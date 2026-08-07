Почему эксперты считают Geely Tugella, Chery Tiggo 8 Pro Max и Haval Dargo лучшими в своем классе

Три китайских кроссовера, которые уверенно конкурируют с европейскими моделями

На российском рынке появились кроссоверы из Китая, которые по характеристикам и надежности способны составить конкуренцию европейским и японским аналогам. Эксперты выделяют три модели, заслуживающие особого внимания в 2026 году.

На российском рынке появились кроссоверы из Китая, которые по характеристикам и надежности способны составить конкуренцию европейским и японским аналогам. Эксперты выделяют три модели, заслуживающие особого внимания в 2026 году.

В 2026 году китайские кроссоверы перестали быть экзотикой на российских дорогах. За последние годы производители из Китая не только заняли значительную долю рынка, но и сумели предложить автомобили, которые по ряду параметров не уступают европейским и японским конкурентам. В условиях ограниченного выбора новых машин и роста цен на импорт, именно китайские бренды стали для многих россиян реальной альтернативой.

Среди множества моделей эксперты и владельцы выделяют три кроссовера, которые стабильно получают высокие оценки за надежность, оснащение и соотношение цены и качества. Это Geely Tugella, Chery Tiggo 8 Pro Max и Haval Dargo. Каждый из них отличается своим характером и целевой аудиторией, но объединяет их одно - они действительно стоят своих денег.

Geely Tugella сразу привлекает внимание агрессивным дизайном, напоминающим BMW X6. В отличие от большинства китайских моделей с нейтральной внешностью, Tugella выделяется дерзким профилем и современными линиями. Под капотом - полный привод и 238-сильный двигатель, что позволяет уверенно чувствовать себя как на трассе, так и вне асфальта. При этом расход топлива остается на уровне 6-7 литров на 100 км, что для такого класса - отличный результат. Важный плюс - высокий уровень безопасности, чему способствовало сотрудничество Geely с Volvo: многие технологии и решения по защите перешли в китайские модели.

Chery Tiggo 8 Pro Max - флагман бренда, который часто сравнивают с Mercedes и Lexus по внешнему виду и уровню комфорта. Эта модель рассчитана на тех, кто ценит солидность и спокойствие за рулем. Tiggo 8 Pro Max отличается просторным салоном, богатым оснащением и отсутствием серьезных проблем в эксплуатации. Владельцы отмечают только незначительные мелкие недочеты, что для массового автомобиля вполне допустимо. В целом, модель создает впечатление надежного и продуманного семейного кроссовера.

Haval Dargo - выбор для тех, кто ищет нечто необычное. Внешне этот кроссовер напоминает классические внедорожники вроде Ford Bronco или Jeep Wrangler: угловатый, брутальный, с акцентом на проходимость. Dargo оснащен блокировкой заднего дифференциала, что редко встречается в этом сегменте. При этом внутри - современный комфорт: двухзонный климат-контроль, качественная акустика и удобный салон. Модель хорошо подходит для поездок за город и активного отдыха, а отзывы владельцев в основном положительные.

Скептики утверждают, что китайские автомобили потеряли привлекательность после роста цен, но ситуация на рынке говорит об обратном. Европейские и японские машины подорожали не меньше, а новые автомобили этих марок практически недоступны для покупки. Китайские кроссоверы, напротив, можно приобрести без лишних сложностей и рисков. Кроме того, китайские производители активно инвестируют в технологии и нанимают специалистов из ведущих мировых концернов, что отражается на качестве и безопасности их моделей.

Для российского рынка в 2026 году эти кроссоверы выглядят как разумный выбор: они сочетают современный дизайн, достойную техническую начинку и реальную доступность. Geely Tugella, Chery Tiggo 8 Pro Max и Haval Dargo не только выдерживают конкуренцию с европейскими и японскими аналогами, но и часто оказываются выгоднее по совокупности характеристик. Это позволяет предположить, что интерес к китайским моделям в ближайшие годы будет только расти.