Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

6 декабря 2025, 16:55

Какие скрытые функции Android Auto могут упростить жизнь за рулем – проверьте свой смартфон

Многие автолюбители даже не догадываются о скрытых возможностях Android Auto. Большинство довольствуется стандартными настройками, не подозревая о дополнительных функциях. В материале рассказываем, какие параметры стоит проверить. Возможно, вы удивитесь, насколько удобнее станет пользоваться системой. Не спешите менять привычки – сначала узнайте, что скрывает ваш автомобильный Android.

Если вы пользуетесь Android Auto хотя бы несколько дней, скорее всего, ни разу не заглянули в настройки. Это неудивительно: большинство водителей предпочитают не менять стандартную конфигурацию, ведь система работает сразу после подключения смартфона к автомобилю. Google действительно постарался сделать Android Auto максимально простым и понятным, чтобы каждый мог начать пользоваться ими без лишних хлопот.

Однако в интерфейсе Android Auto скрыто несколько опций, которые могут заметно упростить жизнь за рулем. Многие даже не подозревают об их существовании, хотя эти функции позволяют сделать поездку комфортнее и безопаснее. По информации autoevolution, есть как минимум три настройки, которые часто остаются без внимания.

Основной задачей является управление уведомлениями. По умолчанию система дублирует на экране автомобиля все оповещения со смартфона, что может отвлекать. Однако вы можете гибко настроить, какие уведомления будут появляться перед вами во время движения, а какие останутся только на телефоне. Это помогает снизить информационный шум и сконцентрироваться на дороге.

Не менее важна тонкая настройка голосового управления. Помимо базовых команд для навигации и звонков, стоит активировать расширенные возможности, позволяющие голосом управлять музыкой или мессенджерами. Это значительно сокращает необходимость отвлекаться на экран и взаимодействовать с ним вручную.

Большой потенциал для комфорта кроется в персонализации интерфейса. Вы можете изменять порядок, добавлять или удалять значки приложений на главном экране, вынося на первый план самые используемые сервисы — будь то навигатор, музыкальный стриминг или подкасты. Так вы создадите интерфейс, максимально адаптированный под ваши привычки.

Все эти функции доступны в настройках Android Auto на вашем смартфоне и не требуют специальных знаний или оборудования. Несколько минут, потраченных на изучение меню, сделают каждую поездку заметно комфортнее и безопаснее, минимизируя отвлекающие факторы.

Даже если вы давний пользователь системы, имеет смысл периодически возвращаться к её настройкам — возможно, вы откроете новые полезные возможности. Современные автомобильные технологии созданы именно для того, чтобы делать жизнь водителя проще и безопаснее.

