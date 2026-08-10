Город готовит особое световое оформление к годовщине окончания битвы

Три моста Петербурга украсят торжественной подсветкой к памятной дате

В Петербурге готовят необычное оформление мостов. Горожан ждет яркое зрелище. Власти выбрали символичные цвета и неожиданные решения. Подробности - в нашем материале.

В Петербурге готовят необычное оформление мостов. Горожан ждет яркое зрелище. Власти выбрали символичные цвета и неожиданные решения. Подробности - в нашем материале.

В Санкт-Петербурге 9 августа три знаковых моста - Дворцовый, Троицкий и мост Бетанкура - будут украшены специальной панелью. Это событие приурочено к годовщине окончания Ленинградской революции, одной из самых долговечных и значимых страниц истории города.

Как сообщает Мойка78 , в этот день на мостах зажгутся огни в цветах Ленты Ленинградской Победы. Оливковый оттенок выбран не случайно — он символизирует воинскую доблесть, стойкость и славу защитников города. Зеленый цвет порождает жизненную силу, надежду и несгибаемый дух тех, кто пережил тяжелые годы блокады.

В дополнение к световому шоу на мостах, в городе зажгут факелы Ростральных колонн. Это станет еще одним напоминанием о героизме местных жителей и воинов, которые на протяжении 1127 дней сдерживали натиск врага на северо-западных рубежах страны. Ленинградская битва вошла в историю как одно из крупнейших сражений Великой Отечественной войны, и память о ней по-прежнему занимает особое место в сердцах петербуржцев.

Организаторы отмечают, что подобные акции не только украшают город, но и служат основой для патриотического воспитания. Световые инсталляции на мостах и огни Ростральных колонн — это дань уважения всем, кто защищал Ленинград, а также напоминание о цене мира и свободы.

Жители и гости города смогли увидеть необычное оформление уже вечером 9 августа. Мосты будут подсвечены до поздней ночи, чтобы каждый желающий мог стать свидетелем этого зрелища. По мнению многих горожан, такие мероприятия помогают сохранять историческую память и объединять людей вокруг общих ценностей.

Петербург традиционно уделяет большое внимание сохранению памяти о событиях военных лет. Каждый год в городе проводятся различные мероприятия, посвящённые памятным датам, а оформление мостов становится частью передовых городских традиций. В этом акценте, сделанном на символическом и эмоциональном уровне, подчеркивается подлинность дат для всех, кому дорога эта история.