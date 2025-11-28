Куда пропали популярные кроссоверы Jetour: временные трудности или уход с рынка?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

28 ноября 2025, 16:56

Три модели кроссоверов Jetour почти исчезли из продажи у российских дилеров

Три модели кроссоверов Jetour почти исчезли из продажи у российских дилеров

Куда пропали популярные кроссоверы Jetour: временные трудности или уход с рынка?

Три модели кроссоверов Jetour почти исчезли из продажи у российских дилеров

В автосалонах Jetour почти не осталось машин. Три популярные модели стали дефицитом. Покупатели не могут найти нужные авто. Это временные проблемы с поставками. Или бренд меняет свою стратегию?

В автосалонах Jetour почти не осталось машин. Три популярные модели стали дефицитом. Покупатели не могут найти нужные авто. Это временные проблемы с поставками. Или бренд меняет свою стратегию?

Российские дилерские центры Jetour столкнулись с острой нехваткой сразу трех моделей. Как сообщает портал «Китайские-автомобили.рф», кроссоверы X50, X70 и X90 Plus стали настоящей редкостью, а их суммарные остатки по всей стране исчисляются единицами.

Проверка информации через официальный сайт марки подтверждает тревожную ситуацию. В разделе «Автомобили в наличии» по всей России можно найти всего семь экземпляров флагманского X90 Plus и лишь два компактных X50. Что касается базовой модели Jetour X70, то система поиска и вовсе выдает сообщение об отсутствии автомобилей. Немного лучше картина выглядит на сайтах с объявлениями, где представлено около трех десятков новых X90 Plus и несколько X50. Но даже там найти Jetour X70 практически невозможно - в продаже числится всего один автомобиль.

В российском представительстве Jetour поспешили успокоить клиентов и партнеров. Представители компании заявили, что о прекращении продаж этих моделей речи не идет. По их словам, возникший дефицит связан исключительно с логистическими сложностями, и вопрос с новыми поставками уже находится в стадии решения. В компании подчеркнули, что сокращать текущий модельный ряд в России не планируется.

Стоит отметить, что эта ситуация возникла на фоне слухов о возможной реструктуризации бизнеса. Ранее в сети появлялась информация, что часть модельной линейки Jetour может перейти под другой бренд, Soueast, а за Jetour останутся только внедорожники Т-серии. Однако на данный момент эти предположения не получили официального подтверждения.

Напомним, что все три «пропавшие» модели появились на российском рынке относительно недавно. Крупный Jetour X90 Plus дебютировал в 2023 году с двумя турбомоторами на 1.6 и 2.0 литра и роботизированной коробкой. Его стоимость на ноябрь 2025 года варьируется от 3,48 до 3,97 млн рублей. По данным «Автостат Инфо», за десять месяцев этого года продажи модели упали почти на 80% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 482 машины.

Компактный Jetour X50 появился в продаже в ноябре 2024 года. Он предлагается с атмосферным и турбированным моторами обьемом 1,5 литра. Цены на него за год почти не изменились и находятся в диапазоне от 2,0 до 2,49 млн рублей. За неполный 2025 год модель разошлась тиражом в 1319 экземпляров.

Кроссовер Jetour X70, упрощенная версия X70 Plus, вышел на рынок в декабре 2024 года. Автомобиль доступен в единственной комплектации с 1,5-литровым турбомотором и «роботом» за 2,65 млн рублей. Точную статистику его продаж отследить сложно, так как аналитические агентства обьединяют ее с показателями модели X70 Plus.

Несмотря на фактическое отсутствие машин у дилеров, официальный сайт Jetour по-прежнему отображает полную линейку из семи автомобилей. Кроме дефицитных X50, X70 и X90 Plus, для заказа доступны кроссоверы X70 Plus, Dashing, а также внедорожники T1 и T2.

Упомянутые модели: Jetour X50, Jetour X70, Jetour X90 Plus
Упомянутые марки: Jetour
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Джетур

Похожие материалы Джетур

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Дом на колёсах: почему автодома становятся всё популярнее в России
Больше 20 лет прошло, а она как новая: на Урале почти даром отдают идеальную «Шаху»
В Иркутске продают почти новый «Москвич-412» по цене Bеntley
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Челябинск Уссурийск Новосибирск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться