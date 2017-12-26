Три модели Audi уедут на ремонт
Российское подразделение Audi проведет в России отзывную кампанию, под которую попадают модели A4, A5 и Q5. Всего на внеплановый ремонт отправят 1880 автомобилей, которые были реализованы в период с 2011 по 2016 годы.
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Список VIN-номеров машин, попадающих под отзыв, размещен на сайте ведомства. В ближайшее время дилеры марки также оповестят автовладельцев о необходимости явиться на сервис. Все работы по замене элемента и обновлении программного обеспечения блока управления климат-контролем проведут бесплатно.
Ранее Audi приняла решение отозвать 953 автомобиля в России из-за программного обеспечения диагностического интерфейса. На сервис отправятся модели A6, A7 и RS6, проданные в текущем году.
Комплектации и технические характеристики
|Audi A5 Comfort 1.8 MT
|Audi A4 1.8 MT
|Audi Q5 2.0 TFSI (132 kW)
|Год выпуска, с
|2015
|2011
|2009
|Год выпуска, по
|2017
|2014
|2014
|Кузов
|купе
|седан
|Кроссовер
|Количество дверей/мест
|2/4
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Бензиновый с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом
|Мощность, л.с./ об/мин
|177
|120
|180/6000
|Объем двигателя
|1798
|1984
|Тип трансмисии
|Механическая 6-ступенчатая
|Механическая 6-ступенчатая
|Привод
|передний
|передний
|Постоянный полный
|Городской цикл
|7.6
|8.6
|10,8
|Загородный цикл
|5.3
|6.3
|6,9
|Смешанный цикл
|6.1
|8,4
|Топливо
|АИ-95
|бензин
|Бензин А-98
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