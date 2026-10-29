В США машина уезжает от воров, а в России ее берут «удочкой»: почему умные автопатенты Ford бессильны против наших угонщиков

29 октября 2026, 19:28
Три лошадиные силы против угона и другие необычные способы защитить автомобиль от воров
Три лошадиные силы против угона и другие необычные способы защитить автомобиль от воров
Одни системы лишают угонщика тяги, другие отпугивают светом и музыкой или сверяют биометрию. Есть и блокировка при пересечении границы. Разбираемся, какие решения уже применяются, а какие пока существуют лишь как патентная разработка.
Заявка Ford Global Technologies, опубликованная в базе USPTO под названием Systems and Methods to Prevent Vehicle Object Theft, описывает защиту с искусственным интеллектом: автомобиль сможет автоматически менять настройки и самостоятельно переместиться в другое место, уходя от злоумышленников. Заявку подали 11 апреля 2025 года; документ US 2026/0316714 A1 опубликован 15 октября 2026 года. Система должна использовать камеры, радары, лидар и ультразвуковые датчики, чтобы оценивать обстановку вокруг припаркованной машины и выявлять подозрительную активность. В одном варианте она лишь предлагает водителю более безопасное положение или направление парковки, в другом сама меняет место стоянки. В числе сценариев: выбор более освещенного и людного участка, парковка ближе к стене или изменение ориентации кузова. Для защиты колес и каталитического нейтрализатора патент предусматривает парковку на наклонной поверхности либо опускание пневмоподвески, если она установлена; у внедорожников и пикапов заднюю часть можно расположить вплотную к препятствию, затруднив доступ к багажнику или грузовому отсеку. Технология остается патентной разработкой, а не подтверждением запуска системы в серийное производство.
У Dodge защита действует проще и жестче. После запуска двигателя Security Mode запрашивает четырехзначный код на экране мультимедиа. Если водитель его не введет, мощность ограничится 3 л.с.: на такой же машине угонщику будет сложно скрыться.
У Tesla Cybertruck модернизированный режим Sentry Mode реагирует на подозрительную активность возле автомобиля. Бортовые камеры фиксируют происходящее, после чего машина включает светотехнику и музыку на полной громкости. Запись может пригодиться полиции для установления личности злоумышленников.
Биометрический доступ развивается сразу в нескольких направлениях. Mercedes-Benz разработал систему, которая сканирует рисунок вен на ладони инфракрасной камерой и анализирует данные перед разблокировкой дверей. BMW запатентовал сканеры отпечатков пальцев на дверных ручках; они должны работать вместе с камерой в салоне, распознающей лицо водителя по технологии Face-ID.
В Австралии владельцам Land Cruiser предлагают вторичный иммобилайзер. Он нужен на случай отключения штатной метки: двигатель не запустится без отдельного электронного брелока поблизости. После установки в салон помещают предупреждающую наклейку.
У Zeekr предусмотрена блокировка при пересечении границы. Она отключает навигацию и сервоприводы, а электронный замок лючка топливного бака и зарядного порта перестает работать. Водитель может самостоятельно снять блокировку специальным кодом; среди задач системы предотвращение вывоза угнанных машин в другие страны.
В России, как пишет Autonews, автопроизводители редко используют подобные технологичные решения. По словам учредителя сервиса «Угона.нет» и соавтора защитных систем Алексея Курчанова, здесь машины часто похищают с помощью ретрансляторов, или «удочек». Особенно уязвимы автомобили с бесключевым доступом: преступники перехватывают сигнал штатного ключа, открывают дверь и запускают двигатель.
В StarLine разработали блокировку бесключевого доступа по CAN-шине. Когда владелец с меткой, например смартфоном, отходит от машины, система временно отключает штатный радиоканал между автомобилем и ключом. По данным разработчиков, такой же способ подходит почти для всех современных машин.
Есть и механическая защита. Специалисты «Цербер-М», центра разработки охранных систем под брендом Dragon, создали блокиратор педали тормоза. Штатный ключ поворачивают на 180 градусов, после чего ригель фиксирует педаль и не обеспечивает ее нажать; одновременно блокируются запуск двигателя и переключение коробки передач.
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