Мошенничество на топливном кризисе: продажа очередей, фейковые приложения и кража аккаунтов — как не попасть на уловку

11 июля 2026, 07:26
Три главные схемы мошенников на фоне дефицита бензина в 2026 году
Три главные схемы мошенников на фоне дефицита бензина в 2026 году
В условиях острого дефицита бензина и роста очередей на АЗС в России активизировались мошенники, предлагающие «решения» для водителей. Разбираемся, какие схемы сейчас наиболее опасны и почему важно сохранять бдительность.
Дефицит топлива в ряде регионов России спровоцировал не только длинные очереди на заправках, но и появление новых мошеннических схем. Водители, стремясь сэкономить время и нервы, все чаще становятся жертвами аферистов, которые ловко используют ситуацию в своих интересах.
Самая заметная ошибка последних дней — продажа «места в очереди» на АЗС. Злоумышленники создают сайты, внешне неотличимые от официальных ресурсов крупных топливных компаний. На таких страницах пользователю предлагают выбрать удобное время для заправки, чтобы избежать многочасового ожидания. Для подтверждения личности просят ввести код из SMS. На самом деле этот код предназначен для восстановления доступа к Telegram-аккаунту, после чего мошенники получают полный доступ к перепискам, контактам и личным данным. В будущем эти сведения могут быть использованы для шантажа или взлома банковских приложений.
Вторая популярная уловка — рассылка ссылок на мобильные приложения, которые якобы позволяют отслеживать наличие бензина или дизеля на всех АЗС в режиме реального времени. Такие программы распространяются через мессенджеры и соцсети, а после установки на смартфон запускают вредоносное ПО. Вирус-шпион собирает логины, пароли, банковские SMS и контакты, что создает серьезную угрозу безопасности пользователя.
Еще один способ обмана — сайты-двойники известных топливных брендов. На таких ресурсах размещаются баннеры с заманчивыми акциями или опросами, якобы связанными с проблемами на рынке топлива. Пользователь вводит номер телефона и код подтверждения для участия в акциях или получения скидок. В этот момент мошенники используют схему перехвата учетных записей на портале «Госуслуги» или в онлайн-банке, что может привести к потере доступа к важным сервисам.
Водителям стоит быть особенно внимательными: не переходить по сомнительным ссылкам, не вводить коды из SMS на неизвестных сайтах и не устанавливать приложения вне официальных магазинов. В случае возникновения подозрений лучше обратиться в службу поддержки своей топливной компании или банка. Согласно статистике, большинства случаев мошенничества можно избежать, если соблюдать базовые меры цифровой гигиены и не доверять предложениям, которые выглядят слишком выгодными или необычными для текущей ситуации на рынке.
Ситуация с дефицитом бензина уже не впервые становится поводом для появления новых мошеннических схем. Как отмечают эксперты, подобные тенденции возникают всегда, когда на рынке наблюдаются ажиотаж и неопределенность. Важно помнить, что ни одна крупная топливная компания не предлагает бронирование очереди через сторонние сайты, а официальные приложения всегда доступны только через проверенные магазины. Для сравнения, в 2026 году ограничения на продажу бензина уже привели к изменениям на рынке, которые подробно разбирались в материале о влиянии топливного кризиса на спрос на электромобили и гибриды - подробности можно найти здесь .
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