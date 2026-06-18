Лучшие авто для покупки сейчас есть смысл брать через Киргизию

18 июня 2026, 10:17
Три кроссовера до 4 млн рублей: какие авто выгоднее всего ввозить через Киргизию
Три кроссовера до 4 млн рублей: какие авто выгоднее всего ввозить через Киргизию
Эксперты назвали три кроссовера, которые сейчас выгоднее всего ввозить в Россию через Киргизию при бюджете до 4 млн рублей. В списке - модели Volkswagen, Geely и Toyota. Почему именно эти авто оказались в топе, какие плюсы и подводные камни стоит учесть, а также как изменились цены - разбираемся подробно. Мало кто знает, что спрос на эти машины растет, а предложения быстро уходят с рынка.
Для российских автолюбителей, которые ищут оптимальное соотношение цены и качества при покупке нового кроссовера, вопрос параллельного импорта через Киргизию становится все актуальнее. С учетом ограниченного выбора у официальных дилеров и заметного роста цен на внутреннем рынке, многие обращают внимание на альтернативные пути приобретения автомобилей. Как пишет Газета.Ru, эксперты выделили три модели, которые сейчас выгоднее всего ввозить в Россию через Киргизию при бюджете до 4 миллионов рублей.
Первое место среди наиболее привлекательных вариантов занимает Volkswagen Tiguan L Pro. По мнению специалиста Дмитрия Рогова, эта модель уверенно лидирует благодаря сочетанию технических характеристик и комфорта. Кроссовер оснащен 2,0-литровым турбомотором мощностью 220 л.с., роботизированной коробкой DQ382 и полным приводом с муфтой BorgWarner. Удлиненная платформа MQB обеспечивает просторный салон, а расширенный набор опций включает подогрев, вентиляцию и массаж передних сидений, а также качественную аудиосистему. Разгон до 100 км/ч занимает всего 6,5 секунды. Стоимость Tiguan L Pro немного превышает 4 млн рублей, но за эти деньги покупатель получает автомобиль, который по уровню оснащения и динамике может конкурировать с более дорогими моделями.
Вторую строчку занимает Geely Monjaro. Эта модель стоит дешевле - около 3,8 млн рублей, но по техническим параметрам не уступает конкуренту. Под капотом - проверенный двигатель мощностью 265 л.с., восьмиступенчатый автомат Aisin и полный привод с муфтой BorgWarner. Geely Monjaro пользуется высоким спросом благодаря надежности и богатому оснащению, а также более доступной цене по сравнению с аналогами. Эксперты отмечают, что эта модель стала одной из самых востребованных среди тех, кто рассматривает покупку через Киргизию.
Третьим в списке оказался Toyota RAV4 с 2,0-литровым атмосферным мотором. Сейчас его можно приобрести за 3,8-3,85 млн рублей, что заметно ниже, чем в начале года, когда цены доходили до 4,4 млн. Toyota RAV4 традиционно славится надежностью, а в актуальных версиях предлагается с вариатором и полным приводом. Снижение стоимости сделало этот кроссовер еще более привлекательным для покупателей, которые ценят простоту обслуживания и долгий срок службы.
Интересно, что на фоне ухода ряда китайских брендов с российского рынка, спрос на проверенные модели из Европы и Японии только растет. Как отмечают специалисты, покупатели все чаще выбирают автомобили с понятной историей и высоким уровнем оснащения. Важно учитывать, что при ввозе через Киргизию оформление документов и растаможка могут занять больше времени, однако итоговая экономия зачастую оправдывает эти усилия. В похожей ситуации оказались и покупатели пикапов: недавно на рынке появилась новинка с механической коробкой передач, что позволило снизить цену на популярную модель - подробнее об этом можно узнать в материале о снижении стоимости GWM Poer.
Судя по имеющимся данным, параллельный импорт через Киргизию позволяет не только сэкономить, но и получить доступ к более интересным комплектациям, которые недоступны у российских дилеров. При этом важно помнить о необходимости проверки юридической чистоты автомобиля и правильного оформления всех документов. По информации Российская Газета, тенденция к росту числа таких сделок сохраняется, а покупатели становятся все более осведомленными о нюансах ввоза. Для тех, кто планирует обновить свой автопарк в ближайшее время, этот путь может оказаться одним из самых выгодных на рынке.
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