Эксклюзивные трековые гиперкары Bugatti Bolide устроили дрифт на льду в швейцарском Санкт-Морице

Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Автор: Мария Степанова

2 февраля 2026, 07:40

В швейцарском Санкт-Морице состоялось событие, которое невозможно повторить нигде в мире: сразу три Bugatti Bolide вышли на ледяную трассу. Почему этот эксперимент с гиперкарами вызвал такой резонанс и что это значит для будущего эксклюзивных автомобилей - разбираемся в материале.

События, подобные тем, что произошли в Санкт-Морице, случаются крайне редко. На ледяной трассе одного из самых престижных альпийских курортов одновременно появились три Bugatti Bolide — трековых гиперкаров, каждый из которых стоит баснословных денег и предназначен исключительно для закрытых автодромов. Но в этот раз их вывели на снег, чтобы проверить пределы возможностей и показать, что даже самые дорогие и технологические машины не боятся экстремальных условий.

Сам факт показа Bolide на льду уже вызвал бурю обсуждений среди экспертов и поклонников марки. Ведь Bolide - это не просто автомобиль, а инженерный эксперимент, в котором сочетаются 8-литровый двигатель W16, выдающий более 1850 лошадиных сил, и минималистичный кузов, созданный ради высокой скорости и управляемости. Обычно такие машины не покидают гаражи коллекционеров или гоночные трассы, но в этот раз организаторы ICE - самого необычного конкурса освещенности - решили удивить публикацию.

Санкт-Мориц, расположенный на высоте почти 1800 метров, давно стал местом притяжения для состоятельных автолюбителей и коллекционеров. Здесь ежегодно проводятся международные автомобильные мероприятия, но даже для этого города появление сразу трех болидов стало настоящей сенсацией. Машины не просто стояли на выставке - их вывели на ледяную поверхность озера, где они продемонстрировали занос, управляемость и устойчивость в условиях, далеких от привычных для гиперкаров.

Особое внимание обращает на себя тот факт, что ни один из Bolide не столкнулся с перегревом или техническими проблемами, несмотря на высокие нагрузки. Это стало неожиданностью даже для скептиков, которые считали, что подобные автомобили не приспособлены к низким температурам и скользким покрытиям. Однако инженеры Bugatti предусмотрели все тонкости: систему охлаждения, электронные помощники и уникальные настройки подвески, позволяющие гиперкарам уверенно держать себя на снегу.

Для наблюдения это было не просто шоу, это возможное испытание на границе. Дрифт на льду для Bolide - это не только демонстрация производительности, но и проверка баланса, точности управления и работы всех систем в условиях, когда малейшая ошибка может привести к фатальным последствиям. Каждый поворот, каждое ускорение сопровождались всплеским эмоций и восторженными отзывами публики.

Эксперты отмечают, что подобные эксперименты привлекают внимание к гиперкарам. Если раньше такие машины ассоциировались исключительно с треками и коллекционными гаражами, то теперь становится ясно: современные технологии позволяют выходить за привычные рамки. Bolide на снегу - это вызов не только стихии, но и устоявшимся стереотипам о возможностях эксклюзивных автомобилей.

Организаторы ICE отмечают, что подобные события демонстрируют новый взгляд на автомобильную культуру. Здесь ценится не только роскошь и редкость, но и смелость экспериментировать, искать новые формы и удивлять даже самых искушенных зрителей. Для Bugatti участие в таком проекте - это еще и способ демонстрации технологического превосходства и надежности своих разработок в самых неожиданных условиях.

В конце концов, дрифт трех Bugatti Bolide по острову Санкт-Морица стал не просто зрелищем, а символом новой эры в мире гиперкаров. 

Упомянутые марки: Bugatti
