9 сентября 2019, 00:36
Треть продаж Volkswagen в России приходится на корпоративных клиентов
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Российские дилеры Volkswagen реализовали в августе более 8,5 тыс. новых легковых автомобилей. Около трети продаж пришлось на корпоративных клиентов. Благодаря оптимальному сочетанию цены и качества седаны Polo востребованы в сервисах такси и каршеринга.
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Бестселлером марки остается седан Polo. В прошлом месяце модель разошлась тиражом 4 627 экземпляров, что позволило ей попасть в пятерку самых востребованных автомобилей в нашей стране. Седаны Polo любят таксисты и операторы каршеринга за надежность, простоту в обслуживании и экономичность. Компания даже выпустила на российский рынок особую версию Polo в заводской желтой окраске.
При покупке в лизинг цена такого седана с автоматической коробкой передач составляет минимум 777 тысяч рублей. Другими словами, крупные корпоративные клиенты или индивидуальные предприниматель могут рассчитывать на скидку до 88,9 тыс. рублей. На сегодняшний день в России продано уже почти 3 000 таких желтых седанов Polo.
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