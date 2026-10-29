В США машина уезжает от воров, а в России ее берут «удочкой»: почему умные автопатенты Ford бессильны против наших угонщиков

Обновленный HONGQI H5: новый салон, старая техника и цена 4,48 млн рублей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Bajaj Baojun BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng Doninvest DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Fisker Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Ineos Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata Tatra TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

29 октября 2026, 19:28

Три лошадиные силы против угона и другие необычные способы защитить автомобиль от воров

Три лошадиные силы против угона и другие необычные способы защитить автомобиль от воров

В США машина уезжает от воров, а в России ее берут «удочкой»: почему умные автопатенты Ford бессильны против наших угонщиков

Три лошадиные силы против угона и другие необычные способы защитить автомобиль от воров

Одни системы лишают угонщика тяги, другие отпугивают светом и музыкой или сверяют биометрию. Есть и блокировка при пересечении границы. Разбираемся, какие решения уже применяются, а какие пока существуют лишь как патентная разработка.

Одни системы лишают угонщика тяги, другие отпугивают светом и музыкой или сверяют биометрию. Есть и блокировка при пересечении границы. Разбираемся, какие решения уже применяются, а какие пока существуют лишь как патентная разработка.

Заявка Ford Global Technologies, опубликованная в базе USPTO под названием Systems and Methods to Prevent Vehicle Object Theft, описывает защиту с искусственным интеллектом: автомобиль сможет автоматически менять настройки и самостоятельно переместиться в другое место, уходя от злоумышленников. Заявку подали 11 апреля 2025 года; документ US 2026/0316714 A1 опубликован 15 октября 2026 года. Система должна использовать камеры, радары, лидар и ультразвуковые датчики, чтобы оценивать обстановку вокруг припаркованной машины и выявлять подозрительную активность. В одном варианте она лишь предлагает водителю более безопасное положение или направление парковки, в другом сама меняет место стоянки. В числе сценариев: выбор более освещенного и людного участка, парковка ближе к стене или изменение ориентации кузова. Для защиты колес и каталитического нейтрализатора патент предусматривает парковку на наклонной поверхности либо опускание пневмоподвески, если она установлена; у внедорожников и пикапов заднюю часть можно расположить вплотную к препятствию, затруднив доступ к багажнику или грузовому отсеку. Технология остается патентной разработкой, а не подтверждением запуска системы в серийное производство.

У Dodge защита действует проще и жестче. После запуска двигателя Security Mode запрашивает четырехзначный код на экране мультимедиа. Если водитель его не введет, мощность ограничится 3 л.с.: на такой же машине угонщику будет сложно скрыться.

У Tesla Cybertruck модернизированный режим Sentry Mode реагирует на подозрительную активность возле автомобиля. Бортовые камеры фиксируют происходящее, после чего машина включает светотехнику и музыку на полной громкости. Запись может пригодиться полиции для установления личности злоумышленников.

Биометрический доступ развивается сразу в нескольких направлениях. Mercedes-Benz разработал систему, которая сканирует рисунок вен на ладони инфракрасной камерой и анализирует данные перед разблокировкой дверей. BMW запатентовал сканеры отпечатков пальцев на дверных ручках; они должны работать вместе с камерой в салоне, распознающей лицо водителя по технологии Face-ID.

В Австралии владельцам Land Cruiser предлагают вторичный иммобилайзер. Он нужен на случай отключения штатной метки: двигатель не запустится без отдельного электронного брелока поблизости. После установки в салон помещают предупреждающую наклейку.

У Zeekr предусмотрена блокировка при пересечении границы. Она отключает навигацию и сервоприводы, а электронный замок лючка топливного бака и зарядного порта перестает работать. Водитель может самостоятельно снять блокировку специальным кодом; среди задач системы предотвращение вывоза угнанных машин в другие страны.

В России, как пишет Autonews, автопроизводители редко используют подобные технологичные решения. По словам учредителя сервиса «Угона.нет» и соавтора защитных систем Алексея Курчанова, здесь машины часто похищают с помощью ретрансляторов, или «удочек». Особенно уязвимы автомобили с бесключевым доступом: преступники перехватывают сигнал штатного ключа, открывают дверь и запускают двигатель.

В StarLine разработали блокировку бесключевого доступа по CAN-шине. Когда владелец с меткой, например смартфоном, отходит от машины, система временно отключает штатный радиоканал между автомобилем и ключом. По данным разработчиков, такой же способ подходит почти для всех современных машин.

Есть и механическая защита. Специалисты «Цербер-М», центра разработки охранных систем под брендом Dragon, создали блокиратор педали тормоза. Штатный ключ поворачивают на 180 градусов, после чего ригель фиксирует педаль и не обеспечивает ее нажать; одновременно блокируются запуск двигателя и переключение коробки передач.

Проверка истории автомобиля решает отдельную задачу при покупке: сервис «Автотека» добавил проверку машин из Китая, подробнее о ней - в материале о проверке.

Упомянутые марки: Ford, Dodge, BMW, Zeekr
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Форд, Додж, БМВ, Зикр

Похожие материалы Форд, Додж, БМВ, Зикр

Категории B достаточно: как закон позволяет управлять автопоездом тяжелее 3,5 тонн без открытия категории BE
Geely Atlas четвертого поколения могут начать собирать в Беларуси
Шесть автомобилей не распознали людей в рабочей и детской экипировке
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Пенза Йошкар-Ола Липецк
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться