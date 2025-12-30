Какие универсалы выбрать вместо Лады — неожиданные фавориты и их слабые места

30 декабря 2025, 08:38
Три лучших универсала до 1,5 млн рублей на вторичном рынке России
Три лучших универсала до 1,5 млн рублей на вторичном рынке России
Универсалы исчезают с рынка, но интерес к ним не угасает. Журналисты нашли три достойных варианта с пробегом по цене новой Гранты. В подборке есть как редкие европейцы, так и популярные модели. Какой универсал окажется лучшим — узнаете в нашем материале.
В последние годы универсалы стали настоящей редкостью на российском рынке. Новых предложений почти не осталось, а среди подержанных машин выбор все еще радует разнообразием. Для тех, кто не хочет ограничиваться Ладой, есть интересные альтернативы, и все они укладываются в бюджет до полутора миллионов рублей. Эксперты журнала За рулем рассмотрели три варианта, которые заслуживают внимания, и расставили их по местам: от достойного до безоговорочного лидера.
Открывает тройку Renault Megane четвертого поколения. Этот универсал — находка для тех, кто ищет что-то необычное. В Россию официально такие машины не поставлялись, но на вторичном рынке встречаются экземпляры, привезенные из Европы. Megane IV выделяется продуманной эргономикой и сбалансированным шасси. Большинство машин оснащены полуторалитровым турбодизелем на 115 сил. У этого мотора есть нюанс: при большом межсервисном интервале возможен проворот вкладышей, но если менять масло чаще, проблема исчезает. Встречаются и версии с 1,6-литровым дизелем на 130 сил, где стоит обратить внимание на состояние цепи ГРМ — после 150 тысяч километров она может потребовать замены. Коробки передач у Megane надежные, но при осмотре стоит проверить четкость работы механизма переключения.
На втором месте — Ford Focus третьего поколения в кузове универсал. Эта модель давно зарекомендовала себя как практичный и вместительный автомобиль. Багажник у Focus III огромный, а погрузочная высота минимальна, что удобно для перевозки крупногабаритных вещей. На рынке встречаются как версии с атмосферным мотором 1.6 и роботом Powershift, так и более редкие варианты с турбомотором Ecoboost 1.5 и классическим автоматом. Первый вариант может преподнести сюрпризы из-за ограниченного ресурса сцеплений и не самой быстрой работы коробки. Турбированный мотор надежен, но требует особого внимания к системе охлаждения — перегрев может привести к серьезным поломкам. Автоматическая коробка 6F35 тоже не лишена особенностей: ей нужно качественное охлаждение. Главные плюсы Focus — отличная управляемость и просторный багажник, а вот задний ряд может показаться тесным высоким пассажирам.
Лидером рейтинга становится Kia Ceed SW третьего поколения. Универсалы 2020-2021 годов выпуска избавились от многих недостатков предшественников. Автомобиль получил сбалансированное шасси и продуманную эргономику. На рынке чаще всего встречаются версии с атмосферным мотором 1.6 серии Gamma II на 128 сил и шестиступенчатым автоматом A6GF1. Этот двигатель в целом надежен, но требует внимания: возможны задиры в цилиндрах из-за разрушения нейтрализатора, а цепь ГРМ не отличается большим ресурсом. Важно периодически проверять зазоры в клапанах, так как гидрокомпенсаторов нет. Автоматическая коробка работает без нареканий при условии своевременной замены масла. В целом, Ceed SW — универсал без явных слабых мест, который подойдет для ежедневных поездок и дальних путешествий.
Подводя итог, можно сказать: даже с ограниченным бюджетом реально найти достойный универсал. Каждый из представленных вариантов имеет свои особенности, но Kia Ceed SW третьего поколения выглядит наиболее сбалансированным выбором. Ford Focus уступает по комфорту второго ряда, а Renault Megane может удивить редкостью и сложностями с обслуживанием. Тем не менее, все три универсала способны порадовать владельца надежностью и практичностью.
Похожие материалы Рено, Форд, Киа
-
29.12.2025, 14:12
Корейские автомобили до 160 л.с. в России останутся с низким утильсбором в 2026 году
С 2026 года утильсбор в России вырастет для мощных авто. Но есть корейские машины, которых это не коснется. В подборке - пять моделей, которые останутся доступными. Узнайте, какие авто не попадут под новые правила.Читать далее
-
21.12.2025, 07:01
Ford возвращает Focus, Fiesta и Ka в виде электромобилей благодаря союзу с Renault
Ford и Renault объединяют усилия для создания новых электромобилей на базе легендарных моделей. В проекте участвуют Focus, Fiesta и Ka. Ожидаются свежие решения в дизайне и технологиях. Подробности о будущем доступных электрокаров - в нашем материале.Читать далее
-
17.12.2025, 15:39
Renault Megane 6 в виртуальном исполнении Alpine удивил поклонников хот-хэтчей
Renault Megane снова в центре внимания. Виртуальная версия Alpine поражает воображение. Новое поколение обещает свежий взгляд на хот-хэтчи. Узнайте, чем удивит культовая модель. Ожидания поклонников растут с каждым днем.Читать далее
-
16.12.2025, 05:03
Ford Focus может вернуться в 2027 году, но не таким, как все ждут
Ford завершил выпуск Focus, но слухи о возвращении модели не утихают. В сети появились рендеры электрокара на базе Renault 5, которые вызвали бурю обсуждений. Официальных подтверждений нет, но интерес к будущему Focus только растет. Каким будет новый Ford – кроссовером или чем-то неожиданным?Читать далее
-
08.12.2025, 23:17
Ford Focus: реальные причины разочарования владельцев и скрытые недостатки
Внешний вид Ford Focus до сих пор актуален. Однако владельцы сталкиваются с неожиданными трудностями. Некоторые проблемы проявляются уже на первых тысячах километров. Подробности в материале.Читать далее
-
02.12.2025, 14:09
Ищем живой Ford Focus в Москве: скрученный пробег, такси и скрытые дефекты
Ford Focus все еще очень популярен. Найти хороший экземпляр стало сложнее. Журналисты осмотрели несколько дешевых машин. У каждой нашлись серьезные проблемы. Стоит ли вообще его покупать сейчас? Узнайте все подробности в нашем материале.Читать далее
-
21.11.2025, 05:32
Тест-драйв Kia K4, которая придет на смену Ceed в 2026 году с бензиновыми моторами
Kia готовит замену своему бестселлеру. Новый K4 уже представлен в США. Скоро он появится и в Европе. Модель получила смелый дизайн. Внутри много современных технологий. Что ждет покупателей под капотом?Читать далее
-
18.11.2025, 16:58
Ford остановил производство легендарной модели Focus спустя 27 лет
Легендарный автомобиль ушел в историю. Производство полностью прекращено. Компания меняет свою стратегию. Европейский рынок ждут большие перемены. Что придет на смену популярной модели?Читать далее
-
18.11.2025, 12:51
Мать-одиночка из Первоуральска купила неисправный Ford Focus за 1,38 млн
Женщина хотела обменять свою старую машину. Она выбрала хороший автомобиль в салоне. Но сделка пошла совсем не по плану. Теперь у нее огромный долг. А купленная машина постоянно ломается. Дилер отказывается возвращать деньги за покупку.Читать далее
-
17.11.2025, 19:39
Ford завершил выпуск Focus после 27 лет и 12 миллионов автомобилей
Ford официально прекратил производство Focus после почти трех десятилетий. Последний экземпляр покинул завод в Германии. Модель стала символом для миллионов семей. Причины такого решения держатся в секрете. Что ждет поклонников марки – читайте в материале.Читать далее
