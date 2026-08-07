Почему эксперты считают Geely Tugella, Chery Tiggo 8 Pro Max и Haval Dargo лучшими в своем классе

7 августа 2026, 06:44
Три китайских кроссовера, которые уверенно конкурируют с европейскими моделями
Три китайских кроссовера, которые уверенно конкурируют с европейскими моделями
На российском рынке появились кроссоверы из Китая, которые по характеристикам и надежности способны составить конкуренцию европейским и японским аналогам. Эксперты выделяют три модели, заслуживающие особого внимания в 2026 году.
В 2026 году китайские кроссоверы перестали быть экзотикой на российских дорогах. За последние годы производители из Китая не только заняли значительную долю рынка, но и сумели предложить автомобили, которые по ряду параметров не уступают европейским и японским конкурентам. В условиях ограниченного выбора новых машин и роста цен на импорт, именно китайские бренды стали для многих россиян реальной альтернативой.
Среди множества моделей эксперты и владельцы выделяют три кроссовера, которые стабильно получают высокие оценки за надежность, оснащение и соотношение цены и качества. Это Geely Tugella, Chery Tiggo 8 Pro Max и Haval Dargo. Каждый из них отличается своим характером и целевой аудиторией, но объединяет их одно - они действительно стоят своих денег.
Geely Tugella сразу привлекает внимание агрессивным дизайном, напоминающим BMW X6. В отличие от большинства китайских моделей с нейтральной внешностью, Tugella выделяется дерзким профилем и современными линиями. Под капотом - полный привод и 238-сильный двигатель, что позволяет уверенно чувствовать себя как на трассе, так и вне асфальта. При этом расход топлива остается на уровне 6-7 литров на 100 км, что для такого класса - отличный результат. Важный плюс - высокий уровень безопасности, чему способствовало сотрудничество Geely с Volvo: многие технологии и решения по защите перешли в китайские модели.
Chery Tiggo 8 Pro Max - флагман бренда, который часто сравнивают с Mercedes и Lexus по внешнему виду и уровню комфорта. Эта модель рассчитана на тех, кто ценит солидность и спокойствие за рулем. Tiggo 8 Pro Max отличается просторным салоном, богатым оснащением и отсутствием серьезных проблем в эксплуатации. Владельцы отмечают только незначительные мелкие недочеты, что для массового автомобиля вполне допустимо. В целом, модель создает впечатление надежного и продуманного семейного кроссовера.
Haval Dargo - выбор для тех, кто ищет нечто необычное. Внешне этот кроссовер напоминает классические внедорожники вроде Ford Bronco или Jeep Wrangler: угловатый, брутальный, с акцентом на проходимость. Dargo оснащен блокировкой заднего дифференциала, что редко встречается в этом сегменте. При этом внутри - современный комфорт: двухзонный климат-контроль, качественная акустика и удобный салон. Модель хорошо подходит для поездок за город и активного отдыха, а отзывы владельцев в основном положительные.
Скептики утверждают, что китайские автомобили потеряли привлекательность после роста цен, но ситуация на рынке говорит об обратном. Европейские и японские машины подорожали не меньше, а новые автомобили этих марок практически недоступны для покупки. Китайские кроссоверы, напротив, можно приобрести без лишних сложностей и рисков. Кроме того, китайские производители активно инвестируют в технологии и нанимают специалистов из ведущих мировых концернов, что отражается на качестве и безопасности их моделей.
Для российского рынка в 2026 году эти кроссоверы выглядят как разумный выбор: они сочетают современный дизайн, достойную техническую начинку и реальную доступность. Geely Tugella, Chery Tiggo 8 Pro Max и Haval Dargo не только выдерживают конкуренцию с европейскими и японскими аналогами, но и часто оказываются выгоднее по совокупности характеристик. Это позволяет предположить, что интерес к китайским моделям в ближайшие годы будет только расти.
Похожие материалы Джили, Чери, Хавейл, Чинган, Эксид, Джип, Форд
-
07.08.2026, 10:02
Надежные китайские автомобили 2026: какие модели выдерживают российские дороги
В 2026 году китайские автомобили уверенно заняли более трети российского рынка. Эксперты выделили модели, которые реально выдерживают суровые условия эксплуатации, и объяснили, на что обращать внимание при выборе машины для российских дорог.Читать далее
-
27.07.2026, 14:47
Haval Dargo обновился: рестайлинг, новый мотор и изменения в салоне
Haval Dargo после рестайлинга заметно преобразился, но не все доработки очевидны на первый взгляд. Какие детали изменились, что осталось прежним и как это влияет на эксплуатацию - рассказываем подробно. Эксперты отмечают, что обновление затронуло не только дизайн, но и техническую часть. Почему стоит обратить внимание на этот кроссовер именно сейчас - в нашем материале.Читать далее
-
13.05.2026, 09:03
Обновленный Haval Dargo с новым мотором и полным приводом: что изменилось и почему это важно
В дилерских центрах России стартовали продажи обновленного Haval Dargo, собранного в Тульской области. Модель получила новый двигатель, полный привод и ряд доработок в салоне. Эксперты отмечают влияние локализации на цену и подчеркивают важные нюансы эксплуатации.Читать далее
-
08.05.2026, 06:48
Haval Dargo X уходит с рынка: смена внедорожных приоритетов и новые решения
Внедорожный кроссовер Haval Dargo X официально покидает российский рынок, уступая место новой модели Haval H7 с задней межколесной блокировкой. Решение связано с изменением стратегии бренда и обновлением модельного ряда. Как это повлияет на выбор покупателей и что изменится в сегменте внедорожников - разбираемся в деталях.Читать далее
-
07.05.2026, 09:43
Обновленный Haval Dargo: что изменилось в кроссовере 2026 года и где слабые места
Обновленный Haval Dargo уже на дорогах: чем он отличается от прежней версии, какие плюсы и минусы выявили эксперты, и почему эти перемены могут повлиять на выбор многих россиян. Не прошли мимо и слабые места - что важно знать перед покупкой, объясняют специалисты. От 3,5 млн рублей: подробности и неожиданные нюансы в нашем обзоре.Читать далее
-
26.04.2026, 20:30
Пять китайских автомобилей, которые доказали свою надежность на практике
Эксперты сервисных центров выделили пять китайских моделей, которые удивили надежностью и минимальным количеством поломок. В подборке - только те авто, что выдерживают суровые условия и не требуют частых ремонтов. Почему именно эти машины оказались в топе - рассказываем в материале.Читать далее
-
26.04.2026, 07:57
Geely Monjaro, Haval Dargo и Chery: кто из китайских кроссоверов станет лидером рынка в 2026
Китайские кроссоверы уверенно вытесняют привычные бренды на российском рынке. Geely, Haval и Chery предлагают разные подходы к комфорту, технологиям и цене. Почему именно сейчас стоит внимательно рассмотреть эти марки - рассказываем в подробном разборе.Читать далее
-
21.04.2026, 09:01
Рынок кроссоверов до 3,5 млн: какие модели предлагают максимум за свои деньги
В условиях роста цен на автомобили российский рынок кроссоверов до 3,5 млн рублей остается одним из самых конкурентных. Здесь встречаются как новые бренды, так и проверенные временем модели, предлагающие современные технологии, мощные моторы и богатое оснащение. Разбираемся, какие варианты действительно заслуживают внимания и почему этот сегмент сейчас особенно актуален.Читать далее
-
07.08.2026, 13:12
Топ-10 самых продаваемых автомобилей в Китае: ни одной российской звезды
Рынок легковых автомобилей КНР продолжает удивлять: в топ-10 бестселлеров не попала ни одна из моделей, популярных в России. Анализируем, какие машины выбирают сами китайцы и почему их предпочтения так отличаются от российских трендов.Читать далее
-
07.08.2026, 12:57
Лада Нива Travel с новым мотором 1.8: что изменилось в обслуживании и эксплуатации
С 2025 года Лада Нива Travel оснащается двигателем ВАЗ-11184 объемом 1.8 литра. Это не просто обновление - конструкция мотора и особенности обслуживания заметно отличаются от прежней версии. Разбираемся, как это влияет на эксплуатацию и затраты владельцев.Читать далее
-
07.08.2026, 12:25
Первые признаки ненадежного автосалона: что выдает дилера при звонке
Мало кто задумывается, что уже первый звонок в автосалон может многое рассказать о будущем сотрудничестве. Часто именно детали общения с менеджером определяют, стоит ли тратить время на визит. Какие ошибки совершают дилеры и что должен услышать покупатель - объяснил эксперт. Не прошли тест: что грозит тем, кто игнорирует эти сигналы.Читать далее
Похожие материалы Джили, Чери, Хавейл, Чинган, Эксид, Джип, Форд
-
07.08.2026, 10:02
Надежные китайские автомобили 2026: какие модели выдерживают российские дороги
В 2026 году китайские автомобили уверенно заняли более трети российского рынка. Эксперты выделили модели, которые реально выдерживают суровые условия эксплуатации, и объяснили, на что обращать внимание при выборе машины для российских дорог.Читать далее
-
27.07.2026, 14:47
Haval Dargo обновился: рестайлинг, новый мотор и изменения в салоне
Haval Dargo после рестайлинга заметно преобразился, но не все доработки очевидны на первый взгляд. Какие детали изменились, что осталось прежним и как это влияет на эксплуатацию - рассказываем подробно. Эксперты отмечают, что обновление затронуло не только дизайн, но и техническую часть. Почему стоит обратить внимание на этот кроссовер именно сейчас - в нашем материале.Читать далее
-
13.05.2026, 09:03
Обновленный Haval Dargo с новым мотором и полным приводом: что изменилось и почему это важно
В дилерских центрах России стартовали продажи обновленного Haval Dargo, собранного в Тульской области. Модель получила новый двигатель, полный привод и ряд доработок в салоне. Эксперты отмечают влияние локализации на цену и подчеркивают важные нюансы эксплуатации.Читать далее
-
08.05.2026, 06:48
Haval Dargo X уходит с рынка: смена внедорожных приоритетов и новые решения
Внедорожный кроссовер Haval Dargo X официально покидает российский рынок, уступая место новой модели Haval H7 с задней межколесной блокировкой. Решение связано с изменением стратегии бренда и обновлением модельного ряда. Как это повлияет на выбор покупателей и что изменится в сегменте внедорожников - разбираемся в деталях.Читать далее
-
07.05.2026, 09:43
Обновленный Haval Dargo: что изменилось в кроссовере 2026 года и где слабые места
Обновленный Haval Dargo уже на дорогах: чем он отличается от прежней версии, какие плюсы и минусы выявили эксперты, и почему эти перемены могут повлиять на выбор многих россиян. Не прошли мимо и слабые места - что важно знать перед покупкой, объясняют специалисты. От 3,5 млн рублей: подробности и неожиданные нюансы в нашем обзоре.Читать далее
-
26.04.2026, 20:30
Пять китайских автомобилей, которые доказали свою надежность на практике
Эксперты сервисных центров выделили пять китайских моделей, которые удивили надежностью и минимальным количеством поломок. В подборке - только те авто, что выдерживают суровые условия и не требуют частых ремонтов. Почему именно эти машины оказались в топе - рассказываем в материале.Читать далее
-
26.04.2026, 07:57
Geely Monjaro, Haval Dargo и Chery: кто из китайских кроссоверов станет лидером рынка в 2026
Китайские кроссоверы уверенно вытесняют привычные бренды на российском рынке. Geely, Haval и Chery предлагают разные подходы к комфорту, технологиям и цене. Почему именно сейчас стоит внимательно рассмотреть эти марки - рассказываем в подробном разборе.Читать далее
-
21.04.2026, 09:01
Рынок кроссоверов до 3,5 млн: какие модели предлагают максимум за свои деньги
В условиях роста цен на автомобили российский рынок кроссоверов до 3,5 млн рублей остается одним из самых конкурентных. Здесь встречаются как новые бренды, так и проверенные временем модели, предлагающие современные технологии, мощные моторы и богатое оснащение. Разбираемся, какие варианты действительно заслуживают внимания и почему этот сегмент сейчас особенно актуален.Читать далее
-
07.08.2026, 13:12
Топ-10 самых продаваемых автомобилей в Китае: ни одной российской звезды
Рынок легковых автомобилей КНР продолжает удивлять: в топ-10 бестселлеров не попала ни одна из моделей, популярных в России. Анализируем, какие машины выбирают сами китайцы и почему их предпочтения так отличаются от российских трендов.Читать далее
-
07.08.2026, 12:57
Лада Нива Travel с новым мотором 1.8: что изменилось в обслуживании и эксплуатации
С 2025 года Лада Нива Travel оснащается двигателем ВАЗ-11184 объемом 1.8 литра. Это не просто обновление - конструкция мотора и особенности обслуживания заметно отличаются от прежней версии. Разбираемся, как это влияет на эксплуатацию и затраты владельцев.Читать далее
-
07.08.2026, 12:25
Первые признаки ненадежного автосалона: что выдает дилера при звонке
Мало кто задумывается, что уже первый звонок в автосалон может многое рассказать о будущем сотрудничестве. Часто именно детали общения с менеджером определяют, стоит ли тратить время на визит. Какие ошибки совершают дилеры и что должен услышать покупатель - объяснил эксперт. Не прошли тест: что грозит тем, кто игнорирует эти сигналы.Читать далее