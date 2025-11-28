Куда пропали популярные кроссоверы Jetour: временные трудности или уход с рынка?

Три модели кроссоверов Jetour почти исчезли из продажи у российских дилеров

В автосалонах Jetour почти не осталось машин. Три популярные модели стали дефицитом. Покупатели не могут найти нужные авто. Это временные проблемы с поставками. Или бренд меняет свою стратегию?

Российские дилерские центры Jetour столкнулись с острой нехваткой сразу трех моделей. Как сообщает портал «Китайские-автомобили.рф», кроссоверы X50, X70 и X90 Plus стали настоящей редкостью, а их суммарные остатки по всей стране исчисляются единицами.

Проверка информации через официальный сайт марки подтверждает тревожную ситуацию. В разделе «Автомобили в наличии» по всей России можно найти всего семь экземпляров флагманского X90 Plus и лишь два компактных X50. Что касается базовой модели Jetour X70, то система поиска и вовсе выдает сообщение об отсутствии автомобилей. Немного лучше картина выглядит на сайтах с объявлениями, где представлено около трех десятков новых X90 Plus и несколько X50. Но даже там найти Jetour X70 практически невозможно - в продаже числится всего один автомобиль.

В российском представительстве Jetour поспешили успокоить клиентов и партнеров. Представители компании заявили, что о прекращении продаж этих моделей речи не идет. По их словам, возникший дефицит связан исключительно с логистическими сложностями, и вопрос с новыми поставками уже находится в стадии решения. В компании подчеркнули, что сокращать текущий модельный ряд в России не планируется.

Стоит отметить, что эта ситуация возникла на фоне слухов о возможной реструктуризации бизнеса. Ранее в сети появлялась информация, что часть модельной линейки Jetour может перейти под другой бренд, Soueast, а за Jetour останутся только внедорожники Т-серии. Однако на данный момент эти предположения не получили официального подтверждения.

Напомним, что все три «пропавшие» модели появились на российском рынке относительно недавно. Крупный Jetour X90 Plus дебютировал в 2023 году с двумя турбомоторами на 1.6 и 2.0 литра и роботизированной коробкой. Его стоимость на ноябрь 2025 года варьируется от 3,48 до 3,97 млн рублей. По данным «Автостат Инфо», за десять месяцев этого года продажи модели упали почти на 80% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 482 машины.

Компактный Jetour X50 появился в продаже в ноябре 2024 года. Он предлагается с атмосферным и турбированным моторами обьемом 1,5 литра. Цены на него за год почти не изменились и находятся в диапазоне от 2,0 до 2,49 млн рублей. За неполный 2025 год модель разошлась тиражом в 1319 экземпляров.

Кроссовер Jetour X70, упрощенная версия X70 Plus, вышел на рынок в декабре 2024 года. Автомобиль доступен в единственной комплектации с 1,5-литровым турбомотором и «роботом» за 2,65 млн рублей. Точную статистику его продаж отследить сложно, так как аналитические агентства обьединяют ее с показателями модели X70 Plus.

Несмотря на фактическое отсутствие машин у дилеров, официальный сайт Jetour по-прежнему отображает полную линейку из семи автомобилей. Кроме дефицитных X50, X70 и X90 Plus, для заказа доступны кроссоверы X70 Plus, Dashing, а также внедорожники T1 и T2.