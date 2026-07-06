Забыл телефон - машина напомнит: самые крутые фишки Esteo MX, которые меняют опыт вождения

6 июля 2026, 13:57
Три дисплея и ИИ: Esteo MX внедряет новые стандарты мультимедиа в кроссоверах
Три дисплея и ИИ: Esteo MX внедряет новые стандарты мультимедиа в кроссоверах
Премиальный кроссовер Esteo MX удивил рынком сразу несколькими цифровыми решениями. Мало кто знает, что система способна не только распознавать голоса пассажиров, но и обновляться без визита к дилеру. Какие еще функции скрывает новинка и что это значит для российских водителей - разбираемся подробно.
Российским автолюбителям стоит обратить внимание на Esteo MX - этот кроссовер задает новые стандарты цифрового комфорта и управления в сегменте. В условиях, когда современные автомобили становятся все более технологичными, именно такие решения способны изменить привычный опыт вождения и повысить требования к оснащению даже в премиум-классе.
В Esteo MX реализована мультимедийная система, которая выделяется сразу тремя независимыми дисплеями. Водителю доступна 10,25-дюймовая приборная панель, а центральная консоль оснащена крупным 15,6-дюймовым экраном. Для переднего пассажира предусмотрен отдельный 12,3-дюймовый дисплей, который поддерживает индивидуальное Bluetooth-подключение. Это позволяет пассажиру смотреть видео или слушать музыку, не мешая водителю - решение, которое редко встречается даже среди конкурентов.
Как сообщает Autonews, мультимедийная система Esteo MX интегрирована с популярными сервисами для развлечений и получения информации. За производительность отвечает процессор Snapdragon, а оптимизированная оперативная память обеспечивает плавную работу нескольких приложений одновременно. В топовой версии кроссовер комплектуется аудиосистемой Boya Melody с 21 динамиком и штатным сабвуфером, что создает эффект присутствия в концертном зале.
Особое внимание заслуживает голосовой помощник на базе искусственного интеллекта, который не только понимает команды на русском языке, но и различает голоса разных пассажиров. Это открывает новые возможности для персонализации управления функциями автомобиля. Кроме того, в Esteo MX реализована беспроводная зарядка для смартфонов мощностью 50 Вт, оснащенная функцией напоминания - если устройство забыли в салоне, система предупредит об этом.
Еще одной важной особенностью стала поддержка удаленного обновления программного обеспечения. Теперь владельцам не нужно посещать дилерский центр для установки новых версий системы или дополнительного функционала - все обновления загружаются «по воздуху». Такой подход уже становится стандартом для современных автомобилей, но в сегменте кроссоверов подобные решения пока встречаются нечасто.
Интересно, что тенденция к цифровизации салона и расширению мультимедийных возможностей отмечается и у других производителей. Например, в материале о новых компоновках кроссоверов Zeekr рассматривались изменения, которые влияют на комфорт и функциональность для пассажиров. Это подтверждает, что рынок движется в сторону максимальной персонализации и интеграции цифровых сервисов.
По технической части Esteo MX оснащается двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 197 л.с. и крутящим моментом 375 Нм, который работает в паре с восьмиступенчатым автоматом и постоянным полным приводом. Такой набор характеристик делает модель конкурентоспособной не только по части технологий, но и по динамике. Важно отметить, что внедрение подобных цифровых решений может стать определяющим фактором при выборе автомобиля в ближайшие годы, особенно для тех, кто ценит комфорт и современные технологии в повседневной эксплуатации.
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