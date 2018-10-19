Три месяца продаж Toyota C-HR: машин мало
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В «Тойота Центр Невский» нам заявили, что в ноябрьской поставке ожидается 2 таких автомобиля, которые были зафрахтованы месяц назад. Вообще, заметил местный сотрудник отдела продаж, импортер выделяет по одному C-HR в месяц на каждого дилера. И в минувшем месяце ориентировали на январско-февральские (2019 года) поставки.
Менеджер «Тойота Центр Автово» посчитал своим долгом не оставить меня, как потенциального клиента марки, без автомобиля и порекомендовал сосредоточить внимание на другом кроссовере – RAV4. Он, дескать, всегда в наличии, обойдется дешевле, а по опционному насыщению богаче. При этом молодой человек согласился, что в эстетическом сравнении и свежести «рафик» проигрывает C-HR, а потому настаивать на своем предложении не стал.
Упомянутая нами 2-литровая атмосферная «четверка» располагает системой распределенного впрыска, 16-клапанным ГРМ типа DOHC и механизмом варьирования фаз газораспределения. Заявленные 148 л.с. достигаются при 6000 об/мин, величина крутящего момента - 189 Нм при 3800-4000 об/мин. Движку полагаются вариатор Aisin и привод на передние колеса.
Ту же бесступенчатую коробку можно обрести в сочетании с 1,2-литровым агрегатом. Это 4-цилиндровый турбодвигатель с непосредственным впрыском, изменяемыми фазами газораспределения и 12-клапанным ГРМ. Он развивает 116 сил при 5200-5600 об/мин и 185 Нм пиковой тяги при 1500-4000 об/мин.
С такой ценой рассчитывать на какие-либо объемы продаж не приходится, и в частных беседах продавцы не скрывают подобных мыслей. Начальная же комплектация Ride с 1,2-литровым движком – 1 299 000 рублей. Но и ее в свободной продаже пока что не отыщешь. Для информации сообщим, что в «базе» предлагаются такие позиции, как стальные колесные диски, мультируль, кондиционер, «музыка» с 4 динамиками, USB-разъем и пр.
В основе C-HR лежит модульная платформа TNGA (Toyota New Global Architecture) с обильным использованием высокопрочных сортов стали в конструкции. Кроссовер укомплектован независимыми подвесками – стойки McPherson спереди и «двухрычажка» сзади (в обоих случаях с поперечными стабилизаторами). Рулевая система - с реечным механизмом и электрическим усилителем, дисковые тормоза – на всех 4 колесам, при этом дополнены комплектом полезной электроники.
Стоимость планового техобслуживания C-HR ничем не отличается от того же RAV4. Ценник варьируется от 12 до 14 тыс. рублей, в зависимости от аппетитов дилерских центров. При этом действует схема так называемого предоплаченного ТО, когда сумма, выложенная сразу за несколько ТО, остается фиксированной даже при условии последующих повышений тарифов. А вот бонусов на покупку C-HR, по информации дилеров, пока не предусмотрено, потому как автомобиль свежий.
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