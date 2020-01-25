25 января 2020, 15:14
Три лучших автомобиля для молодых парней
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Перед молодыми водителями стоит непростой выбор: купить крутую, но немолодую иномарку или взять из салона новую машину попроще. Расскажем о трех моделях, на которые стоит обратить внимание тем, кто предпочитает ездить, а не ремонтировать.
Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ
Фото: Renault
Фото: Renault
Фото: Hyundai
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Еще один интересный вариант – седан Renault Logan. Автомобиль построен на французской платформе В0, а собирают его на АвтоВАЗе. В результате машина получилась надежная, достаточно комфортная и недорогая. После рестайлинга она получила интересный дизайн и вседорожную версию Cross. Цены начинаются от 577 тысяч рублей за седан с 82-сильным мотором и «механикой». В моторную гамму также входят агрегаты мощностью 102 и 113 сил.
Третье место отдали корейскому седану Hyundai Solaris, который стоит существенно дороже – не менее 756 тысяч рублей. За эти деньги можно взять базовый автомобиль с 1,4-литровым двигателем мощностью 100 л.с. и МКПП без кондиционера и аудиосистемы, но с двумя подушками безопасности, передними электростеклоподъемниками и ходовыми огнями. Конечно, за сопоставимые деньги можно купить подержанный автомобиль классом выше. Но следует учитывать, что его содержание и ремонт обойдутся дороже. Главное преимущество покупки новой машины – она находится на гарантии и в ближайшие несколько лет не потребует серьезных вложений.
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