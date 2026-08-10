Разбор полетов: Почему стаж в 20 лет не спасает от этих 3-х фатальных заблуждений о скорости и пешеходах

Три мифа о ПДД, в которые до сих пор верят даже опытные водители

Многие автолюбители уверены, что знают правила дорожного движения досконально, но на практике часто следуют несуществующим нормам. Разбираем три самых распространенных заблуждения, которые могут привести к штрафам и опасным ситуациям на дороге. Особенно актуально для тех, кто за рулем не первый год.

Многие автолюбители уверены, что знают правила дорожного движения досконально, но на практике часто следуют несуществующим нормам. Разбираем три самых распространенных заблуждения, которые могут привести к штрафам и опасным ситуациям на дороге. Особенно актуально для тех, кто за рулем не первый год.

Водители с большим стажем часто уверены, что знают все тонкости ПДД, но на самом деле многие из них опираются на устоявшиеся мифы, которых в правилах нет. Это не только вызывает ложное чувство уверенности, но и может привести к неприятным последствиям на дороге.

Первое заблуждение - предполагается, что разрешено превышать скорость до 20 км/ч без риска получить штраф. На самом деле камеры фиксируют любое превышение, административная ответственность наступает при превышении скорости 20 км/ч и выше. Однако это не значит, что 19 км/ч «сверху» — безопасная зона. В сложных климатических условиях даже минимальное превышение может привести к аварии. В ПДД нет понятия «разрешенного превышения» - главное требование всегда связано с безопасностью и контролем над автомобилем.

Второй миф - пешеход всегда прав. По пункту 14.1 водитель обязан уступить дорогу пешеходу на нерегулируемом переходе, но только в том случае, если тот явно намерен перейти. Если человек просто стоит на тротуаре и не подает сигналов, водитель не обязан останавливаться. Более того, если пешеход выйдет на дорогу вне перехода, он сам станет нарушителем. На практике большинство водителей все равно притормаживают, чтобы избежать конфликтных ситуаций, но юридическая обязанность по наступлению «просто стоящего» отсутствует.

Третий устойчивый миф – при выезде с примыкающей дороги нужно обязательно остановиться. В действующей редакции ПДД таких требований нет: водитель должен лишь не создавать помех основному потоку. Если ситуация позволяет безопасно влиться в движение без остановки, это не будет нарушением.

По данным ГИБДД, большинство нарушений связано именно с неправильной трактовкой ПДД. Важно помнить, что правила регулярно обновляются, а их незнание не освобождает от ответственности.