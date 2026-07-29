Рынок трейд-ин в 2026 году: новые правила оценки, ужесточение условий по кредитным авто и как топливный кризис повлиял на скидки

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

29 июля 2026, 18:14

Почему трейд-ин работает не для всех и что советуют эксперты при оценке машины

Почему трейд-ин работает не для всех и что советуют эксперты при оценке машины

Рынок трейд-ин в 2026 году: новые правила оценки, ужесточение условий по кредитным авто и как топливный кризис повлиял на скидки

Почему трейд-ин работает не для всех и что советуют эксперты при оценке машины

Обмен автомобиля по системе трейд-ин позволяет уехать на новой машине уже в день обращения, но стоимость выкупа часто оказывается ниже рыночной. Разбираемся, как устроен процесс, какие нюансы влияют на итоговую сумму и что важно знать перед визитом к дилеру.

Обмен автомобиля по системе трейд-ин позволяет уехать на новой машине уже в день обращения, но стоимость выкупа часто оказывается ниже рыночной. Разбираемся, как устроен процесс, какие нюансы влияют на итоговую сумму и что важно знать перед визитом к дилеру.

Трейд-ин - это способ быстро обменять свой автомобиль на новый или подержанный у официального дилера. Владелец приезжает в автосалон, где его машину оценивают, а сумму сразу учитывают при покупке выбранного авто. Вся процедура занимает всего один день: утром вы еще на старой машине, а вечером уже уезжаете на новой.

Оценка автомобиля проходит в несколько этапов: визуальный осмотр, диагностика и проверка по базам. Обычно на это уходит около часа. Итоговая стоимость выкупа, как правило, на 5-15% ниже средней рыночной цены. Это объясняется тем, что дилер берет на себя все риски, связанные с предпродажной подготовкой, юридической чистотой и последующей продажей машины.

Для многих владельцев трейд-ин - это способ избежать лишних хлопот: не нужно искать покупателя, заниматься рекламой, показывать машину и рисковать столкнуться с мошенниками. Кроме того, производители часто предлагают дополнительную скидку на новый автомобиль при сдаче старого по трейд-ин, что частично компенсирует разницу в цене.

Сдать можно практически любую марку, включая кредитные автомобили - правда, потребуется согласование с банком и досрочное погашение остатка по кредиту. Из документов понадобятся паспорт, ПТС, СТС, а сервисная книжка приветствуется. Доплату за новый автомобиль можно внести наличными, оформить кредит или лизинг.

На итоговую сумму влияют марка и модель, ликвидность, год выпуска, пробег, техническое состояние, внешний вид, история эксплуатации и комплект документов. Серьезные аварии, юридические ограничения, следы коммерческого использования, проблемы с VIN и перекрашенные элементы кузова заметно снижают цену выкупа.

Перед оценкой эксперты советуют не мыть двигатель, не тратить деньги на устранение мелких царапин, обязательно упомянуть о наличии зимних колес и предоставить оба ключа. Не стоит стирать ошибки из памяти автомобиля - это может вызвать подозрения у диагноста.

Процедура сделки выглядит так: сначала выбираете автомобиль на замену, приезжаете в дилерский центр с документами, проходите диагностику и оценку, согласовываете условия, подписываете договоры и уезжаете на новом авто. Все этапы занимают минимум времени, что особенно важно для тех, кто ценит скорость и безопасность сделки.

Трейд-ин становится все более востребованным на российском рынке, особенно на фоне роста числа подержанных автомобилей и усложнения самостоятельной продажи. Как отмечают эксперты, дополнительная скидка от производителя иногда полностью перекрывает разницу между рыночной и трейд-ин ценой. Для сравнения, в ситуации с ажиотажным спросом на отдельные модели, как это было с битопливными LADA в 2026 году, условия трейд-ин могут меняться - подробнее об этом можно узнать в материале о влиянии топливного кризиса на рынок.

Трейд-ин - это не всегда максимальная выгода, но почти всегда - экономия времени и нервов. Для тех, кто не хочет заниматься самостоятельной продажей, этот вариант остается одним из самых удобных. Важно помнить, что итоговая сумма зависит от множества факторов, а дополнительные скидки и акции у дилеров могут существенно повлиять на конечную стоимость нового автомобиля.

Упомянутые марки: Ford, Geely
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Форд, Джили

Похожие материалы Форд, Джили

Great Wall готовит кроссовер Wey V8X для России: новые детали о запуске
Tenet T4L: новая альтернатива в сегменте бюджетных кроссоверов России
Гибридный Geely EX5 EM-R выходит на российский рынок: новые детали и особенности
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Новосибирск Уфа Тамбов
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться