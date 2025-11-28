Куда пропали популярные кроссоверы Jetour: временные трудности или уход с рынка?

28 ноября 2025, 16:56
Три модели кроссоверов Jetour почти исчезли из продажи у российских дилеров
Три модели кроссоверов Jetour почти исчезли из продажи у российских дилеров
В автосалонах Jetour почти не осталось машин. Три популярные модели стали дефицитом. Покупатели не могут найти нужные авто. Это временные проблемы с поставками. Или бренд меняет свою стратегию?
Российские дилерские центры Jetour столкнулись с острой нехваткой сразу трех моделей. Как сообщает портал «Китайские-автомобили.рф», кроссоверы X50, X70 и X90 Plus стали настоящей редкостью, а их суммарные остатки по всей стране исчисляются единицами.
Проверка информации через официальный сайт марки подтверждает тревожную ситуацию. В разделе «Автомобили в наличии» по всей России можно найти всего семь экземпляров флагманского X90 Plus и лишь два компактных X50. Что касается базовой модели Jetour X70, то система поиска и вовсе выдает сообщение об отсутствии автомобилей. Немного лучше картина выглядит на сайтах с объявлениями, где представлено около трех десятков новых X90 Plus и несколько X50. Но даже там найти Jetour X70 практически невозможно - в продаже числится всего один автомобиль.
В российском представительстве Jetour поспешили успокоить клиентов и партнеров. Представители компании заявили, что о прекращении продаж этих моделей речи не идет. По их словам, возникший дефицит связан исключительно с логистическими сложностями, и вопрос с новыми поставками уже находится в стадии решения. В компании подчеркнули, что сокращать текущий модельный ряд в России не планируется.
Стоит отметить, что эта ситуация возникла на фоне слухов о возможной реструктуризации бизнеса. Ранее в сети появлялась информация, что часть модельной линейки Jetour может перейти под другой бренд, Soueast, а за Jetour останутся только внедорожники Т-серии. Однако на данный момент эти предположения не получили официального подтверждения.
Напомним, что все три «пропавшие» модели появились на российском рынке относительно недавно. Крупный Jetour X90 Plus дебютировал в 2023 году с двумя турбомоторами на 1.6 и 2.0 литра и роботизированной коробкой. Его стоимость на ноябрь 2025 года варьируется от 3,48 до 3,97 млн рублей. По данным «Автостат Инфо», за десять месяцев этого года продажи модели упали почти на 80% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 482 машины.
Компактный Jetour X50 появился в продаже в ноябре 2024 года. Он предлагается с атмосферным и турбированным моторами обьемом 1,5 литра. Цены на него за год почти не изменились и находятся в диапазоне от 2,0 до 2,49 млн рублей. За неполный 2025 год модель разошлась тиражом в 1319 экземпляров.
Кроссовер Jetour X70, упрощенная версия X70 Plus, вышел на рынок в декабре 2024 года. Автомобиль доступен в единственной комплектации с 1,5-литровым турбомотором и «роботом» за 2,65 млн рублей. Точную статистику его продаж отследить сложно, так как аналитические агентства обьединяют ее с показателями модели X70 Plus.
Несмотря на фактическое отсутствие машин у дилеров, официальный сайт Jetour по-прежнему отображает полную линейку из семи автомобилей. Кроме дефицитных X50, X70 и X90 Plus, для заказа доступны кроссоверы X70 Plus, Dashing, а также внедорожники T1 и T2.
Похожие материалы Джетур
-
10.10.2025, 08:28
Атмосферный фронт: подборка китайских машин с простыми и надежными двигателями
На рынке доминируют моторы с наддувом. Но остались и другие варианты. Они привлекают своей простотой. Такие машины все еще популярны. Узнайте о доступных моделях. Они могут вас приятно удивить.Читать далее
-
12.09.2025, 13:26
Эксперты назвали лучшие кроссоверы на российском рынке в 2025 году
Рынок кроссоверов в России переполнен. Выбрать подходящую модель стало сложнее. Специалисты провели большое исследование. Они оценили множество популярных автомобилей. Мы расскажем о главных фаворитах. Узнайте лидеров этого года.Читать далее
-
17.12.2024, 14:34
В России стартовали продажи еще одного китайского кроссовера. Сколько он стоит?
Китайский бренд Jetour (принадлежит Chery) объявил о начале продаж в России кроссовера Jetour X70. Автомобиль сопоставим по габаритам с Skoda Kodiaq, но предлагается исключительно со 147-сильным туробомотором и передним приводом.Читать далее
-
22.10.2024, 07:32
На российский рынок выходит еще один кроссовер стоимостью меньше 2 млн рублей
Марка Jetour (принадлежит Chery) опубликовала информацию о комплектациях и ценах своей младшей модели в российской линейке – компактном кроссовере Jetour Х50, премьера которого состоялась в Китае нынешним летом. Базовую версию Comfort оценили в 1 990 000 рублей без учета скидок по акциям.Читать далее
-
02.09.2024, 16:00
Самый дешевый кроссовер Jetour в России: подробности и цена
Китайский бренд Jetour готовится вывести на российский рынок свой самый бюджетный кроссовер – Jetour Х50. Продажи стартуют осенью 2024 года, но цена и комплектации уже известны.Читать далее
-
18.07.2024, 15:19
Jetour везет в Россию свой самый бюджетный кроссовер. До премьеры остались считанные дни
Китайская марка Jetour анонсировала скорую премьеру нового компактного кроссовера Jetour Х50. Новинку покажут публике в конце июля на автомобильной выставке Chinese Motor Show 2024, которая пройдет в Москве 27 и 28 июля.Читать далее
-
07.02.2024, 20:40
За что россияне любят китайские автомобили? Все зависит от знака зодиака
В настоящее время на российском автомобильном рынке представлено целое созвездие китайских брендов, поэтому эксперты решили проследить, как влияет знак зодиака на выбор той или иной марки.Читать далее
-
20.12.2023, 21:47
Тест-драйв Jetour X90 Plus: путешественник с багажом
«Бренд для путешествий» Jetour присутствует на российском рынке какие-то полгода, однако имя это уже на слуху. За короткий период времени компания сумела отметиться в ТОП-10 самых успешных автопроизводителей, притом, что в линейке всего 3 модели, включая флагманский X90 Plus, о котором наш сегодняшний разговор. Читать далее
-
27.09.2023, 00:09
Авто для комфортных путешествий: в Петербурге открылся дилерский центр Jetour
В конце июня в России были запущены продажи китайских автомобилей Jetour. На территории страны имеется более 100 дилерских центров. В Петербурге на улице Салова, 68Б был открыт дилерский центр «Джетур СПб-Юг». До конца года здесь планируют реализовать 450 автомобилей Jetour. На следующий год поставлена другая цель – минимум 1 тыс. внедорожников.Читать далее
-
11.09.2023, 15:35
Кроссовер Jetour X90 Plus получил в России два дополнительных места: сколько стоит 7-местный вариант?
Китайская марка Jetour объявила о начале продаж более вместительной версии кроссовера X90 Plus, которая идеально подойдет для путешествий всей семьей. Теперь покупатели могут выбирать между 5- и 7-местными вариантами.Читать далее
Похожие материалы Джетур
-
10.10.2025, 08:28
Атмосферный фронт: подборка китайских машин с простыми и надежными двигателями
На рынке доминируют моторы с наддувом. Но остались и другие варианты. Они привлекают своей простотой. Такие машины все еще популярны. Узнайте о доступных моделях. Они могут вас приятно удивить.Читать далее
-
12.09.2025, 13:26
Эксперты назвали лучшие кроссоверы на российском рынке в 2025 году
Рынок кроссоверов в России переполнен. Выбрать подходящую модель стало сложнее. Специалисты провели большое исследование. Они оценили множество популярных автомобилей. Мы расскажем о главных фаворитах. Узнайте лидеров этого года.Читать далее
-
17.12.2024, 14:34
В России стартовали продажи еще одного китайского кроссовера. Сколько он стоит?
Китайский бренд Jetour (принадлежит Chery) объявил о начале продаж в России кроссовера Jetour X70. Автомобиль сопоставим по габаритам с Skoda Kodiaq, но предлагается исключительно со 147-сильным туробомотором и передним приводом.Читать далее
-
22.10.2024, 07:32
На российский рынок выходит еще один кроссовер стоимостью меньше 2 млн рублей
Марка Jetour (принадлежит Chery) опубликовала информацию о комплектациях и ценах своей младшей модели в российской линейке – компактном кроссовере Jetour Х50, премьера которого состоялась в Китае нынешним летом. Базовую версию Comfort оценили в 1 990 000 рублей без учета скидок по акциям.Читать далее
-
02.09.2024, 16:00
Самый дешевый кроссовер Jetour в России: подробности и цена
Китайский бренд Jetour готовится вывести на российский рынок свой самый бюджетный кроссовер – Jetour Х50. Продажи стартуют осенью 2024 года, но цена и комплектации уже известны.Читать далее
-
18.07.2024, 15:19
Jetour везет в Россию свой самый бюджетный кроссовер. До премьеры остались считанные дни
Китайская марка Jetour анонсировала скорую премьеру нового компактного кроссовера Jetour Х50. Новинку покажут публике в конце июля на автомобильной выставке Chinese Motor Show 2024, которая пройдет в Москве 27 и 28 июля.Читать далее
-
07.02.2024, 20:40
За что россияне любят китайские автомобили? Все зависит от знака зодиака
В настоящее время на российском автомобильном рынке представлено целое созвездие китайских брендов, поэтому эксперты решили проследить, как влияет знак зодиака на выбор той или иной марки.Читать далее
-
20.12.2023, 21:47
Тест-драйв Jetour X90 Plus: путешественник с багажом
«Бренд для путешествий» Jetour присутствует на российском рынке какие-то полгода, однако имя это уже на слуху. За короткий период времени компания сумела отметиться в ТОП-10 самых успешных автопроизводителей, притом, что в линейке всего 3 модели, включая флагманский X90 Plus, о котором наш сегодняшний разговор. Читать далее
-
27.09.2023, 00:09
Авто для комфортных путешествий: в Петербурге открылся дилерский центр Jetour
В конце июня в России были запущены продажи китайских автомобилей Jetour. На территории страны имеется более 100 дилерских центров. В Петербурге на улице Салова, 68Б был открыт дилерский центр «Джетур СПб-Юг». До конца года здесь планируют реализовать 450 автомобилей Jetour. На следующий год поставлена другая цель – минимум 1 тыс. внедорожников.Читать далее
-
11.09.2023, 15:35
Кроссовер Jetour X90 Plus получил в России два дополнительных места: сколько стоит 7-местный вариант?
Китайская марка Jetour объявила о начале продаж более вместительной версии кроссовера X90 Plus, которая идеально подойдет для путешествий всей семьей. Теперь покупатели могут выбирать между 5- и 7-местными вариантами.Читать далее
- 2 450 000 РJetour X90 Plus 2023 в Москве
- 3 049 900 РJetour X90 Plus 2023 в Москве
- 2 840 000 РJetour X90 Plus 2024 в Москве
- 2 550 000 РJetour X90 Plus 2023 в Москве
- 2 650 000 РJetour X90 Plus 2023 в Москве
- 1 950 000 РJetour X90 Plus 2023 в Москве
- 2 290 000 РJetour X90 Plus 2023 в Москве
- 3 190 000 РJetour X90 Plus 2023 в Москве
- 3 388 000 РJetour X90 Plus 2023 в Москве
- 3 399 000 РJetour X90 Plus 2023 в Москве