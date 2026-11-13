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Дарья Климова

Автор: Дарья Климова

13 ноября 2026, 23:59

Новый Renault Duster оказался дешевле Haval Dargo и Volga K40: обзор цен под заказ

Новый Renault Duster оказался дешевле Haval Dargo и Volga K40: обзор цен под заказ

Третий Renault Duster привезли в Россию из ОАЭ: сколько стоит кроссовер в регионах

Новый Renault Duster оказался дешевле Haval Dargo и Volga K40: обзор цен под заказ

Параллельный импорт предлагает любопытную альтернативу привычным кроссоверам. Оснащение и стоимость заметно зависят от выбранной версии. Городские предложения расходятся на сотни тысяч рублей. Есть и нюансы, способные изменить итоговую сумму сделки.

Параллельный импорт предлагает любопытную альтернативу привычным кроссоверам. Оснащение и стоимость заметно зависят от выбранной версии. Городские предложения расходятся на сотни тысяч рублей. Есть и нюансы, способные изменить итоговую сумму сделки.

По данным Автоновости дня, кроссовер третьего поколения, официально не представленный в России, частным образом ввозят из ОАЭ. Самое доступное предложение нашли в Благовещенске: за 2 430 000 рублей готовы привезти переднеприводную версию. Ее оснащают бензиновым турбомотором TCe объемом 1,3 литра и мощностью 150 л. с. Коробка передач роботизированная.

В других городах цена той же версии выше. В Самаре ее предлагают за 2 650 000 рублей, в Воронеже за 2 700 000, в Екатеринбурге за 2 880 000, а в Тюмени за 2 937 000 рублей. Отдельно указана минимальная стоимость поставки во Владивосток, 2 800 000 рублей. Для Самары в таком варианте названа сумма от 2 970 000 рублей.

Каталоги AUTO.AE для ближневосточного рынка приводят отдельные цены на Renault Duster 2025, обозначенный как Duster II: от 42 000 до 61 534 дирхамов. В другом каталоге для Duster II указана вилка от 16 500 дирхамов за версию с мотором 1,6 литра до 61 534 дирхамов за 2,0-литровую модификацию. Итоговая цена там зависит от комплектации, состояния автомобиля, регистрации и страховки. 

Есть и полноприводные машины. Они стоят дороже. Такие кроссоверы комплектуют бензиновым турбомотором объемом 1,2 литра и мощностью 130 л. с. Двигатель работает вместе с 48-вольтовым стартер-генератором. На выбор предусмотрены роботизированная или механическая коробка передач. За 2 910 000 рублей автомобиль можно заказать в Челябинске, за 2 960 000 в Новосибирске. В Твери минимальная цена составляет 3 140 000 рублей.

Новый Renault Duster оказался дешевле Haval Dargo и Volga K40: обзор цен под заказ
Фото: Renault

Для сравнения, полноприводный Haval Dargo дорестайлинговой версии с 192-сильным мотором стоит от 3 149 000 рублей. У Volga K40, аналога Geely Atlas, начальная цена еще выше, 3 599 000 рублей. В отличие от K50, K40 пока не получила скидку за наличный расчет.

Каталожные данные по другим региональным версиям Duster отличаются: в одной карточке Duster II указаны атмосферный двигатель объемом 2,0 литра мощностью 135 л. с., дорожный просвет 210 мм, длина 4341 мм и колесная база 2679 мм. Для 1,3-литровой версии Mk II AUTO.AE приводит двигатель семейства H5H мощностью 170 л. с. (125 кВт). Отдельная карточка автомобиля 2025 года указывает 1,3-литровый двигатель, автоматическую коробку и передний привод.

Большинство доступных под заказ машин указаны в комплектации Techno. В нее входят 18-дюймовые легкосплавные диски и датчики давления в шинах, света и дождя. Предусмотрены тканевая обивка, мультимедиа с Apple CarPlay и Android Auto, однозонный климат-контроль и круиз-контроль. Также заявлены задние датчики парковки с камерой, многофункциональный руль и бесключевой доступ с запуском двигателя кнопкой. В отдельной карточке Renault Duster 2025, опубликованной Peter Warren Automotive, перечислены 17-дюймовые легкосплавные диски, ABS и аудиосистема.

Итоговая цена зависит от курса валют, расходов на логистику и комиссии брокеру. На нее влияют таможенные платежи, утильсбор и другие затраты. При оформлении конкретного автомобиля покупателю следует сверить VIN и документы на машину, включая СБКТС, а также документы об уплате таможенных платежей и утилизационного сбора. Ранее Renault Duster вошел в рейтинг автомобилей с пробегом и высоким клиренсом от «Авито Авто». Первое место в списке заняла LADA 4x4 («Нива»).

Упомянутые модели: Renault Duster (от 699 000 Р)
Упомянутые марки: Renault
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