Почему легендарные моторы Toyota, Renault и Saab до сих пор вне конкуренции

Три бензиновых двигателя, которые служат дольше полумиллиона километров

Некоторые моторы способны удивлять даже спустя годы. Эксперты выделили три уникальных агрегата. Их ресурс поражает даже опытных механиков. Узнайте, что делает их по-настоящему вечными.

Некоторые моторы способны удивлять даже спустя годы. Эксперты выделили три уникальных агрегата. Их ресурс поражает даже опытных механиков. Узнайте, что делает их по-настоящему вечными.

В последние годы автопроизводители все чаще делают ставку на компактные турбированные моторы, рассчитанные на ограниченный срок службы. Однако на фоне этой тенденции выделяются три бензиновых двигателя, которые продолжают работать без серьезных поломок даже после 500 тысяч километров пробега. Эти моторы стали настоящими символами надежности и долговечности.

Первым в списке оказался японский рядный шестицилиндровый двигатель серии JZ от Toyota. Модели 1JZ-GE и 2JZ-GE выпускались с начала 90-х до 2007 года и прославились своей прочностью. Чугунный блок цилиндров, простая конструкция и отсутствие сложных систем регулировки позволили этим агрегатам выдерживать огромные нагрузки. Даже при использовании топлива среднего качества моторы сохраняют работоспособность, а при обрыве ремня ГРМ клапаны не сталкиваются с поршнями, что избавляет владельцев от дорогостоящего ремонта. Инженеры отмечают, что долговечность этих двигателей обеспечивается массивными деталями и низкой теплонапряженностью.

Второе место заняли французские моторы Renault K7J и K7M объемом 1.4 и 1.6 литра. Они появились в середине 90-х и до сих пор встречаются на бюджетных моделях. Простота конструкции, отсутствие гидрокомпенсаторов и фазовращателей делают эти двигатели практически неубиваемыми при условии своевременной регулировки клапанов. Несмотря на не самый низкий расход топлива, моторы легко переносят суровые зимы и спокойно работают на бензине невысокого качества. Еще одним плюсом считается возможность ремонта в любых условиях, что особенно важно для регионов с ограниченным доступом к сервису.

Третьим в списке оказался шведский двухлитровый агрегат Saab B204, выпускавшийся с 1994 по 2001 год. Инженеры Saab заложили в этот мотор значительный запас прочности, благодаря чему он выдерживает высокое давление наддува и демонстрирует впечатляющие пробеги без капитального ремонта. Для сохранения ресурса важно использовать бензин с высоким октановым числом, так как мотор чувствителен к детонации. Электронная система управления Trionic защищает двигатель от перегрева и других критических ситуаций, а сам блок практически не изнашивается даже при интенсивной эксплуатации.

Современные моторы, в отличие от этих легенд, редко могут похвастаться столь внушительным ресурсом. Производители стремятся снизить вес и расход топлива, используя облегченные материалы и тонкие поршневые кольца. Это приводит к ускоренному износу при малейших нарушениях обслуживания. Кроме того, содержание «миллионников» требует качественных расходников и регулярного обслуживания, иначе даже самый надежный агрегат быстро выйдет из строя.

Эксперты подчеркивают: если соблюдать рекомендации по эксплуатации и не экономить на обслуживании, эти моторы способны прослужить владельцу долгие годы. В условиях, когда ресурс современных двигателей становится маркетинговым ходом, легендарные агрегаты Toyota, Renault и Saab остаются эталоном надежности для автолюбителей по всему миру.