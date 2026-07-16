Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

16 июля 2026, 22:26

Три критические ошибки при использовании домкрата: как избежать дорогостоящих последствий

Три критические ошибки при использовании домкрата: как избежать дорогостоящих последствий

Как убить кузов за минуту: 3 фатальные ошибки при использовании домкрата в 2026 году

Три критические ошибки при использовании домкрата: как избежать дорогостоящих последствий

Многие водители недооценивают риски при подъеме автомобиля домкратом, хотя именно эта операция часто становится причиной повреждений кузова и травм. Разбираемся, какие ошибки совершают чаще всего и как их избежать в 2026 году.

Многие водители недооценивают риски при подъеме автомобиля домкратом, хотя именно эта операция часто становится причиной повреждений кузова и травм. Разбираемся, какие ошибки совершают чаще всего и как их избежать в 2026 году.

Подъем автомобиля с помощью домкрата кажется элементарной операцией, но именно здесь кроется множество подводных камней. Ошибки, допущенные на этом этапе, могут обернуться не только дорогостоящим ремонтом, но и прямой угрозой здоровью. В 2026 году, когда автомобили становятся технически сложнее, а кузова — тоньше, правильная техника подъема приобретает особую актуальность.

Первая и самая распространенная ошибка — незнание точки подъема. Современные машины лишены явных поддомкратников, как это было на старых моделях. Производители указывают специальные зоны, которые часто отмечаются стрелками или треугольниками на порогах (особенно это характерно для автомобилей VAG — Skoda, Audi, VW). Отклонение даже на пару сантиметров от усиленной зоны может привести к деформации порога, а ремонт такого повреждения обходится в десятки тысяч рублей. Поэтому крайне важно заранее изучить инструкцию и найти соответствующую маркировку на кузове.

Вторая ошибка — игнорирование качества поверхности, на которую установлен домкрат. Штатные домкраты имеют небольшую площадь опоры и требуют идеально ровной и нескользкой площадки. Для работы на плитке или гладком асфальте пригодится противоскользящий коврик, на твердом грунте — деревянная подставка, на рыхлом — металлическая пластина. Пренебрежение этими мерами нередко приводит к соскальзыванию домкрата и падению автомобиля, что чревато травмами и серьезными повреждениями.

Третья ошибка — отсутствие страховки во время работы. Домкрат — это лишь временная опора, и полагаться на него целиком опасно. В гараже стоит использовать специальные страховочные подставки, на обочине — подложить снятое колесо под порог, а в экстренном случае — надежное бревно или пенек. Главное правило: установите страховку до начала любых манипуляций под автомобилем.

Кроме того, не забывайте о противооткатных башмаках: всегда блокируйте колеса с противоположной стороны, затягивайте ручной тормоз, а на автомобилях с автоматической коробкой передач включайте режим «Парковка». Эти простые меры значительно снижают риск возникновения аварийных ситуаций.

Большинство несчастных случаев при замене колеса происходит именно из-за неправильной установки домкрата; современные кузова не прощают ошибок и требуют точного соблюдения заводских инструкций; использование страховочных подставок и противооткатных средств — это обязательное условие безопасности. Соблюдение этих простых правил поможет избежать лишних расходов и сохранить здоровье.

Любопытно, что даже среди опытных водителей нередко встречаются ошибки при работе с домкратом. По словам экспертов, ложная уверенность в простоте процедуры часто оборачивается неприятными последствиями. В профессиональных автосервисах всегда используют минимум две точки страховки одновременно — эту безопасную практику стоит перенять и в быту. Кстати, вопросы ухода за автомобилем вызывают не меньше споров, чем обсуждение новых дизайнерских решений: например, дискуссия о внешнем виде Audi Quattro недавно вызвала бурную реакцию среди поклонников марки, подробнее об этом можно узнать в соответствующем материале о спорах вокруг рендера Quattro .

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