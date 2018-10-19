19 октября 2018, 00:55

Три месяца продаж Toyota C-HR: машин мало

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Самый яркий «тойотовский» кроссовер C-HR худо-бедно появляется на дорогах российских городов. Продажи идут 3,5 месяца, квоты на поставку небольшие, поэтому свободных машин у дилеров практически не встретишь.
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Три месяца продаж Toyota C-HR: машин мало Toyota C-HR

Тойота Центр Невский
Тойота Центр Невский
Санкт-Петербург, Невский район, Дальневосточный пр., д. 41
Объявлений: 176
Отзывов: 32
Если клиент желает увидеть «живой» C-HR, это будет, как правило, тестовый экземпляр. У всех опрошенных нами продавцов такие автомобили присутствуют – преимущественно с 2-литровым 148-сильным мотором, в средней комплектации Hot за 1 720 000 рублей. Дилеры считают, что именно она самая сбалансированная, а потому будет наиболее востребованной.

В «Тойота Центр Невский» нам заявили, что в ноябрьской поставке ожидается 2 таких автомобиля, которые были зафрахтованы месяц назад. Вообще, заметил местный сотрудник отдела продаж, импортер выделяет по одному C-HR в месяц на каждого дилера. И в минувшем месяце ориентировали на январско-февральские (2019 года) поставки.

 
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Тойота Центр Пулково
Тойота Центр Пулково
Санкт-Петербург, Московский район, ул. Шереметьевская, д. 17
Объявлений: 233
Отзывов: 25
Представитель «Тойота Центр Пулково» подтвердил дефицит машин, отметив на его площадке свободных C-HR нет уже несколько дней, практически все комплектации (а их, напомним, три – Ride, Hot и Cool) – исключительно под заказ. Срок доставки – порядка 3-4 месяцев. Поставки автомобилей осуществляются из Турции.

Менеджер «Тойота Центр Автово» посчитал своим долгом не оставить меня, как потенциального клиента марки, без автомобиля и порекомендовал сосредоточить внимание на другом кроссовере – RAV4. Он, дескать, всегда в наличии, обойдется дешевле, а по опционному насыщению богаче. При этом молодой человек согласился, что в эстетическом сравнении и свежести «рафик» проигрывает C-HR, а потому настаивать на своем предложении не стал.

Тойота Центр Автово
Тойота Центр Автово
Санкт-Петербург, Кировский район, ул. Краснопутиловская, д. 65
Объявлений: 40
Отзывов: 7
Средняя комплектация Hot, на которую продавцы намерены сделать ставку, это следующий список оборудования: колеса R17, галогенные фары, 2-зонный климат-контроль, кожаный мультируль, электростеклоподъемники «по кругу», камера заднего вида, тканевые кресла, круиз-контроль, цветной дисплей TFT и многое другое. 

Упомянутая нами 2-литровая атмосферная «четверка» располагает системой распределенного впрыска, 16-клапанным ГРМ типа DOHC и механизмом варьирования фаз газораспределения. Заявленные 148 л.с. достигаются при 6000 об/мин, величина крутящего момента - 189 Нм при 3800-4000 об/мин. Движку полагаются вариатор Aisin и привод на передние колеса.

Ту же бесступенчатую коробку можно обрести в сочетании с 1,2-литровым агрегатом. Это 4-цилиндровый турбодвигатель с непосредственным впрыском, изменяемыми фазами газораспределения и 12-клапанным ГРМ. Он развивает 116 сил при 5200-5600 об/мин и 185 Нм пиковой тяги при 1500-4000 об/мин.

 
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Toyota C-HR
Выпускается с 2017 г.
Новый от 1 299 000 до 2 083 000 Р
По умолчанию турбомотор сочетается с 6-скоростной МКПП и переднеприводной трансмиссией. Однако есть и дорогое исполнение – с CVT и системой полного привода. Ее основу составляет многодисковая муфта, отвечающая за подключение (при необходимости) задней оси. Версия 4x4, по понятным причинам, самая дорогая – за нее дилеры просят 2 133 000 рублей.

С такой ценой рассчитывать на какие-либо объемы продаж не приходится, и в частных беседах продавцы не скрывают подобных мыслей. Начальная же комплектация Ride с 1,2-литровым движком – 1 299 000 рублей. Но и ее в свободной продаже пока что не отыщешь. Для информации сообщим, что в «базе» предлагаются такие позиции, как стальные колесные диски, мультируль, кондиционер, «музыка» с 4 динамиками, USB-разъем и пр.

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В основе C-HR лежит модульная платформа TNGA (Toyota New Global Architecture) с обильным использованием высокопрочных сортов стали в конструкции. Кроссовер укомплектован независимыми подвесками – стойки McPherson спереди и «двухрычажка» сзади (в обоих случаях с поперечными стабилизаторами). Рулевая система - с реечным механизмом и электрическим усилителем, дисковые тормоза – на всех 4 колесам, при этом дополнены комплектом полезной  электроники.

Стоимость планового техобслуживания C-HR ничем не отличается от того же RAV4. Ценник варьируется от 12 до 14 тыс. рублей, в зависимости от аппетитов дилерских центров. При этом действует схема так называемого предоплаченного ТО, когда сумма, выложенная сразу за несколько ТО, остается фиксированной даже при условии последующих повышений тарифов. А вот бонусов на покупку C-HR, по информации дилеров, пока не предусмотрено, потому как автомобиль свежий.

По собственной информации 110km.ru
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Три месяца продаж Toyota C-HR: машин мало
{{guide_25}} Если клиент желает увидеть «живой» C-HR, это будет, как правило, тестовый экземпляр. У всех опрошенных нами продавцов такие автомобили присутствуют – преимущественно с 2-литровым 148-сильным мотором, в средней комплектации Hot за 1 720 000 рублей. Дилеры считают, что именно она самая сбалансированная, а потому будет наиболее востребованной. В «Тойота Центр Невский» нам заявили, что в ноябрьской поставке ожидается 2 таких автомобиля, которые были зафрахтованы месяц назад. Вообще, заметил местный сотрудник отдела продаж, импортер выделяет по одному C-HR в месяц на каждого дилера. И в минувшем месяце ориентировали на январско-февральские (2019 года) поставки.{{gallery_1298}} {{guide_80}}Представитель «Тойота Центр Пулково» подтвердил дефицит машин, отметив на его площадке свободных C-HR нет уже несколько дней, практически все комплектации (а их, напомним, три – Ride, Hot и Cool) – исключительно под заказ. Срок доставки – порядка 3-4 месяцев. Поставки автомобилей осуществляются из Турции.Менеджер «Тойота Центр Автово» посчитал своим долгом не оставить меня, как потенциального клиента марки, без автомобиля и порекомендовал сосредоточить внимание на другом кроссовере – RAV4. Он, дескать, всегда в наличии, обойдется дешевле, а по опционному насыщению богаче. При этом молодой человек согласился, что в эстетическом сравнении и свежести «рафик» проигрывает C-HR, а потому настаивать на своем предложении не стал.{{guide_1080}} Средняя комплектация Hot, на которую продавцы намерены сделать ставку, это следующий список оборудования: колеса R17, галогенные фары, 2-зонный климат-контроль, кожаный мультируль, электростеклоподъемники «по кругу», камера заднего вида, тканевые кресла, круиз-контроль, цветной дисплей TFT и многое другое.  Упомянутая нами 2-литровая атмосферная «четверка» располагает системой распределенного впрыска, 16-клапанным ГРМ типа DOHC и механизмом варьирования фаз газораспределения. Заявленные 148 л.с. достигаются при 6000 об/мин, величина крутящего момента - 189 Нм при 3800-4000 об/мин. Движку полагаются вариатор Aisin и привод на передние колеса. Ту же бесступенчатую коробку можно обрести в сочетании с 1,2-литровым агрегатом. Это 4-цилиндровый турбодвигатель с непосредственным впрыском, изменяемыми фазами газораспределения и 12-клапанным ГРМ. Он развивает 116 сил при 5200-5600 об/мин и 185 Нм пиковой тяги при 1500-4000 об/мин.{{gallery_1299}} {{model_6384}} По умолчанию турбомотор сочетается с 6-скоростной МКПП и переднеприводной трансмиссией. Однако есть и дорогое исполнение – с CVT и системой полного привода. Ее основу составляет многодисковая муфта, отвечающая за подключение (при необходимости) задней оси. Версия 4x4, по понятным причинам, самая дорогая – за нее дилеры просят 2 133 000 рублей. С такой ценой рассчитывать на какие-либо объемы продаж не приходится, и в частных беседах продавцы не скрывают подобных мыслей. Начальная же комплектация Ride с 1,2-литровым движком – 1 299 000 рублей. Но и ее в свободной продаже пока что не отыщешь. Для информации сообщим, что в «базе» предлагаются такие позиции, как стальные колесные диски, мультируль, кондиционер, «музыка» с 4 динамиками, USB-разъем и пр. {{material_123598}} Европейскому потребителю доступна гибридная модификация C-HR, однако к нам она пока ехать не спешит. И тому, пожалуй, есть свои логические объяснения. Для этого достаточно вспомнить гибридный Prius, который, увы, наш потребитель так и не соизволил «раскусить».В основе C-HR лежит модульная платформа TNGA (Toyota New Global Architecture) с обильным использованием высокопрочных сортов стали в конструкции. Кроссовер укомплектован независимыми подвесками – стойки McPherson спереди и «двухрычажка» сзади (в обоих случаях с поперечными стабилизаторами). Рулевая система - с реечным механизмом и электрическим усилителем, дисковые тормоза – на всех 4 колесам, при этом дополнены комплектом полезной  электроники.Стоимость планового техобслуживания C-HR ничем не отличается от того же RAV4. Ценник варьируется от 12 до 14 тыс. рублей, в зависимости от аппетитов дилерских центров. При этом действует схема так называемого предоплаченного ТО, когда сумма, выложенная сразу за несколько ТО, остается фиксированной даже при условии последующих повышений тарифов. А вот бонусов на покупку C-HR, по информации дилеров, пока не предусмотрено, потому как автомобиль свежий.
2018-10-19
Автор: Павел Кузин
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