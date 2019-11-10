10 ноября 2019, 14:34
Три интересных концепта «Нивы»
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Внедорожник «Нива» выпускается с 1977 года. Автомобиль сохраняет узнаваемый облик на протяжении более 40 лет. Все улучшения и обновления носили точечный характер. Волжский автозавод так и не решился на масштабную модернизацию, хотя история ВАЗ-2121 знает несколько интересных проектов.
Фото: Популярная механика
Фото: Популярная механика
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В конце 1980-х годов инженеры Волжского автозавода работали над рестайлингом «Нивы». Планировалось слегка обновить ее внешность, добавив несколько переработанную переднюю оптику и видоизмененные задние фонари. Переднюю часть автомобиля должна была украсить широкая решетка радиатора, а блоки указателей поворота хотели расположить по бокам от фар головного света. На корме должна была появиться новая крышка багажника и видоизмененные задние фонари. К сожалению, до конвейера дошли только обновленные фонари и дверь багажного отделения.
Проект ВАЗ-2121 Auviga разрабатывался на рубеже 80-90-х годов прошлого века. Литовская фирма Auviga намеревалась превратить «Ниву» в полноценный дорожный кемпер. Особенностью его конструкции стал жилой модуль, закрепленный на шасси автомобиля при помощи болтов. При необходимости его можно было отсоединять и устанавливать на собственную опору. Однако тяжелая надстройка негативно влияла на ходовые характеристики автомобиля, а из-за смещенного центра тяжести ухудшалась его устойчивость на дороге. После развала СССР проект был свернут.
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Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Капец. Больше слов нет. Шок (
Арки увеличены, что мешало расширить салон?
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