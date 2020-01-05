Три десятка машин рыбаков в момент ушли под лед
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По сообщению местных СМИ, сегодня в бухте Воевода на острове Русский имел место частичный провал льда вдоль берега. По неофициальным данным, под лед на глубину 1,5-2 метра ушло около 30 припаркованных автомобилей. Жертв нет. К тому же, несчастье коснулось не всех – некоторые водители сумели выехать на берег самостоятельно.
Прошел слух, мол, и спасатели под шумок брали деньги, но в ведомстве опровергли такую информацию, заявив, что работают, как и всегда, абсолютно бесплатно.
По официальной информации МЧС, для оказания помощи водителям затонувших автомобилей сразу после получения сигнала была направлена группа поисково-спасательного отряда МЧС России и спецтехника.
На протяжении многих лет фиксируются случаи проламывания льда и попадания автотранспорта в полыньи. Большинство происшествий на льду связано именно с выездом автомобилей на ледовое поле. ГУ МЧС России по Приморскому краю призвало граждан не подвергать свою жизнь опасности, выезжая на автотранспорте на лёд.
В официально распространённом сообщении говорится: «Тонкий лёд находится у берегов, в районе перекатов и стремнин, в местах слияния рек или их впадения в море (озеро), на изгибах, излучинах, около вмерзших предметов, подземных источников, в местах слива в водоемы теплых вод. Структура льда морских акваторий особенно переменчива, поскольку на неё оказывают воздействие течения, ветер, приливы и отливы».
Ко всему прочему есть и ответственность, предусмотренная ст. 3.12 Закона Приморского края от 5 марта 2007 года № 44-КЗ за выход на лёд в период запрета и выезд на лёд вне санкционированных ледовых переправ: Выезд на лёд автотранспорта влечёт предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 3000 рублей.
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