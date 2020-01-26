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26 января 2020, 10:08

Три дня проезд ветеранов в петербургском метро – бесплатный

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Фото: СПб метрополитен
Сегодня, завтра и послезавтра (26, 27 и 28 января 2020 года) в честь празднования 76-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады проезд в метрополитене для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны – бесплатный.
Три дня проезд ветеранов в петербургском метро бесплатный

Фото: СПб метрополитен

Уважение оказано также бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.

Пресс-служба петербургского метрополитена информирует, что основанием для бесплатного проезда являются удостоверение ветерана Великой Отечественной войны или удостоверения к медали «За оборону Ленинграда» или знаку «Жителю блокадного Ленинграда», а также удостоверения инвалида Великой Отечественной войны и о праве на льготы бывшего несовершеннолетнего узника концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.


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Три дня проезд ветеранов в петербургском метро – бесплатный
Уважение оказано также бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.Пресс-служба петербургского метрополитена информирует, что основанием для бесплатного проезда являются удостоверение ветерана Великой Отечественной войны или удостоверения к медали «За оборону Ленинграда» или знаку «Жителю блокадного Ленинграда», а также удостоверения инвалида Великой Отечественной войны и о праве на льготы бывшего несовершеннолетнего узника концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.
2020-01-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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