Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

24 июля 2026, 11:39

Три документа, которые инспектор ГАИ не вправе требовать на дороге

Три документа, которые инспектор ГАИ не вправе требовать на дороге

Мифы и реальность: какие бумаги не нужны при обычной проверке

Три документа, которые инспектор ГАИ не вправе требовать на дороге

Многие водители возят с собой лишние бумаги. Не все документы нужны при остановке. Разберемся, что действительно важно. Проверьте, не возите ли вы лишнее.

Многие водители возят с собой лишние бумаги. Не все документы нужны при остановке. Разберемся, что действительно важно. Проверьте, не возите ли вы лишнее.

Водители часто стараются быть максимально подготовленными к встрече с инспектором ГАИ, поэтому в бардачках автомобилей скапливается целый архив бумаг. Помимо стандартных водительских прав и свидетельства о регистрации, там можно найти медицинские справки, диагностические карты и даже паспорт транспортного средства. Причина проста: многие уверены, что эти документы могут понадобиться в любой момент.

Однако, как сообщает njcar.ru, законодательство четко определяет, какие бумаги водитель обязан предъявлять при обычной проверке. Все остальные документы нужны только в отдельных ситуациях и не касаются повседневных поездок.

Паспорт транспортного средства (ПТС) - один из самых распространенных «лишних» документов в машине. Его основная функция - подтверждать данные об автомобиле при регистрационных действиях: покупке, продаже, смене владельца или внесении изменений. Для обычной эксплуатации на дороге ПТС не требуется, и инспектор не вправе его запрашивать.

Медицинская справка - еще один документ, который часто возят с собой по привычке. После получения водительских прав она уже не нужна для ежедневных поездок. Справка потребуется только при замене удостоверения или если это прямо указано в документах водителя. В остальных случаях инспектор не может требовать ее предъявления.

Диагностическая карта раньше была обязательной для всех, но сейчас для большинства легковых автомобилей она не нужна. Исключения касаются отдельных категорий транспорта, но для обычных водителей отсутствие карты не является нарушением. При стандартной проверке инспектор не вправе интересоваться этим документом.

Опытные автомобилисты советуют не перегружать машину ненужными бумагами. Чем лучше водитель знает законы, тем меньше вероятность попасть в неприятную ситуацию на дороге. Достаточно иметь при себе только те документы, которые действительно предусмотрены правилами дорожного движения.

Таким образом, хранить в автомобиле ПТС, медицинскую справку и диагностическую карту нет необходимости, если речь идет о стандартной поездке. Это не только избавит от лишних хлопот, но и снизит риск потери важных бумаг. Следуйте актуальным требованиям и не поддавайтесь распространенным мифам среди водителей.

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