От 105 до 227 тысяч: что скрывается за ценниками новых мотоциклов из Коврова

В современной линейке ковровского завода представлены дорожные «Стайер» и «Зайчик», плюс эндуро «Лис». Самая доступная модель стоит от 105 000 рублей; у мотоциклов разные двигатели и назначение, а «Зайчику» нужна регистрация.

В современной линейке ковровского завода представлены дорожные «Стайер» и «Зайчик», плюс эндуро «Лис». Самая доступная модель стоит от 105 000 рублей; у мотоциклов разные двигатели и назначение, а «Зайчику» нужна регистрация.

Ковровский завод имени Дегтярева известен прежде всего оборонной продукцией, но его мотоциклетная линейка сегодня выглядит не менее интересно — хотя бы по ценникам. Что предлагает предприятие из Владимирской области и откуда взялись эти цифры — разбираемся по порядку.

За «Зайчик» — так в линейке называют ЗиД 125 — просят от 105 000 рублей. На официальном сайте «Стайер» указан за 218 380 рублей, у дилеров этот дорожный мотоцикл начинается от 227 000. Между ними в модельном ряду есть эндуро «Лис» стоимостью около 155-160 тысяч рублей.

Завод предлагает технику под разные задачи. Дорожный мотоцикл рассчитан на обычные дороги, эндуро — на ближнюю местность, а самый доступный вариант выполнен в легком дорожном формате. Есть и практические особенности: например, для «Зайчика» указан VIN и необходимость регистрации.

У марок длинная история. В Коврове, расположенном во Владимирской области в 200 км от Москвы, выпускали массовые мотоциклы и гоночные версии, рассчитанные на мотокросс и гаревую дорожку.

«Ковровец» К-125 производился с изменениями с 1946 года до начала 1960-х. На его основе созданы спортивные машины, а более актуальная и массовая К-175 получила четырехступенчатую коробку передач. После конверсии завода в начале 1960-х мотоциклетное направление получило название «Восход» — в честь аналогичного промышленного транспорта. Мотоциклы этой модели выпускали в разных модификациях до начала 2000-х.

ЗиД выпустил и легкие мокики с 50-кубовыми двигателями. Для многих нынешних мотоциклистов старше 40 лет первыми были «Пилот» или «Актив», а «Карпаты» производили во Львове. «Пилот 50» массово выпускали даже в период кризиса, хотя продавался он слабо и фактически подменял задержавшуюся японскую технику. О возвращении марок и прежней линейке можно прочитать в обзоре моделей ЗиД.

Дорожная техника и эндуро

«Стайер» — легкий классический мотоцикл в современном исполнении. Его двигатель ЗИД 175МН с рабочим объемом 282,7 куб. см развивает 28 л. с., питание обеспечивает карбюратор. Мотор рассчитан на бензин с октановым числом не ниже АИ-92, сцепление многодисковое, работает в масляной ванне. Запустить двигатель можно электростартером или кик-стартером: второй вариант пригодится при разряженном аккумуляторе. Сам силовой агрегат — производства Lifan, с которым завод сотрудничает с начала 2020-х.

Для грунтовых дорог предназначен легкий эндуро ЗиД250 «Лис». Его четырехтактный двигатель рабочим объемом 225 куб. см развивает 15 л. с. и с 2024 года выпускается по спецификации «ЗиД». Колесная формула — 21"/18", снаряженная масса составляет 142 кг. Здесь установлены карбюратор и цифровое зажигание CDI, что обеспечивает уверенный запуск электростартером.

Цена «Лиса» находится в районе 155-160 тысяч рублей. По назначению и конструкции это отдельный вариант в линейке: «Стайер» заметно мощнее, тогда как эндуро получил колеса для пограничной местности.

Что предлагает ЗиД 125

Планы вернуть ЗиД 125 появились еще в 2021 году. Модель рассматривалась как флагман и бестселлер, сам мотоцикл пришел из Европы с нуля и выполнен в знакомом дизайне «Восхода». В основе — дуплексная рама времен «Пилота».

Двигатель YINXIANG 153FMI рабочим объемом 119,6 куб. см развивает 6,8 л. с. и позволяет разогнаться до 75 км/ч. У него карбюратор и степень сжатия 9,3:1, тормоза барабанные. Малую степень сжатия связывают с качеством бензина на разных АЗС.

У ЗиД 125 есть VIN, поэтому для езды по дорогам общего пользования мотоцикл необходимо зарегистрировать и поставить на учет. Управлять им могут и новички с правами категории А1. Цена начинается от 105 000 рублей.