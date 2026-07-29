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Автор: Мария Степанова

29 июля 2026, 06:57

Третье поколение Mercedes-Benz GLA: первые фото и детали до официального анонса

Третье поколение Mercedes-Benz GLA: первые фото и детали до официального анонса

Утечка от CocheSpias: новый Mercedes GLA получил решетку от GLC и выходит на рынок с электропремьерой

Третье поколение Mercedes-Benz GLA: первые фото и детали до официального анонса

В сеть попали первые изображения нового Mercedes-Benz GLA третьего поколения - официальная премьера ожидается уже в ближайшие дни. Модель обещает сохранить узнаваемый стиль, но получить современные решения и новые технологии, что особенно актуально на фоне изменений в премиум-сегменте.

В сеть попали первые изображения нового Mercedes-Benz GLA третьего поколения - официальная премьера ожидается уже в ближайшие дни. Модель обещает сохранить узнаваемый стиль, но получить современные решения и новые технологии, что особенно актуально на фоне изменений в премиум-сегменте.

Появление первых снимков третьего поколения Mercedes-Benz GLA до официального релиза вызвало немалый интерес среди автолюбителей. Причина проста: модель остается одной из самых ожидаемых новинок в сегменте компактных премиальных кроссоверов, а любые утечки информации моментально становятся поводом для обсуждения.

Изображение нового GLA появилось раньше времени, хотя Mercedes-Benz пока официально не раскрывал дизайн. На фото - электроверсия кроссовера, снятая в классическом ракурсе - три четверти спереди. Судя по деталям, это не рендер, а реальный снимок, что подтверждается и последними шпионскими фото прототипов без камуфляжа.

Внешне новый GLA сохраняет узнаваемые пропорции: короткий, массивный кузов, широкие "плечи" и компактная задняя часть. Однако теперь кроссовер получил хромированную светодиодную решетку, как у электрических GLC и C-Class, а также фирменные фары с тремя светодиодными «лучами» в каждой. Бампер стал более массивным, воздухозаборники закрыты, а черные глянцевые накладки по периметру кузова подчеркивают городской характер модели. Модные черные Y-образные диски завершают образ.

В отделке также заметны черные зеркала, крыша и рейлинги, что придает автомобилю спортивный вид. Несмотря на визуальные изменения, компоновка салона, по всей видимости, будет близка к электрическому GLC и последнему поколению C-Class. Ожидается, что официальная премьера состоится уже в конце июля, а продажи стартуют практически сразу после дебюта.

Mercedes-Benz продолжает реализовывать крупнейшую в своей истории программу обновления модельного ряда: с 2025 по 2027 год компания планирует выпустить более 40 новых моделей, включая CLA, GLB, электрический GLC, обновленные S-Class, GLE и GLS, а также Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe и Mercedes-Maybach GLS. Важно отметить, что на фоне сложной ситуации на китайском рынке и макроэкономических вызовов, концерн фиксирует снижение рентабельности, но не отказывается от амбициозных планов по электрификации и расширению ассортимента.

Интересно, что подобные утечки и рендеры уже не раз влияли на восприятие новых моделей Mercedes-Benz. Например, свежие визуализации S-Class 2027 вызвали бурное обсуждение среди экспертов и поклонников бренда, что подтверждает материал о влиянии рендеров на ожидания от будущих моделей. Это подчеркивает, насколько важна каждая деталь в дизайне и позиционировании премиальных автомобилей.

Для российского рынка новый Mercedes-Benz GLA может стать одной из самых интересных новинок ближайших лет. Компактные кроссоверы остаются востребованными благодаря сочетанию статуса, практичности и современных технологий. Если судить по представленным данным, третье поколение GLA сохранит баланс между узнаваемым стилем и актуальными трендами, что позволит ему конкурировать с BMW X1, Audi Q3 и Volvo XC40. 

Упомянутые модели: Mercedes GLA (от 3 200 000 Р)
Упомянутые марки: Mercedes
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