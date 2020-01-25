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25 января 2020, 15:14

Три лучших автомобиля для молодых парней

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Перед молодыми водителями стоит непростой выбор: купить крутую, но немолодую иномарку или взять из салона новую машину попроще. Расскажем о трех моделях, на которые стоит обратить внимание тем, кто предпочитает ездить, а не ремонтировать.
Три лучших автомобиля для молодых парней

Фото: АвтоВАЗ

Три лучших автомобиля для молодых парней

Фото: АвтоВАЗ

Три лучших автомобиля для молодых парней

Фото: Renault

Три лучших автомобиля для молодых парней

Фото: Renault

Три лучших автомобиля для молодых парней

Фото: Hyundai

Три лучших автомобиля для молодых парней
Три лучших автомобиля для молодых парней
Три лучших автомобиля для молодых парней
Три лучших автомобиля для молодых парней
Три лучших автомобиля для молодых парней
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Редакция портала «Автоновости дня» выбрала три автомобиля для молодых людей, которые хотели бы купить именно новую машину. Первое место отдали самому доступному на российском рынке варианту – Lada Granta. После рестайлинга модель стала выглядеть интереснее, и теперь она больше похожа на «старшую» Lada Vesta. За 455 тысяч рублей предлагают новый автомобиль с 1,6-литровым мотором мощностью 87 л.с. и механической коробкой передач. С учетом скидок и специальных предложений цену можно снизить до 379 тысяч рублей. На более дорогие версии ставятся двигатели мощностью 98 и 106 л.с.

Еще один интересный вариант – седан Renault Logan. Автомобиль построен на французской платформе В0, а собирают его на АвтоВАЗе. В результате машина получилась надежная, достаточно комфортная и недорогая. После рестайлинга она получила интересный дизайн и вседорожную версию Cross. Цены начинаются от 577 тысяч рублей за седан с 82-сильным мотором и «механикой». В моторную гамму также входят агрегаты мощностью 102 и 113 сил.

Третье место отдали корейскому седану Hyundai Solaris, который стоит существенно дороже – не менее 756 тысяч рублей. За эти деньги можно взять базовый автомобиль с 1,4-литровым двигателем мощностью 100 л.с. и МКПП без кондиционера и аудиосистемы, но с двумя подушками безопасности, передними электростеклоподъемниками и ходовыми огнями. Конечно, за сопоставимые деньги можно купить подержанный автомобиль классом выше. Но следует учитывать, что его содержание и ремонт обойдутся дороже. Главное преимущество покупки новой машины – она находится на гарантии и в ближайшие несколько лет не потребует серьезных вложений.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум ВАЗ Lada Granta
Хочу купить и не пойму кто хвалит кто хаит гранту, был у меня рекстон скажу так глвно и сервис как бутто бентли ремантирую с золотыми болтами , ребята если у нас собрали то жди чего то плохого.у жены кия сидд 5 лет машине всю страну проехали и не гу гу едит и не ломается потомучто собрана в словакии
Роман
Форум Renault Logan
Здорово мужики подскажите как открыть пасажирскую дверь рено когда не одна ручка не работает, а снять обшивку при закрытой двери проблемотично
Алексей
Форум Hyundai Solaris
Скидки не отражаются в прайсах, так что лучше все же звонить. А лучше всего - приезжать, когда продавцы такую готовность видят - они сразу вспоминают, какие еще программы есть :) По эксплуатации - хорошо ест 92-й (гнал такой для сестры из Самары в Рубцовск) , приемистая, расход упал на двух тысячах (по ...
Farion
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Три лучших автомобиля для молодых парней
{{material_99637}}Редакция портала «Автоновости дня» выбрала три автомобиля для молодых людей, которые хотели бы купить именно новую машину. Первое место отдали самому доступному на российском рынке варианту – Lada Granta. После рестайлинга модель стала выглядеть интереснее, и теперь она больше похожа на «старшую» Lada Vesta. За 455 тысяч рублей предлагают новый автомобиль с 1,6-литровым мотором мощностью 87 л.с. и механической коробкой передач. С учетом скидок и специальных предложений цену можно снизить до 379 тысяч рублей. На более дорогие версии ставятся двигатели мощностью 98 и 106 л.с.Еще один интересный вариант – седан Renault Logan. Автомобиль построен на французской платформе В0, а собирают его на АвтоВАЗе. В результате машина получилась надежная, достаточно комфортная и недорогая. После рестайлинга она получила интересный дизайн и вседорожную версию Cross. Цены начинаются от 577 тысяч рублей за седан с 82-сильным мотором и «механикой». В моторную гамму также входят агрегаты мощностью 102 и 113 сил.Третье место отдали корейскому седану Hyundai Solaris, который стоит существенно дороже – не менее 756 тысяч рублей. За эти деньги можно взять базовый автомобиль с 1,4-литровым двигателем мощностью 100 л.с. и МКПП без кондиционера и аудиосистемы, но с двумя подушками безопасности, передними электростеклоподъемниками и ходовыми огнями. Конечно, за сопоставимые деньги можно купить подержанный автомобиль классом выше. Но следует учитывать, что его содержание и ремонт обойдутся дороже. Главное преимущество покупки новой машины – она находится на гарантии и в ближайшие несколько лет не потребует серьезных вложений.
2020-01-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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