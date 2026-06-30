Привезти из США без риска: какие кроссоверы показали минимальное количество поломок в первые 90 дней

30 июня 2026, 07:53
Три кроссовера с минимальными проблемами: свежий рейтинг J.D. Power
Три кроссовера с минимальными проблемами: свежий рейтинг J.D. Power
J.D. Power опубликовала новый рейтинг среднеразмерных кроссоверов, которые реже всего доставляют хлопоты владельцам в первые месяцы после покупки. Какие модели оказались в лидерах, что удивило специалистов и почему эти результаты важны для российского рынка - разбираемся в деталях.
Для российских автолюбителей, следящих за мировыми трендами, свежий рейтинг J.D. Power может стать ориентиром при выборе автомобиля с минимальным риском неожиданных поломок. В условиях, когда на рынке появляются новые модели и меняются предпочтения покупателей, информация о реальном качестве кроссоверов особенно актуальна. Исследование охватило более 78 тысяч владельцев и арендаторов автомобилей 2026 модельного года в США, что позволяет говорить о высокой репрезентативности данных.
В тройку лидеров по «начальному качеству» вошли Nissan Rogue (в России известный как Nissan X-Trail), Ford Escape и Buick Envision. Эти модели показали наименьшее количество проблем в первые 90 дней эксплуатации, что особенно важно для тех, кто не готов мириться с частыми визитами в сервис. Как отмечают эксперты, Nissan Rogue/X-Trail выделяется одной из самых доступных стартовых цен в своем сегменте на американском рынке - около 29 500 долларов. Однако стоит помнить, что трехцилиндровый турбомотор этой модели ранее вызывал вопросы по надежности на длительной дистанции, из-за чего производитель даже продлил гарантию на двигатель. Тем не менее, в первые месяцы эксплуатации владельцы практически не сталкивались с серьезными неисправностями.
Ford Escape занял второе место, несмотря на то, что марка Ford в последние годы не раз попадала в новости из-за отзывов. Тем не менее, по данным J.D. Power, именно эта модель в первые месяцы после покупки не доставляла владельцам особых хлопот. Дополнительным плюсом стали высокие оценки в независимых краш-тестах и наличие современных электронных ассистентов. Базовый 1,5-литровый турбомотор (180 л.с.) и 8-ступенчатый автомат делают Escape универсальным выбором для города и трассы, а более мощная версия с 2-литровым турбодвигателем (250 л.с.) подойдет тем, кто ценит динамику.
Третью позицию занял Buick Envision, который выпускается на совместном предприятии SAIC GM в Китае и экспортируется в США. Обновленная версия оснащается 2-литровым турбомотором на 231 л.с. и классическим 9-ступенчатым автоматом, что положительно сказалось на надежности. Для покупателей доступен выбор между передним и полным приводом, что расширяет возможности комплектации. Несмотря на то, что Envision уступает некоторым конкурентам по оснащению, он зарекомендовал себя как добротный и надежный автомобиль.
Интересно, что в последние годы российский рынок также сталкивается с изменениями в структуре спроса на кроссоверы. Как отмечают специалисты, многие покупатели стали обращать внимание не только на цену, но и на реальные отзывы владельцев, а также на результаты независимых исследований. В этом контексте опыт американских коллег может быть полезен для тех, кто рассматривает покупку автомобиля с пробегом или планирует привезти машину из США. Кстати, похожий интерес к новым моделям проявился и на российском рынке: недавно стартовали продажи Citroen C5X с турбомотором, что также вызвало обсуждение среди экспертов и покупателей.
По информации «Российской Газеты», исследование J.D. Power учитывало мнения реальных владельцев по десяти ключевым категориям, включая силовой агрегат, ходовые качества, интерьер, электронные системы и другие параметры. Такой подход позволяет объективно оценить не только технические характеристики, но и общее впечатление от эксплуатации. Для российских покупателей, которые часто ориентируются на зарубежные рейтинги, эти данные могут стать дополнительным аргументом при выборе автомобиля. Важно помнить, что «начальное качество» не всегда гарантирует долгосрочную надежность, однако минимальное количество проблем в первые месяцы - весомый плюс для любого автолюбителя.
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