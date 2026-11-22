22 ноября 2026, 19:24
Три гибрида ESTEO отправятся из Мурманска навстречу морозам на пути к Магадану
Три гибрида ESTEO отправятся из Мурманска навстречу морозам на пути к Магадану
22 ноября из Мурманска в пробег через всю Россию стартовали три гибрида ESTEO. За месяц им предстоит пройти более 16 тысяч километров через 17 регионов. На участке от Якутска до Магадана экипажи будут искать экстремальный холод и рассчитывают установить российский рекорд.
В прошлой экспедиции «Байкал - Москва» морозы до -35 °C застали экипаж в Казани, а не в Сибири. Теперь команда собирается отслеживать погоду на маршруте и искать условия для испытания гибридов в сильный холод.
Автомобильная экспедиция «Зов Севера. В поисках холода» стартовала 22 ноября 2026 года из Мурманска, от Центра научно-технологического творчества «Родина». За месяц три машины локализованного производства должны пройти более 16 тысяч километров через 17 регионов, между Баренцевым и Охотским морями. В колонне будут ESTEO EXLANTIX ET и ESTEO EXLANTIX ET8. Третья машина - ESTEO V27. Команда намерена установить рекорд России по движению гибридных автомобилей при экстремально низких температурах и рассчитывает зафиксировать достижение в Книге рекордов России. О маршруте и старте сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.
Самый суровый участок запланирован в Якутии: от Якутска до Магадана экипажи проедут по Колымской трассе через Хандыгу и Оймякон. Затем маршрут пройдет через Усть-Неру и Сусуман. В районе Оймякона ожидаются морозы ниже -45 °C. До Иркутска участники будут ехать в обычных для сезона условиях. Экспедиция пересечет более 20 городов, остановки предусмотрены в восьми из них.
Для EXLANTIX ET заявлены суммарная мощность гибридной установки 469 л. с. и разгон до 100 км/ч за 4,8 секунды. Запас хода достигает 1180 км по циклу WLTP, этот показатель относится к полной гибридной дальности. У ET8 заявлена такая же мощность, а салон рассчитан на шесть мест с раздельными креслами второго ряда. У V27 дорожный просвет составляет 220 мм, автомобиль оснащен интеллектуальной системой полного привода i-AWD.
Маршрут проложен через туристические места, включенные в Национальные проекты России. По рекомендации регионов экипажи посетят местные достопримечательности. После поездки территории, чьи маршруты проверит команда, получат сертификат «Проверено Авто Года».
Организаторы намерены оценить дорожное покрытие и состояние придорожной инфраструктуры. По поручению АНО «Национальные приоритеты» они отдельно изучат возможности для автотуризма. Зимним поездкам посвящена и подборка зимних снегоходов, где рассмотрены модели для хозяйственных задач и отдыха на снегу.
К экспедиции присоединят Международный географический диктант при поддержке Русского географического общества. Старт приурочен к его проведению, а экипажи напишут диктант прямо в автомобилях: впервые площадками станут машины. Церемония старта прошла в центре Мурманска, возле Центра научно-технологического творчества «Родина».
Глава оргкомитета премии «Автомобиль года в России» Владимир Безукладников объяснил, что экспедиция должна проверить машины на одной из самых суровых дорог и рассказать о регионах маршрута. В Якутске к команде присоединятся блогеры-миллионники и журналисты ведущих СМИ. Для пресс-тура предусмотрено пять мест на отрезке от Якутска до Магадана по трассе «Колыма», через полюс холода Оймякон.
За поездкой будут следить на сайте и в соцсетях премии autogoda.ru. Организаторы обещают ежедневно публиковать короткие ролики с дороги, а видео о главных событиях маршрута выпускать каждую неделю. После завершения проекта телеканал «Большая Азия» покажет документальный фильм «Зов Севера». Итоги экспедиции планируют подвести на пресс-конференции в ТАСС 24 декабря.
Проект поддерживают Русское географическое общество и АНО «Национальные приоритеты». Среди участников также ЦСР, радиопартнер проекта - «Серебряный дождь». В Центре стратегических разработок отмечают, что экспедиция стала пятым автопробегом, связанным с программой «Автомобиль года в России» в 2026 году. Проект также уделяет внимание состоянию дорог и инфраструктуре автотуризма.
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