26 декабря 2017, 14:52

Три модели Audi уедут на ремонт

Российское подразделение Audi проведет в России отзывную кампанию, под которую попадают модели A4, A5 и Q5. Всего на внеплановый ремонт отправят 1880 автомобилей, которые были реализованы в период с 2011 по 2016 годы.
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Как сообщается на сайте федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), у машин имеется вероятность отказа дополнительного нагревательного элемента климатической установки. Это, в свою очередь, может привести к оплавлению или возгоранию.

Список VIN-номеров машин, попадающих под отзыв, размещен на сайте ведомства. В ближайшее время дилеры марки также оповестят автовладельцев о необходимости явиться на сервис. Все работы по замене элемента и обновлении программного обеспечения блока управления климат-контролем проведут бесплатно.

Ранее Audi приняла решение отозвать 953 автомобиля в России из-за программного обеспечения диагностического интерфейса. На сервис отправятся модели A6, A7 и RS6, проданные в текущем году.

Комплектации и технические характеристики

Audi A5 Comfort 1.8 MTAudi A4 1.8 MTAudi Q5 2.0 TFSI (132 kW)
Год выпуска, с2015 2011 2009
Год выпуска, по2017 2014 2014
Кузовкупе седан Кроссовер
Количество дверей/мест2/4 5/5
Тип двигателябензиновый Бензиновый с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом
Мощность, л.с./ об/мин177 120 180/6000
Объем двигателя1798 1984
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая Механическая 6-ступенчатая
Приводпередний передний Постоянный полный
Городской цикл7.6 8.6 10,8
Загородный цикл5.3 6.3 6,9
Смешанный цикл6.1 8,4
ТопливоАИ-95 бензин Бензин А-98
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Отзывы по теме
Форум Audi A5
G1K1K
мага
Форум Audi A4
| Кому: владимир Так в чем же ошибка, это стандартное оповещение о необходимости пройти очередное ТО (когда пройдете вам в бортовой компьютер внесут данные и ошибка пропадет) . У вас такие "ошибки" будут появляться каждые 5-10к км. | Кому: Medichi77 Ну уж прям рядовому студенту она подойдет... ...
Арсений
Форум Audi Q5
| Кому: олег Очень странное мнение. 3.0 литра, 6-ступенч. механика, уже более 3 лет никаких проблем. Заводится в любые морозы, никогда даже чек не загорался. Из замен только расходники, фильтра, масла. Это же не китаец какой-нибудь, это ауди, от неё ожидаешь немецкое качество и комфорт, и получаешь ...
Дмитрий
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Три модели Audi уедут на ремонт
{{material_121684}} Как сообщается на сайте федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), у машин имеется вероятность отказа дополнительного нагревательного элемента климатической установки. Это, в свою очередь, может привести к оплавлению или возгоранию.Список VIN-номеров машин, попадающих под отзыв, размещен на сайте ведомства. В ближайшее время дилеры марки также оповестят автовладельцев о необходимости явиться на сервис. Все работы по замене элемента и обновлении программного обеспечения блока управления климат-контролем проведут бесплатно.Ранее Audi приняла решение отозвать 953 автомобиля в России из-за программного обеспечения диагностического интерфейса. На сервис отправятся модели A6, A7 и RS6, проданные в текущем году.
2017-12-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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