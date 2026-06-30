Неожиданные расходы - какие моторы способны разорить даже опытного автолюбителя

Три двигателя, которые могут обернуться финансовым риском для владельца

Покупка авто с мощным мотором может быть опасной. Некоторые агрегаты требуют огромных вложений. Эксперты выделили три самых рискованных двигателя. Перед покупкой важно знать их слабые места.

Покупка авто с мощным мотором может быть опасной. Некоторые агрегаты требуют огромных вложений. Эксперты выделили три самых рискованных двигателя. Перед покупкой важно знать их слабые места.

Планируя приобрести автомобиль с пробегом, многие ориентируются на привлекательную стоимость и престиж марки. Однако за внешней выгодой могут скрываться серьезные подводные камни. Некоторые двигатели способны превратить владение машиной в постоянную борьбу с неисправностями и непредвиденными тратами. Эксперты выделили три силовых агрегата, которые чаще других становятся причиной крупных расходов.

Первое место в антирейтинге занимает бензиновый V8 BMW N63 объемом 4,4 литра с двумя турбинами. Этот мотор устанавливался на популярные модели X5, X6, а также на «пятерку» и «семерку». На вторичном рынке такие автомобили часто стоят заметно дешевле аналогов, но причина кроется в особенностях конструкции. Турбины, размещенные между рядами цилиндров, приводят к перегреву и ускоренному износу. В результате владельцы сталкиваются с постоянным расходом масла и необходимостью дорогостоящего ремонта. Даже незначительное отклонение от регламента обслуживания может привести к серьезным поломкам, а восстановление обходится в круглую сумму.

Второй в списке - дизельный двигатель AJD-V6, который применялся на Jaguar и Land Rover. Несмотря на солидную репутацию брендов, этот трехлитровый агрегат прославился уязвимостью к масляному голоданию и слабым коленчатым валом. Если происходит проворот вкладышей, ремонт становится экономически нецелесообразным - проще заменить весь мотор. Владельцы таких машин часто вынуждены искать контрактные двигатели, что значительно увеличивает стоимость эксплуатации.

Третью позицию занимают корейские моторы G4KD и G4KE, устанавливавшиеся на Kia Sportage, Optima, Hyundai Tucson, Santa Fe и Sonata. Главная проблема - появление задиров в цилиндрах, что приводит к необходимости капитального ремонта уже после 100 тысяч километров пробега. На рынке подержанных авто эти агрегаты давно считаются рискованными, поэтому перед покупкой специалисты советуют проводить тщательную диагностику с помощью эндоскопии. Игнорирование этой процедуры может обернуться серьезными затратами на восстановление двигателя.

Для наглядности эксперты составили сравнительную таблицу основных проблем: у BMW N63 - масложор и перегрев турбин, у AJD-V6 - масляное голодание и поломка коленвала, у G4KD/G4KE - задиры в цилиндрах. Причины возникновения дефектов различны: у корейских моторов это особенности системы охлаждения и высокие температуры, у британского дизеля - конструктивные просчеты, а у немецкого V8 - сложная архитектура и требовательность к обслуживанию.

Потенциальным покупателям стоит помнить: даже если автомобиль выглядит привлекательно и стоит дешевле аналогов, скрытые проблемы двигателя могут привести к непредвиденным расходам. Перед покупкой важно не только проверить техническое состояние, но и заранее оценить возможные затраты на обслуживание. Только комплексная диагностика и финансовая подготовленность помогут избежать неприятных сюрпризов.

Как отмечают специалисты, при выборе подержанного авто с одним из этих моторов необходима глубокая техническая экспертиза. Без нее риск столкнуться с дорогостоящим ремонтом крайне высок. В противном случае покупка может обернуться настоящим испытанием для бюджета.