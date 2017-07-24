24 июля 2017, 10:32

Треть отечественных автомобилистов невольно засыпали за рулем

Летом световой день заметно длиннее, и люди спят на 2 часа меньше, чем в остальные времена года (в среднем, 5,5 час.). Согласно исследованиям Ford, даже 2 часа, «украденные» у сна, увеличивают вероятность попасть в ДТП почти вдвое.
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  Треть отечественных автомобилистов невольно засыпали за рулем Треть отечественных автомобилистов невольно засыпали за рулем Треть отечественных автомобилистов невольно засыпали за рулем Треть отечественных автомобилистов невольно засыпали за рулем Треть отечественных автомобилистов невольно засыпали за рулем Треть отечественных автомобилистов невольно засыпали за рулем
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Если в Европе за рулем засыпал хоть раз каждый пятый водитель в ЕС, то в России этот показатель оказался более 32% (почти каждый третий). Наши соотечественники признались социологам , что «проваливались» в сон во время управления автомобилем, причем 3,8% опрошенных уже попадали из-за этого в ДТП («просыпался уже после столкновения или в кювете»).

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24% респондентов заявили, что им знакомо чувство сонливости за рулем, при этом они успешно борются с ним, причем самыми разными способами. Для более чем 33% опрошенных россиян лучшим средством от сна за рулем являются тонизирующие напитки.  Традиционные кофе и чай пока обгоняют по популярности «энергетики» – 18% против 15%. Среди российских водителей как нигде много меломанов и любителей петь – громкую музыку и пение как лучший метод борьбы со сном указали почти 23% респондентов.

Прогоняют сон с помощью физических упражнений, ради готовых они готовы сделать остановку, более 7% водителей страны. Еще 6,7% поддерживают себя в бодрствующем состоянии, жуя жевательную резинку или щелкая семечки. Популярны и такие варианты, как  «положить под язык лимон», «взять с собой друзей, которые развлекут разговорами», «выполнять математические операции». И только 30% из числа опрошенных выбрали самый очевидный и полезный вариант – остановить автомобиль и поспать хотя бы 20-30 мин.

Надо признать, что тема сна актуальна для многих государств. По данным Международной ассоциация медицины сна WASM, подобные проблемы испытывают до 45% населения Земли. Дефицит сна способен серьезно ухудшить способность человека управлять автомобилем. Снижение способности концентрироваться и замедленные реакции эксперты сравнивают с последствиями употребления алкоголя.

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На европейских дорогах усталость является причиной каждого пятого ДТП. Исследования Фонда безопасности дорожного движения при Американской национальной автомобильной ассоциации (ААА) показали, что чем меньше часов в сутки спит водитель, тем выше вероятность его попадания в аварию. Если водитель спал меньше 4 часов, говорят социологи, то риск ДТП увеличивается в 11,5 раз. При этом даже «норма» для многих в 5-6 часов вместо положенных 7 увеличивает шанс стать участником ДТП почти в 2 раза.

Академия медицины сна США рекомендует прекратить движение или передать управление другому водителю при появлении следующих симптомов:

- Продолжительное зевание или слипающиеся глаза;
- Непроизвольные кивки головой, неспособность постоянно держать ее прямо;
- Неспособность вспомнить последние километры поездки;
- Сильное сближение с автомобилем впереди во время движения или при торможении;
- Невнимательность к дорожным знакам, пропуск нужного поворота;
- Непреднамеренное смещение на другую полосу или обочину.

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Треть отечественных автомобилистов невольно засыпали за рулем
Если в Европе за рулем засыпал хоть раз каждый пятый водитель в ЕС, то в России этот показатель оказался более 32% (почти каждый третий). Наши соотечественники признались социологам , что «проваливались» в сон во время управления автомобилем, причем 3,8% опрошенных уже попадали из-за этого в ДТП («просыпался уже после столкновения или в кювете»). {{material_119395}} 24% респондентов заявили, что им знакомо чувство сонливости за рулем, при этом они успешно борются с ним, причем самыми разными способами. Для более чем 33% опрошенных россиян лучшим средством от сна за рулем являются тонизирующие напитки.  Традиционные кофе и чай пока обгоняют по популярности «энергетики» – 18% против 15%. Среди российских водителей как нигде много меломанов и любителей петь – громкую музыку и пение как лучший метод борьбы со сном указали почти 23% респондентов.Прогоняют сон с помощью физических упражнений, ради готовых они готовы сделать остановку, более 7% водителей страны. Еще 6,7% поддерживают себя в бодрствующем состоянии, жуя жевательную резинку или щелкая семечки. Популярны и такие варианты, как  «положить под язык лимон», «взять с собой друзей, которые развлекут разговорами», «выполнять математические операции». И только 30% из числа опрошенных выбрали самый очевидный и полезный вариант – остановить автомобиль и поспать хотя бы 20-30 мин. Надо признать, что тема сна актуальна для многих государств. По данным Международной ассоциация медицины сна WASM, подобные проблемы испытывают до 45% населения Земли. Дефицит сна способен серьезно ухудшить способность человека управлять автомобилем. Снижение способности концентрироваться и замедленные реакции эксперты сравнивают с последствиями употребления алкоголя. {{material_118135}} На европейских дорогах усталость является причиной каждого пятого ДТП. Исследования Фонда безопасности дорожного движения при Американской национальной автомобильной ассоциации (ААА) показали, что чем меньше часов в сутки спит водитель, тем выше вероятность его попадания в аварию. Если водитель спал меньше 4 часов, говорят социологи, то риск ДТП увеличивается в 11,5 раз. При этом даже «норма» для многих в 5-6 часов вместо положенных 7 увеличивает шанс стать участником ДТП почти в 2 раза. Академия медицины сна США рекомендует прекратить движение или передать управление другому водителю при появлении следующих симптомов: - Продолжительное зевание или слипающиеся глаза;- Непроизвольные кивки головой, неспособность постоянно держать ее прямо;- Неспособность вспомнить последние километры поездки;- Сильное сближение с автомобилем впереди во время движения или при торможении;- Невнимательность к дорожным знакам, пропуск нужного поворота;- Непреднамеренное смещение на другую полосу или обочину.
2017-07-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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