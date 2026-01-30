Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

30 января 2026, 20:06

Третье поколение Audi Q7 2027: новые детали и неожиданные решения в дизайне

Третье поколение Audi Q7 2027: новые детали и неожиданные решения в дизайне

Впервые показаны рендеры салона и экстерьера Audi Q7 2027 года на новой платформе PPC

Третье поколение Audi Q7 2027: новые детали и неожиданные решения в дизайне

Audi готовит к выходу третье поколение Q7 на новой платформе PPC. Впервые появились детальные изображения интерьера и экстерьера, раскрывающие неожиданные решения. Модель нацелена на конкуренцию с BMW и Mercedes-Benz.

Audi готовит к выходу третье поколение Q7 на новой платформе PPC. Впервые появились детальные изображения интерьера и экстерьера, раскрывающие неожиданные решения. Модель нацелена на конкуренцию с BMW и Mercedes-Benz.

Появление Audi Q7 третьего поколения 2027 модельного года – событие, способное изменить расстановку сил в сегменте премиальных кроссоверов. В условиях, когда конкуренты из Германии активно обновляют свои флагманские модели, Audi создает совершенно новую архитектуру и свежий взгляд на дизайн. Это не просто очередная смена, а попытка вернуть себе утраченные позиции на мировом рынке, где Audi заметно уступает место продажам BMW и Mercedes-Benz.

Главная интрига - переход на платформу Premium Platform Combustion (PPC), разработанную специально для автомобилей с ДВС. Эта модульная база уже легла в основу новых Audi A5 и Q5, а теперь пришла очередь и Q7. Инженерам удалось реализовать более просторный салон, улучшить управляемость и повысить уровень безопасности. Впервые в истории модели интерьер и экстерьер Q7 были показаны в виде разработанных CGI-рендеров, которые позволяют оценить не только общие пропорции, но и детали отделки.

Внешность нового Q7 заметно отличается от предшественника. В глаза бросаются двухъярусные фары, перекликающиеся с решениями младших моделей, и массивная решетка радиатора. Линии кузова стали более выразительными, профиль – динамичнее. В отделке использованы новые материалы, а цветовая палитра расширена за счет необычных обозначений, что обеспечивает премиальный статус автомобиля. Внутри цифровая приборная панель, мультимедийная система с несколькими экранами и минималистичный дизайн, вдохновленные последними моделями A5 и A6.

Особое внимание уделено эргономике и качеству материалов. В отделке салона использована натуральная кожа, алюминий и дерево, а также инновационные композиты. Передние сиденья получили расширенные регулировки и функцию массажа, задний ряд стал просторнее. Впервые для Q7 используется опциональная третья зона климат-контроля и премиальная аудиосистема нового поколения. Все это делает автомобиль не только технологичным, но и по-настоящему комфортным для дальних поездок.

Техническая часть также не осталась без изменений. Ожидается, что линейка двигателей будет включать в себя как классические бензиновые и дизельные агрегаты, так и гибридные версии. Инженеры Audi обещают улучшить динамику, снизить расход топлива и расширить набор электронных ассистентов. Среди них - адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе и интеллектуальный помощник при парковке.

Появление первых рендеров вызвало бурную реакцию среди поклонников марки и экспертов. Многие отмечают, что Audi наконец-то решилась на смелые эксперименты, не забывая при этом о традиционных ценовых принципах бренда. В то же время некоторые скептики указывают на риск потери индивидуальности в погоне за трендами. Однако очевидно одно: Q7 – это не просто эволюция, а попытка задать новые стандарты в классе премиальных кроссоверов.

Упомянутые модели: Audi Q7 (от 6 040 000 Р)
Упомянутые марки: Audi
