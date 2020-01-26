Три дня проезд ветеранов в петербургском метро – бесплатный
- 115
- 0
Фото: СПб метрополитен
Уважение оказано также бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.
Пресс-служба петербургского метрополитена информирует, что основанием для бесплатного проезда являются удостоверение ветерана Великой Отечественной войны или удостоверения к медали «За оборону Ленинграда» или знаку «Жителю блокадного Ленинграда», а также удостоверения инвалида Великой Отечественной войны и о праве на льготы бывшего несовершеннолетнего узника концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве