27 апреля 2022, 11:23
Тревожные новости с АвтоВАЗа: сборку Lada Vesta остановят до осени
Ижевский автозавод возобновил производство с понедельника, 25 апреля. Затем сотрудников распустят на майские каникулы. Дальнейшие перспективы пока не внушают оптимизма. Предприятие может уйти в простой минимум до осени 2022 года.
Дарья Климова Фото: Профиль
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Знакомые с ситуацией на АвтоВАЗе источники говорят, что после майских праздников сборку автомобилей вряд ли возобновят. Вероятнее всего, конвейеры заработают только в июне, и то – в ограниченных объемах. В Тольятти приступят к выпуску упрощенных комплектаций Lada Granta, Niva и Largus. Если ситуация не улучшится, то заводы Renault Россия и Lada Ижевск законсервируют, а производство перенесут на основную площадку в Тольятти. Такой шаг позволит компании оптимизировать производственные и транспортные расходы.
Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Vesta (от 599 000 Р)
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18.04.2022, 14:07
Lada Vesta упростят до 90 сил (если будет совсем плохо, поставят мотор от «Калины»)
14.04.2022, 09:20
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11.04.2022, 14:55
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28.03.2022, 13:59
Чего лишатся «упрощенные» автомобили Lada без импортных компонентов
25.03.2022, 12:17
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