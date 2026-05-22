Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Элина Градова

22 мая 2026, 17:28

В регионе временно вводили режим опасности - связь и рейсы были под контролем

В Ленинградской области ночью 22 мая сработали системы ПВО. Власти приняли меры безопасности. Жители заметили перебои с интернетом. Подробности - в нашем материале.

В ночь на 22 мая в Ленинградской области были зафиксированы попытки проникновения беспилотных летательных аппаратов. Системы противовоздушной обороны оперативно отреагировали и уничтожили три дрона, появившихся в воздушном пространстве региона. По информации Gazeta.SPb, в результате происшествия никто не пострадал, а объекты инфраструктуры не получили повреждений.

Власти региона приняли решение о введении режима повышенной опасности, который начал действовать в ночное время. О введении ограничений сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко через свой официальный канал в мессенджере. Спустя 40 минут после начала режима ситуация была признана стабильной, и ограничения сняли.

В течение этого времени жители региона могли столкнуться с временным снижением скорости мобильного интернета. Некоторые пользователи отмечали перебои в работе связи не только в Ленинградской области, но и в Санкт-Петербурге. Работоспособность сохранялась только у тех сайтов и приложений, которые были внесены в специальный «белый список» Министерства цифрового развития.

Несмотря на инцидент, аэропорт Пулково продолжал функционировать в обычном режиме. Однако из-за временных ограничений на полеты в отдельных районах Ленинградской области расписание некоторых рейсов могло быть скорректировано. Власти внимательно следили за ситуацией, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и персонала.

Стоит отметить, что подобные меры уже применялись ранее. Утром 20 мая в регионе также вводился режим воздушной тревоги, и тогда системы ПВО успешно нейтрализовали три беспилотника. Это свидетельствует о готовности служб к оперативному реагированию на угрозы.

В последние дни жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области отмечают ухудшение качества мобильного интернета. По данным сервиса DownDetector, 21 мая количество обращений по поводу сбоев связи резко возросло - за час поступило почти две сотни жалоб, а за сутки их число превысило девять тысяч. Эксперты связывают это с усилением мер безопасности и временными ограничениями на работу сетей.

В целом, ситуация в регионе остается под контролем. Власти продолжают мониторить обстановку и готовы оперативно реагировать на возможные угрозы. Жителям рекомендуется сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.

