Какие байки можно водить без регистрации и прав? Топ-3 модели до 4000 Вт

Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Baojun BAW Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

31 августа 2026, 07:00

Три электромотоцикла до 4000 Вт: на них можно ездить без прав категории А

Три электромотоцикла до 4000 Вт: на них можно ездить без прав категории А

Какие байки можно водить без регистрации и прав? Топ-3 модели до 4000 Вт

Три электромотоцикла до 4000 Вт: на них можно ездить без прав категории А

Электромотоциклы с мощностью до 4000 Вт становятся все популярнее: для их эксплуатации не нужны права категории А или А1, а оформление в ГИБДД не требуется. Это открывает новые возможности для тех, кто хочет быстро пересесть на электротранспорт и не тратить время на бюрократию.

Электромотоциклы с мощностью до 4000 Вт становятся все популярнее: для их эксплуатации не нужны права категории А или А1, а оформление в ГИБДД не требуется. Это открывает новые возможности для тех, кто хочет быстро пересесть на электротранспорт и не тратить время на бюрократию.

Электромотоциклы мощностью до 4000 Вт становятся настоящим открытием для тех, кто не хочет связываться с получением прав категории А или А1. Согласно особенностям законодательства, такие байки можно использовать на дорогах сразу после покупки, не проходя длительные процедуры регистрации и оформления номеров. Это особенно актуально для современных жителей, которые ценят мобильность и не готовы тратить время на бюрократию.

В подборке ELECTRON Motors - три модели, которые привлекают не только техническими характеристиками, но и возможностью легально ездить по дорогам общего пользования без формальностей. Super Soco TC Max - электромотоцикл в ретро-стиле, оснащенный мотором на 3900 Вт и способный разгоняться до 95 км/ч. Съемный аккумулятор позволяет заряжать его практически в любом месте.

Alrendo TS Bravo - выбор для тех, кто ищет не только стиль, но и динамику. Запас хода до 310 км и максимальная скорость 130 км/ч делают его одним из самых дальнобойных и быстрых в своем классе. Встроенная Bluetooth-система, три режима езды и универсальное зарядное устройство Type-2 сочетают в себе его технологичность, прочный корпус с евросертификацией, обеспечивающий надежность на дороге.

Tinbot RS-1 - дорожный электромотоцикл с инновационным мотором 3,9 кВт. Батарея на 120 Ач обеспечивает пробег до 200 км, разгон до 100 км/ч занимает всего 5 секунд. Это один из самых мощных электробайков, доступных на российском рынке без необходимости получения прав.

Важно помнить, что для управления такими электромотоциклами достаточно прав категории М или В, постановка на учет в ГИБДД не требуется. Это позволяет быстро начать пользоваться новым транспортом без очередей и экзаменов. Электромотоциклы до 4000 Вт – это не только свобода передвижения, но и возможность опробовать современные технологии без ограничений.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Сентябрь 2026: какие перемены ждут россиян в законах и правилах
70% локализации: российский электромобиль «Атом» стартует с рекордным показателем
Tenet A8 выходит на рынок: комплектации, цены и особенности для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Коммерческие грузовики и фургоны
Skoda Praktik и еще 35 моделей
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Омск Саранск Смоленск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться