТП («просыпался уже после столкновения или в кювете»).
Прогоняют сон с помощью физических упражнений, ради готовых они готовы сделать остановку, более 7% водителей страны. Еще 6,7% поддерживают себя в бодрствующем состоянии, жуя жевательную резинку или щелкая семечки. Популярны и такие варианты, как «положить под язык лимон», «взять с собой друзей, которые развлекут разговорами», «выполнять математические операции». И только 30% из числа опрошенных выбрали самый очевидный и полезный вариант – остановить автомобиль и поспать хотя бы 20-30 мин.
Надо признать, что тема сна актуальна для многих государств. По данным Международной ассоциация медицины сна WASM, подобные проблемы испытывают до 45% населения Земли. Дефицит сна способен серьезно ухудшить способность человека управлять автомобилем. Снижение способности концентрироваться и замедленные реакции эксперты сравнивают с последствиями употребления алкоголя.
Академия медицины сна США рекомендует прекратить движение или передать управление другому водителю при появлении следующих симптомов:
- Продолжительное зевание или слипающиеся глаза;
- Непроизвольные кивки головой, неспособность постоянно держать ее прямо;
- Неспособность вспомнить последние километры поездки;
- Сильное сближение с автомобилем впереди во время движения или при торможении;
- Невнимательность к дорожным знакам, пропуск нужного поворота;
- Непреднамеренное смещение на другую полосу или обочину.
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