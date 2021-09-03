3 сентября 2021, 09:10
Три инженера изобрели устройство, помогающее безопасно есть чипсы в автомобиле
Если вы когда-нибудь задумывались, как сделать жизнь еще проще, то последнее, что могло прийти в голову – это придумать гаджет, который извлекает чипсы из коробок типа Pringles.
Дарья Климова Фото: youtube.com / thechipop
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Фото: youtube.com / thechipop
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Этот простой гаджет позволяет безопасно доставать чипсы из круглых банок типа Pringles. Устройство прикрепляется к коробке и поднимает чипсы до уровня, на котором их легко ухватить. Для большего удобства Chipop имеет три варианта высоты. Но мало сделать изобретение, надо еще найти средства на его серийное производство. Именно этим теперь и озадачены сейчас три инженера. Ниже опубликован рекламный ролик проекта.
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