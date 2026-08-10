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Автор: Дарья Климова

10 августа 2026, 13:53

Три кроссовера до 3 млн рублей: новые схемы ввоза авто через Киргизию

Три кроссовера до 3 млн рублей: новые схемы ввоза авто через Киргизию

Coolray дешевле на 400 тыс., GAC — за 2,2 млн: какие новые кроссоверы 2025–2026 выгодно завозить через Киргизию и почему это стало трендом

Три кроссовера до 3 млн рублей: новые схемы ввоза авто через Киргизию

Мало кто знает, что на рынке появились новые схемы ввоза почти новых кроссоверов из Киргизии по ценам, которые заметно ниже официальных. Эксперт объяснил, какие модели сейчас особенно выгодны, и почему экономия может достигать сотен тысяч рублей. Что грозит покупателям и какие нюансы стоит учесть - разбираемся в деталях.

Мало кто знает, что на рынке появились новые схемы ввоза почти новых кроссоверов из Киргизии по ценам, которые заметно ниже официальных. Эксперт объяснил, какие модели сейчас особенно выгодны, и почему экономия может достигать сотен тысяч рублей. Что грозит покупателям и какие нюансы стоит учесть - разбираемся в деталях.

В условиях роста цен на новые автомобили и ограниченного выбора на российском рынке всё больше автолюбителей ищут альтернативные способы покупки современных кроссоверов. Как сообщает «Российская газета», эксперты отмечают, что доставка машин через Киргизию становится одним из наиболее привлекательных вариантов для тех, кто хочет сэкономить и получить практически новый автомобиль.

По словам основателя компании «РоговМобиль» Дмитрия Рогова, наибольший интерес вызывают кроссоверы Geely, GAC и Volkswagen, которые можно приобрести с бюджетом до 3 миллионов рублей. Речь идет о новых моделях 2025–2026 годов выпуска, что особенно важно для тех, кто не готов мириться с устаревшими технологиями и производством.

Наиболее выгодным решением среди предложенных экспертом стал GAC GS3. Эта модель включает 1,6-литровый турбомотор мощностью 177 л.с. и современный преселективный «робот». Уже в базовой комплектации покупатель получает светодиодные фары, панорамную крышу, электропривод багажника, системы ESP и ABS, а также полный набор подушек безопасности. Итоговая стоимость с учетом доставки и оформления через Киргизию составляет около 2,2 млн рублей, что делает этот кроссовер одним из самых доступных среди новых автомобилей подобного класса.

Не менее распространенным способом остается Geely Coolray, который официально представлен на российском рынке, но при ввозе через Киргизию можно сэкономить до 400 тысяч рублей. Автомобиль комплектуется 1,5-литровым турбомотором и 7-ступенчатой «мокрой» роботизированной коробкой передач. В высшей комплектации цена составляет примерно 2,6 млн рублей, а экономия по сравнению с дилерскими предложениями достигает 15–20%. Эксперт предполагает, что при покупке абсолютно новой машины нет смысла переплачивать за документ у официального дилера.

Третьим по популярности стал Volkswagen Taigun с 1,5-литровым турбомотором на 160 л.с., передним приводом и коробкой DQ200. С учетом утилизационного сбора в 900 тысяч рублей общая стоимость в верхней комплектации составляет 2,65–2,7 млн рублей. Эта модель также привлекает покупателей сочетанием свежего дизайна и современных опций.

Кроме того, через Киргизию активно возят Nissan Qashqai второго поколения с 2-литровым мотором и передним приводом, а также Nissan X-Trail с аналогичным двигателем. Стоимость Qashqai составляет около 2,45 млн рублей, X-Trail – от 2,6 до 2,8 млн рублей. Эти автомобили производятся в Китае и пользуются спросом у тех, кто ищет надежные и проверенные временем модели.

Стоит отметить, что подобные схемы ввоза позволяют не только сэкономить значительные суммы, но и получить доступ к более современным комплектациям, которые не всегда доступны у официальных дилеров. Однако покупателям важно учитывать возможные тонкости при оформлении документов и гарантийном обслуживании. По информации «Российской газеты», доставка импортных автомобилей в Россию в последнее время заметно увеличилась, что связано с развитием технологий и логистическими сложностями.

В целом тенденция к ввозу новых кроссоверов через Киргизию может привести к изменению структуры российского авторынка. С одной стороны, это расширяет возможности для покупателей, с другой – требует тщательного соблюдения требований к выбору и оформлению автомобиля. Важно помнить, что экономия на покупке не всегда гарантирует отсутствие дополнительных расходов в будущем, особенно если речь идет об обслуживании и поддержке производителя.

Упомянутые модели: Geely Coolray (от 1 134 990 Р), GAC GS3, Volkswagen Taigun, Nissan Qashqai (от 1 154 000 Р)
Упомянутые марки: Geely, GAC, Volkswagen, Nissan
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