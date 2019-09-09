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9 сентября 2019, 00:36

Треть продаж Volkswagen в России приходится на корпоративных клиентов

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Российские дилеры Volkswagen реализовали в августе более 8,5 тыс. новых легковых автомобилей. Около трети продаж пришлось на корпоративных клиентов. Благодаря оптимальному сочетанию цены и качества седаны Polo востребованы в сервисах такси и каршеринга.
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По информации аналитического агентства Автостат», в августе 2019 года отечественные дилеры Volkswagen продали корпоративным клиентам 2 676 автомобилей, что составило 31,4% от общего объема продаж марки в России. Всего в августе в нашей стране было реализовано 8 527 автомобилей Volkswagen или на 1% меньше, чем в августе 2018-го.

Бестселлером марки остается седан Polo. В прошлом месяце модель разошлась тиражом 4 627 экземпляров, что позволило ей попасть в пятерку самых востребованных автомобилей в нашей стране. Седаны Polo любят таксисты и операторы каршеринга за надежность, простоту в обслуживании и экономичность. Компания даже выпустила на российский рынок особую версию Polo в заводской желтой окраске.
 
При покупке в лизинг цена такого седана с автоматической коробкой передач составляет минимум 777 тысяч рублей. Другими словами, крупные корпоративные клиенты или индивидуальные предприниматель могут рассчитывать на скидку до 88,9 тыс. рублей. На сегодняшний день в России продано уже почти 3 000 таких желтых седанов Polo.

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у меня товарищ тоже купил может год назад. 1.6 ручка полубомж. жалуется почему то что масло кушает. дилер сказал что это норм для этого двигателя и везде прописано. замена замена 1 литр льет. ну бог с ним. катался я значит с ним. в принципе не такой уж он и плохой как многие говорят. я на бмв езжу если ...
MichaMeL
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блин, какой же он обалденный. , как же хочется купить. в каком он сейчас ценовом диапазоне ?
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Треть продаж Volkswagen в России приходится на корпоративных клиентов
{{material_127220}}По информации аналитического агентства Автостат», в августе 2019 года отечественные дилеры Volkswagen продали корпоративным клиентам 2 676 автомобилей, что составило 31,4% от общего объема продаж марки в России. Всего в августе в нашей стране было реализовано 8 527 автомобилей Volkswagen или на 1% меньше, чем в августе 2018-го.Бестселлером марки остается седан Polo. В прошлом месяце модель разошлась тиражом 4 627 экземпляров, что позволило ей попасть в пятерку самых востребованных автомобилей в нашей стране. Седаны Polo любят таксисты и операторы каршеринга за надежность, простоту в обслуживании и экономичность. Компания даже выпустила на российский рынок особую версию Polo в заводской желтой окраске. При покупке в лизинг цена такого седана с автоматической коробкой передач составляет минимум 777 тысяч рублей. Другими словами, крупные корпоративные клиенты или индивидуальные предприниматель могут рассчитывать на скидку до 88,9 тыс. рублей. На сегодняшний день в России продано уже почти 3 000 таких желтых седанов Polo.
2019-09-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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