Вышло исследование: какие новые методы используют мошенники против автомобилистов и как защитить свои деньги и данные

3 февраля 2026, 16:49
Три главные схемы обмана водителей в 2026: как не попасться на уловки мошенников
В 2026 году мошенники изобретают все более изощренные способы обмана водителей. Поддельные штрафы, фальшивые юристы на месте ДТП и опасные приложения - что грозит владельцам авто и как не стать жертвой аферы, объяснил эксперт.
В последние месяцы российские автомобилисты все чаще сталкиваются с новыми, по-настоящему опасными схемами мошенничества. В условиях, когда цифровые сервисы и дистанционные платежи стали неотъемлемой частью жизни, злоумышленники быстро адаптируются и находят все более изощренные способы обмана. Последствия таких афер могут быть крайне серьезными: от потери крупных сумм до утечки личных данных и даже оформления кредитов на имя ничего не подозревающего водителя. Как сообщает Autonews, эксперты Госдумы и Совета Федерации выделили три наиболее распространенные схемы, которые сейчас угрожают каждому владельцу автомобиля.
Почему это важно? Потому что даже опытные водители, привыкшие к стандартным мерам предосторожности, сегодня рискуют попасться на удочку мошенников. Новые сценарии обмана становятся все более правдоподобными, а их жертвами оказываются не только новички, но и те, кто считает себя подкованным в вопросах безопасности.
Фальшивые штрафы и поддельные уведомления
Одна из самых массовых схем - рассылка поддельных уведомлений о якобы неоплаченных штрафах ГАИ. Мошенники используют бумажные письма, электронные сообщения, СМС, а также QR-коды и PDF-файлы, которые внешне неотличимы от официальных документов. Особенно часто такие рассылки приходят в периоды, когда автомобилисты становятся более активными - например, весной и осенью.
Злоумышленники не ограничиваются только письмами. В ход идут звонки от «судебных приставов» или «служб взыскания», которые под разными предлогами пытаются узнать у водителя коды для входа в личный кабинет на «Госуслугах». Получив доступ, они могут завладеть персональными данными, а иногда и банковской информацией. Еще один вариант - фишинговые сообщения о долгах за проезд по платным дорогам или парковку. Ссылка в таком сообщении ведет на сайт-двойник, где у жертвы запрашивают данные банковской карты.
По словам экспертов, количество подобных случаев за последний год выросло в разы. Главный совет - никогда не сообщать коды из СМС, даже если звонящий представляется сотрудником госорганов. Любое давление или срочные требования - явный признак мошенничества.
Афера на месте ДТП: подставные «юристы»
Еще одна опасная схема - появление на месте аварии так называемых «юристов», которые обещают бесплатную помощь в оформлении документов. Они торопят водителя подписать бумаги, якобы для ускорения процесса получения страховой выплаты. На деле же, подписывая такие документы, автомобилист может незаметно передать право требования компенсации третьим лицам и остаться без денег.
Особенно часто такие ситуации происходят в крупных городах, где поток машин и количество аварий выше. Мошенники действуют быстро и напористо, рассчитывая на стресс и растерянность водителя после ДТП. Важно помнить: любые документы стоит внимательно читать, а при малейших сомнениях - консультироваться с представителями страховой компании или официальными юристами.
Опасные приложения и вредоносные сервисы
Третья категория угроз - вредоносные мобильные приложения, которые маскируются под полезные сервисы для автомобилистов. Это могут быть антирадары, навигаторы, программы для отображения камер или даже «уникальные» приложения с бонусами. Чаще всего их предлагают скачать через анонимные Telegram-каналы, рекламу или пиратские сайты.
На первый взгляд такие приложения работают исправно, но после установки запрашивают доступ к SMS, банковским приложениям и другим чувствительным данным. В результате мошенники получают возможность перехватывать коды подтверждения, похищать деньги с карт или оформлять микрозаймы на имя владельца телефона. Особенно опасны такие программы для тех, кто привык устанавливать все подряд без проверки источника.
Как защититься: советы и новые меры
Власти уже начали борьбу с цифровым мошенничеством. Как отмечают эксперты, в ближайшее время в России заработает система ГИС «Антифрод» - единый механизм, который объединит усилия операторов связи, банков и государственных органов. Ожидается, что эта система позволит быстро выявлять подозрительные номера и блокировать мошеннические каналы связи.
Автомобилистам советуют скачивать приложения только из официальных магазинов, внимательно изучать рейтинги и отзывы, а также критически относиться к обещаниям «уникальных функций» или «эксклюзивных бонусов». Не стоит предоставлять приложениям доступ к данным, которые не связаны напрямую с их работой. Любые попытки давления, запугивания или срочных требований - почти всегда сигнал к тому, что перед вами мошенник. Бдительность и спокойная проверка информации - лучшая защита для каждого водителя.
Похожие материалы
-
03.02.2026, 18:12
В Петербурге водитель Kia в алкогольном опьянении протаранил столб и пытался сбежать
В Красногвардейском районе произошел инцидент с участием легкового авто. Водитель не справился с управлением. На месте работали сотрудники Росгвардии. Подробности происшествия - в нашем материале.Читать далее
-
03.02.2026, 18:12
Зарядка электромобиля в доме: главные сложности и реальные пути решения
Организация зарядки электромобиля в многоквартирном доме - задача с множеством нюансов. Эксперты выделяют технические, юридические и финансовые барьеры, которые важно учитывать при планировании.Читать далее
-
03.02.2026, 17:52
В Ленинградской области молодые семьи получают бесплатные туры по городам региона
В регионе стартовала необычная инициатива для молодых пар. Новобрачные могут рассчитывать на приятный бонус. Программа действует для тех, кто вступил в брак недавно. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
03.02.2026, 17:23
Экзамен в ГАИ: что изменилось в правилах сдачи теории и практики в 2026 году
Как реально проходит экзамен на права в ГАИ, какие ошибки чаще всего допускают кандидаты и что грозит за провал. Мало кто знает, что пересдавать теперь можно неограниченное число раз, но есть нюансы. Эксперты объяснили, почему важно готовиться к каждому этапу.Читать далее
-
03.02.2026, 16:34
Массовые поломки Zeekr 9X в России: владельцы сталкиваются с дефектом редуктора
В России владельцы Zeekr 9X неожиданно столкнулись с массовыми отказами заднего мотор-редуктора. Эксперты объяснили, что стало причиной, и как теперь решают проблему. Что грозит тем, кто уже купил эти автомобили - подробности в материале.Читать далее
-
03.02.2026, 16:28
Trialli представил 45 новых позиций автозапчастей для легковых и грузовых машин
Trialli расширил линейку автозапчастей сразу на 45 новых позиций, охватив как популярные иномарки, так и отечественные модели. Какие детали теперь доступны, что изменилось для владельцев машин и почему это важно именно сейчас - разбираемся подробно.Читать далее
-
03.02.2026, 15:33
В России стартовали продажи новых каркасных щеток Autorepar для популярных авто
На российском рынке появились каркасные щетки Autorepar, подходящие для большинства популярных моделей. Почему их универсальность и состав могут изменить подход к выбору расходников - в нашем материале.Читать далее
-
03.02.2026, 15:03
Лучше, чем ожидалось: базовая Lada Granta удивила уровнем безопасности
Лада Гранта в базовой комплектации стала неожиданным открытием для тех, кто ищет баланс между доступной ценой и достойным уровнем комфорта. В материале - личный опыт эксплуатации, детали покупки и нюансы, которые могут повлиять на выбор автомобиля в 2026 году.Читать далее
-
03.02.2026, 14:27
Arnezi представил серию новых крышек для прокачки тормозной жидкости
Вышло исследование: Arnezi расширил линейку инструментов для СТО, представив уникальные крышки для прокачки тормозной жидкости. Новинки охватывают популярные марки, что важно для сервисов и владельцев авто. Какие проблемы решают эти аксессуары - объяснил эксперт.Читать далее
-
03.02.2026, 14:14
В России представили новую электроподметальную машину «Машуня»
Вышла новая модель городской подметальной машины, которая может изменить стандарты чистоты в мегаполисах. Электрическая установка, компактные размеры и современные системы безопасности - мало кто знает, как это повлияет на работу коммунальных служб. Что еще скрывает новинка и почему ее уже обсуждают специалисты - в нашем материале.Читать далее
