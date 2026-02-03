Вышло исследование: какие новые методы используют мошенники против автомобилистов и как защитить свои деньги и данные

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

3 февраля 2026, 16:49

Три главные схемы обмана водителей в 2026: как не попасться на уловки мошенников

Три главные схемы обмана водителей в 2026: как не попасться на уловки мошенников

Вышло исследование: какие новые методы используют мошенники против автомобилистов и как защитить свои деньги и данные

Три главные схемы обмана водителей в 2026: как не попасться на уловки мошенников

В 2026 году мошенники изобретают все более изощренные способы обмана водителей. Поддельные штрафы, фальшивые юристы на месте ДТП и опасные приложения - что грозит владельцам авто и как не стать жертвой аферы, объяснил эксперт.

В 2026 году мошенники изобретают все более изощренные способы обмана водителей. Поддельные штрафы, фальшивые юристы на месте ДТП и опасные приложения - что грозит владельцам авто и как не стать жертвой аферы, объяснил эксперт.

В последние месяцы российские автомобилисты все чаще сталкиваются с новыми, по-настоящему опасными схемами мошенничества. В условиях, когда цифровые сервисы и дистанционные платежи стали неотъемлемой частью жизни, злоумышленники быстро адаптируются и находят все более изощренные способы обмана. Последствия таких афер могут быть крайне серьезными: от потери крупных сумм до утечки личных данных и даже оформления кредитов на имя ничего не подозревающего водителя. Как сообщает Autonews, эксперты Госдумы и Совета Федерации выделили три наиболее распространенные схемы, которые сейчас угрожают каждому владельцу автомобиля.

Почему это важно? Потому что даже опытные водители, привыкшие к стандартным мерам предосторожности, сегодня рискуют попасться на удочку мошенников. Новые сценарии обмана становятся все более правдоподобными, а их жертвами оказываются не только новички, но и те, кто считает себя подкованным в вопросах безопасности.

Фальшивые штрафы и поддельные уведомления

Одна из самых массовых схем - рассылка поддельных уведомлений о якобы неоплаченных штрафах ГАИ. Мошенники используют бумажные письма, электронные сообщения, СМС, а также QR-коды и PDF-файлы, которые внешне неотличимы от официальных документов. Особенно часто такие рассылки приходят в периоды, когда автомобилисты становятся более активными - например, весной и осенью.

Злоумышленники не ограничиваются только письмами. В ход идут звонки от «судебных приставов» или «служб взыскания», которые под разными предлогами пытаются узнать у водителя коды для входа в личный кабинет на «Госуслугах». Получив доступ, они могут завладеть персональными данными, а иногда и банковской информацией. Еще один вариант - фишинговые сообщения о долгах за проезд по платным дорогам или парковку. Ссылка в таком сообщении ведет на сайт-двойник, где у жертвы запрашивают данные банковской карты.

По словам экспертов, количество подобных случаев за последний год выросло в разы. Главный совет - никогда не сообщать коды из СМС, даже если звонящий представляется сотрудником госорганов. Любое давление или срочные требования - явный признак мошенничества.

Афера на месте ДТП: подставные «юристы»

Еще одна опасная схема - появление на месте аварии так называемых «юристов», которые обещают бесплатную помощь в оформлении документов. Они торопят водителя подписать бумаги, якобы для ускорения процесса получения страховой выплаты. На деле же, подписывая такие документы, автомобилист может незаметно передать право требования компенсации третьим лицам и остаться без денег.

Особенно часто такие ситуации происходят в крупных городах, где поток машин и количество аварий выше. Мошенники действуют быстро и напористо, рассчитывая на стресс и растерянность водителя после ДТП. Важно помнить: любые документы стоит внимательно читать, а при малейших сомнениях - консультироваться с представителями страховой компании или официальными юристами.

Опасные приложения и вредоносные сервисы

Третья категория угроз - вредоносные мобильные приложения, которые маскируются под полезные сервисы для автомобилистов. Это могут быть антирадары, навигаторы, программы для отображения камер или даже «уникальные» приложения с бонусами. Чаще всего их предлагают скачать через анонимные Telegram-каналы, рекламу или пиратские сайты.

На первый взгляд такие приложения работают исправно, но после установки запрашивают доступ к SMS, банковским приложениям и другим чувствительным данным. В результате мошенники получают возможность перехватывать коды подтверждения, похищать деньги с карт или оформлять микрозаймы на имя владельца телефона. Особенно опасны такие программы для тех, кто привык устанавливать все подряд без проверки источника.

Как защититься: советы и новые меры

Власти уже начали борьбу с цифровым мошенничеством. Как отмечают эксперты, в ближайшее время в России заработает система ГИС «Антифрод» - единый механизм, который объединит усилия операторов связи, банков и государственных органов. Ожидается, что эта система позволит быстро выявлять подозрительные номера и блокировать мошеннические каналы связи.

Автомобилистам советуют скачивать приложения только из официальных магазинов, внимательно изучать рейтинги и отзывы, а также критически относиться к обещаниям «уникальных функций» или «эксклюзивных бонусов». Не стоит предоставлять приложениям доступ к данным, которые не связаны напрямую с их работой. Любые попытки давления, запугивания или срочных требований - почти всегда сигнал к тому, что перед вами мошенник. Бдительность и спокойная проверка информации - лучшая защита для каждого водителя.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Haval H7 2026: новый двигатель, свежие технологии и мультимедиа для России
С 1 февраля: новые правила возврата авто, штрафы для бизнеса и рост цен
Changan CS75PLUS AWD: новая версия кроссовера представлена в Москве
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Магнитогорск Волгоград Тверь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться