Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Дарья Климова

6 августа 2026, 20:57

Треть такси в России может исчезнуть с рынка: эксперты предупреждают о рисках

Треть такси в России может исчезнуть с рынка: эксперты предупреждают о рисках

Треть такси под угрозой ухода: падение прибыли, рост цен и дефицит водителей на российском рынке

Треть такси в России может исчезнуть с рынка: эксперты предупреждают о рисках

В России таксопарки сталкиваются с беспрецедентными трудностями: растущие долги, снижение доходов и ужесточение требований к автопарку. Мало кто знает, что уже сейчас под угрозой оказались тысячи машин, а последствия могут затронуть не только бизнес, но и обычных пассажиров.

В России таксопарки сталкиваются с беспрецедентными трудностями: растущие долги, снижение доходов и ужесточение требований к автопарку. Мало кто знает, что уже сейчас под угрозой оказались тысячи машин, а последствия могут затронуть не только бизнес, но и обычных пассажиров.

Ситуация на российском рынке такси меняется кардинально, и эти перемены затрагивают как владельцев автопарков, так и обычных пассажиров. По оценкам Национальной ассоциации таксопарков, в ближайшее время отрасль могут покинуть около тридцати процентов автомобилей такси, и главная причина кроется в сочетании постоянно растущей финансовой нагрузки и новых, более жестких требований со стороны регуляторов, которые делают работу в этой сфере все менее рентабельной.

Как сообщает Autonews, представители НАТ отмечают, что прибыль таксопарков падает рекордными темпами, тогда как стоимость новых машин, наоборот, продолжает расти, и результаты майского опроса 2026 года это наглядно подтверждают: подавляющее большинство таксопарков зафиксировали снижение как общей выручки, так и чистой прибыли, при этом более половины участников рынка уже столкнулись с возросшей предпринимательской ответственностью, что создает дополнительный пресс на бизнес.

Отдельной и крайне острой проблемой остается быстрый износ автомобилей, ведь машины, работающие в такси, обычно требуют замены уже через три года эксплуатации, что вынуждает владельцев парков постоянно вкладывать средства в обновление, но на фоне непрерывного роста цен и крайне ограниченного выбора подходящих моделей делать это становится все труднее. В мае текущего года значительная часть таксопарков заявила о нехватке водителей, и эта кадровая проблема тесно переплетается с ужесточением требований к локализации автомобилей, поскольку теперь разрешено использовать исключительно те модели, которые включены в специальный перечень Минпромторга, и хотя в июле этот список пополнился шестью новыми позициями, участники рынка сходятся во мнении, что этого абсолютно недостаточно для решения накопившихся проблем.

Эксперты предупреждают, что сложившаяся ситуация с большой вероятностью приведет к сокращению числа доступных машин и, как следствие, к росту цен на поездки для пассажиров, причем в условиях, когда многие таксопарки вынуждены брать кредиты на обновление автопарка, а доходы при этом неуклонно падают, риски банкротства становятся вполне реальными. Подобные явления уже наблюдались в других странах, где ужесточение правил вызывало массовый уход игроков с рынка, и сейчас российский рынок такси, судя по всему, переживает именно такой период серьезной трансформации.

По информации Autonews, многие компании уже пересматривают свои бизнес-модели, пытаясь выжить в новых условиях, и важно понимать, что сокращение числа машин может сказаться не только на стоимости проезда, но и на доступности услуг в регионах, а для пассажиров это означает возможное увеличение времени ожидания и снижение общего качества обслуживания.

В ближайшие месяцы ситуация может измениться, если государство пересмотрит некоторые требования к автопаркам или предложит дополнительные меры поддержки, но пока большинство участников рынка работают в условиях высокой неопределенности. Интересно, что на фоне этих изменений некоторые компании ищут альтернативные пути развития, и, например, недавно стало известно, что Скайвелл, ранее работавший в России, начал производство автомобилей для такси в Гонконге, что в перспективе может привести к перестановке сил в отрасли, а более детально о том, как смена стратегии отдельных брендов отражается на всем рынке транспортных перевозок, можно узнать из материала о новых проектах Skywell в отношении интересов России .

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