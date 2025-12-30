Какие универсалы выбрать вместо Лады — неожиданные фавориты и их слабые места

Три лучших универсала до 1,5 млн рублей на вторичном рынке России

Универсалы исчезают с рынка, но интерес к ним не угасает. Журналисты нашли три достойных варианта с пробегом по цене новой Гранты. В подборке есть как редкие европейцы, так и популярные модели. Какой универсал окажется лучшим — узнаете в нашем материале.

В последние годы универсалы стали настоящей редкостью на российском рынке. Новых предложений почти не осталось, а среди подержанных машин выбор все еще радует разнообразием. Для тех, кто не хочет ограничиваться Ладой, есть интересные альтернативы, и все они укладываются в бюджет до полутора миллионов рублей. Эксперты журнала За рулем рассмотрели три варианта, которые заслуживают внимания, и расставили их по местам: от достойного до безоговорочного лидера.

Открывает тройку Renault Megane четвертого поколения. Этот универсал — находка для тех, кто ищет что-то необычное. В Россию официально такие машины не поставлялись, но на вторичном рынке встречаются экземпляры, привезенные из Европы. Megane IV выделяется продуманной эргономикой и сбалансированным шасси. Большинство машин оснащены полуторалитровым турбодизелем на 115 сил. У этого мотора есть нюанс: при большом межсервисном интервале возможен проворот вкладышей, но если менять масло чаще, проблема исчезает. Встречаются и версии с 1,6-литровым дизелем на 130 сил, где стоит обратить внимание на состояние цепи ГРМ — после 150 тысяч километров она может потребовать замены. Коробки передач у Megane надежные, но при осмотре стоит проверить четкость работы механизма переключения.

На втором месте — Ford Focus третьего поколения в кузове универсал. Эта модель давно зарекомендовала себя как практичный и вместительный автомобиль. Багажник у Focus III огромный, а погрузочная высота минимальна, что удобно для перевозки крупногабаритных вещей. На рынке встречаются как версии с атмосферным мотором 1.6 и роботом Powershift, так и более редкие варианты с турбомотором Ecoboost 1.5 и классическим автоматом. Первый вариант может преподнести сюрпризы из-за ограниченного ресурса сцеплений и не самой быстрой работы коробки. Турбированный мотор надежен, но требует особого внимания к системе охлаждения — перегрев может привести к серьезным поломкам. Автоматическая коробка 6F35 тоже не лишена особенностей: ей нужно качественное охлаждение. Главные плюсы Focus — отличная управляемость и просторный багажник, а вот задний ряд может показаться тесным высоким пассажирам.

Лидером рейтинга становится Kia Ceed SW третьего поколения. Универсалы 2020-2021 годов выпуска избавились от многих недостатков предшественников. Автомобиль получил сбалансированное шасси и продуманную эргономику. На рынке чаще всего встречаются версии с атмосферным мотором 1.6 серии Gamma II на 128 сил и шестиступенчатым автоматом A6GF1. Этот двигатель в целом надежен, но требует внимания: возможны задиры в цилиндрах из-за разрушения нейтрализатора, а цепь ГРМ не отличается большим ресурсом. Важно периодически проверять зазоры в клапанах, так как гидрокомпенсаторов нет. Автоматическая коробка работает без нареканий при условии своевременной замены масла. В целом, Ceed SW — универсал без явных слабых мест, который подойдет для ежедневных поездок и дальних путешествий.

Подводя итог, можно сказать: даже с ограниченным бюджетом реально найти достойный универсал. Каждый из представленных вариантов имеет свои особенности, но Kia Ceed SW третьего поколения выглядит наиболее сбалансированным выбором. Ford Focus уступает по комфорту второго ряда, а Renault Megane может удивить редкостью и сложностями с обслуживанием. Тем не менее, все три универсала способны порадовать владельца надежностью и практичностью.