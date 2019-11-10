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10 ноября 2019, 14:34

Три интересных концепта «Нивы»

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Внедорожник «Нива» выпускается с 1977 года. Автомобиль сохраняет узнаваемый облик на протяжении более 40 лет. Все улучшения и обновления носили точечный характер. Волжский автозавод так и не решился на масштабную модернизацию, хотя история ВАЗ-2121 знает несколько интересных проектов.
Три интересных концепта Нивы

Фото: Популярная механика

Три интересных концепта Нивы

Фото: Популярная механика

Три интересных концепта Нивы

 

Три интересных концепта Нивы

 

Три интересных концепта Нивы

 

Три интересных концепта Нивы

 

Три интересных концепта Нивы
Три интересных концепта Нивы
Три интересных концепта Нивы
Три интересных концепта Нивы
Три интересных концепта Нивы
Три интересных концепта Нивы
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Редакция сайта «Тарантас Ньюс» решила вспомнить о самых интересных прототипах легендарной «Нивы». Первый экспериментальный проект ВАЗ-Э2121, прозванный за угловатую внешность «Крокодилом», появился задолго до серийной «Нивы» в 1971 году. Простой утилитарный кузов с брезентовым верхом изначально не планировался для массового производства. Его использовали в качестве тестового мула для испытаний новых агрегатов автомобиля. Свои привычные очертания «Нива» приобрела только к 1972 году с появлением второго прототипа, а серийная модель под индексом ВАЗ-2121 начала выпускаться с 1977 года.

В конце 1980-х годов инженеры Волжского автозавода работали над рестайлингом «Нивы». Планировалось слегка обновить ее внешность, добавив несколько переработанную переднюю оптику и видоизмененные задние фонари. Переднюю часть автомобиля должна была украсить широкая решетка радиатора, а блоки указателей поворота хотели расположить по бокам от фар головного света. На корме должна была появиться новая крышка багажника и видоизмененные задние фонари. К сожалению, до конвейера дошли только обновленные фонари и дверь багажного отделения.

Проект ВАЗ-2121 Auviga разрабатывался на рубеже 80-90-х годов прошлого века. Литовская фирма Auviga намеревалась превратить «Ниву» в полноценный дорожный кемпер. Особенностью его конструкции стал жилой модуль, закрепленный на шасси автомобиля при помощи болтов. При необходимости его можно было отсоединять и устанавливать на собственную опору. Однако тяжелая надстройка негативно влияла на ходовые характеристики автомобиля, а из-за смещенного центра тяжести ухудшалась его устойчивость на дороге. После развала СССР проект был свернут.

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Три интересных концепта «Нивы»
{{material_127978}}Редакция сайта «Тарантас Ньюс» решила вспомнить о самых интересных прототипах легендарной «Нивы». Первый экспериментальный проект ВАЗ-Э2121, прозванный за угловатую внешность «Крокодилом», появился задолго до серийной «Нивы» в 1971 году. Простой утилитарный кузов с брезентовым верхом изначально не планировался для массового производства. Его использовали в качестве тестового мула для испытаний новых агрегатов автомобиля. Свои привычные очертания «Нива» приобрела только к 1972 году с появлением второго прототипа, а серийная модель под индексом ВАЗ-2121 начала выпускаться с 1977 года.В конце 1980-х годов инженеры Волжского автозавода работали над рестайлингом «Нивы». Планировалось слегка обновить ее внешность, добавив несколько переработанную переднюю оптику и видоизмененные задние фонари. Переднюю часть автомобиля должна была украсить широкая решетка радиатора, а блоки указателей поворота хотели расположить по бокам от фар головного света. На корме должна была появиться новая крышка багажника и видоизмененные задние фонари. К сожалению, до конвейера дошли только обновленные фонари и дверь багажного отделения.Проект ВАЗ-2121 Auviga разрабатывался на рубеже 80-90-х годов прошлого века. Литовская фирма Auviga намеревалась превратить «Ниву» в полноценный дорожный кемпер. Особенностью его конструкции стал жилой модуль, закрепленный на шасси автомобиля при помощи болтов. При необходимости его можно было отсоединять и устанавливать на собственную опору. Однако тяжелая надстройка негативно влияла на ходовые характеристики автомобиля, а из-за смещенного центра тяжести ухудшалась его устойчивость на дороге. После развала СССР проект был свернут.
2019-11-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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