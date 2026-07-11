Мошенничество на топливном кризисе: продажа очередей, фейковые приложения и кража аккаунтов — как не попасть на уловку

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

11 июля 2026, 07:26

Три главные схемы мошенников на фоне дефицита бензина в 2026 году

Три главные схемы мошенников на фоне дефицита бензина в 2026 году

Мошенничество на топливном кризисе: продажа очередей, фейковые приложения и кража аккаунтов — как не попасть на уловку

Три главные схемы мошенников на фоне дефицита бензина в 2026 году

В условиях острого дефицита бензина и роста очередей на АЗС в России активизировались мошенники, предлагающие «решения» для водителей. Разбираемся, какие схемы сейчас наиболее опасны и почему важно сохранять бдительность.

В условиях острого дефицита бензина и роста очередей на АЗС в России активизировались мошенники, предлагающие «решения» для водителей. Разбираемся, какие схемы сейчас наиболее опасны и почему важно сохранять бдительность.

Дефицит топлива в ряде регионов России спровоцировал не только длинные очереди на заправках, но и появление новых мошеннических схем. Водители, стремясь сэкономить время и нервы, все чаще становятся жертвами аферистов, которые ловко используют ситуацию в своих интересах.

Самая заметная ошибка последних дней — продажа «места в очереди» на АЗС. Злоумышленники создают сайты, внешне неотличимые от официальных ресурсов крупных топливных компаний. На таких страницах пользователю предлагают выбрать удобное время для заправки, чтобы избежать многочасового ожидания. Для подтверждения личности просят ввести код из SMS. На самом деле этот код предназначен для восстановления доступа к Telegram-аккаунту, после чего мошенники получают полный доступ к перепискам, контактам и личным данным. В будущем эти сведения могут быть использованы для шантажа или взлома банковских приложений.

Вторая популярная уловка — рассылка ссылок на мобильные приложения, которые якобы позволяют отслеживать наличие бензина или дизеля на всех АЗС в режиме реального времени. Такие программы распространяются через мессенджеры и соцсети, а после установки на смартфон запускают вредоносное ПО. Вирус-шпион собирает логины, пароли, банковские SMS и контакты, что создает серьезную угрозу безопасности пользователя.

Еще один способ обмана — сайты-двойники известных топливных брендов. На таких ресурсах размещаются баннеры с заманчивыми акциями или опросами, якобы связанными с проблемами на рынке топлива. Пользователь вводит номер телефона и код подтверждения для участия в акциях или получения скидок. В этот момент мошенники используют схему перехвата учетных записей на портале «Госуслуги» или в онлайн-банке, что может привести к потере доступа к важным сервисам.

Водителям стоит быть особенно внимательными: не переходить по сомнительным ссылкам, не вводить коды из SMS на неизвестных сайтах и не устанавливать приложения вне официальных магазинов. В случае возникновения подозрений лучше обратиться в службу поддержки своей топливной компании или банка. Согласно статистике, большинства случаев мошенничества можно избежать, если соблюдать базовые меры цифровой гигиены и не доверять предложениям, которые выглядят слишком выгодными или необычными для текущей ситуации на рынке.

Ситуация с дефицитом бензина уже не впервые становится поводом для появления новых мошеннических схем. Как отмечают эксперты, подобные тенденции возникают всегда, когда на рынке наблюдаются ажиотаж и неопределенность. Важно помнить, что ни одна крупная топливная компания не предлагает бронирование очереди через сторонние сайты, а официальные приложения всегда доступны только через проверенные магазины. Для сравнения, в 2026 году ограничения на продажу бензина уже привели к изменениям на рынке, которые подробно разбирались в материале о влиянии топливного кризиса на спрос на электромобили и гибриды - подробности можно найти здесь .

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Веста получила автоматический климат-контроль без повышения цены
Топливный квест и выход из него: сколько стоят самые доступные электрокары в России
Продажи нового Chevrolet Suburban стартовали в Узбекистане: цена удивила даже экспертов
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Саранск Пермский край Пермь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться