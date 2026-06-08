Три фатальных ошибки при замене тормозных колодок: от скрипа до отказа тормозов

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

8 июня 2026, 05:47

Три критические ошибки при замене тормозных колодок: как не остаться без тормозов

Три критические ошибки при замене тормозных колодок: как не остаться без тормозов

Три фатальных ошибки при замене тормозных колодок: от скрипа до отказа тормозов

Три критические ошибки при замене тормозных колодок: как не остаться без тормозов

Неправильная замена тормозных колодок может привести к серьезным последствиям, включая полный отказ тормозов. Эксперты выделяют три ключевые ошибки, которые допускают даже опытные водители, и объясняют, как их избежать, чтобы не столкнуться с дорогостоящим ремонтом.

Неправильная замена тормозных колодок может привести к серьезным последствиям, включая полный отказ тормозов. Эксперты выделяют три ключевые ошибки, которые допускают даже опытные водители, и объясняют, как их избежать, чтобы не столкнуться с дорогостоящим ремонтом.

Самостоятельная замена тормозных колодок кажется простой, но даже опытные водители часто допускают ошибки, которые могут привести к серьёзным последствиям. В условиях российских дорог и климата правильный уход за тормозной системой становится особенно необходимым – от этого зависит не только комфорт, но и безопасность на дороге.

Первая распространённая ошибка — установка новых колодок без очистки посадочных мест суппорта. За годы эксплуатации на поверхности скапливается слой ржавчины, нагара и пыли, что препятствует плотному прилеганию колодок. В результате появляются посторонние скрипы, происходит неравномерный износ и снижение эффективности торможения. Чтобы этого избежать, перед монтажом новых колодок необходимо тщательно обработать посадочные поверхности металлической щёткой и очистителем, а затем нанести медную термостойкую смазку на контактные зоны, не затрагивая фрикционный слой.

Вторая ошибка связана с игнорированием состояния и смазкой направляющих суппорта. В современных легковых автомобилях именно этот элемент обеспечивает равномерное прижатие колодок к диску. Если направляющие закисают или загрязнены, суппорт начинает подклинивать, что приводит к ускоренному износу одной из колодок и повреждению тормозного диска. Для обслуживания необходимо вынуть направляющие, удалить старую смазку и нанести новую специализированную смазку, предназначенную именно для этих деталей. Также важно проверить состояние пыльников: даже небольшой разрыв может привести к попаданию грязи и влаги, что вызовет усиленный износ.

Третья, самая опасная ошибка — забыть прокачать педаль тормоза после сборки. После установки новых колодок между ними и диском остаётся зазор, и если сразу начать движение, педаль может провалиться в пол — тормоза не сработают. Во избежание аварийной ситуации необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза до появления упора. Только после этого можно безопасно выезжать.

Правильный алгоритм замены колодок включает несколько обязательных шагов: сначала снимается суппорт и демонтируются старые колодки, затем тщательно очищаются посадочные места, после чего проверяются и смазываются направляющие. Далее на новые колодки наносится смазка, они устанавливаются на место, поршень утапливается, производится сборка суппорта, и в самом конце обязательно прокачивается педаль тормоза. Такой подход позволяет не только продлить срок службы тормозной системы, но и избежать дорогостоящего ремонта.

Современные тормозные системы рассчитаны на длительный срок службы, но только при условии регулярного обслуживания. Использование неподходящей смазки, игнорирование состояния пыльников и спешка при сборке могут привести к аварийным ситуациям. Важно помнить, что даже небольшая ошибка при замене колодок может обернуться повреждением основных компонентов, серьёзными затратами и риском для жизни.

Многие водители сталкивались с последствиями неправильной замены колодок: от скрипов до полного отказа тормозов. Как показывает опыт, даже профессиональные сервисы иногда допускают подобные промахи — в сети можно найти немало видео, где после обслуживания автомобили въезжают в ворота или в стену. Кстати, если вас интересуют сравнения других важных аспектов эксплуатации авто, стоит обратить внимание на материал о выборе внедорожников до 1,8 млн рублей эксперты разобрали плюсы и минусы популярных моделей .

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Долги в 200 млн и сорванное производство: почему провалился проект белорусских автомобилей ZUBR
БЕЛАЗ показал новую кабину для самосвалов: 57 доработок для комфорта и безопасности
Senat 900: старт продаж, цены и комплектации нового седана для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ростов-на-Дону Ижевск Нижний Новгород
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться