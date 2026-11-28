28 ноября 2026, 19:52
Какой кроссовер с автоматом и полным приводом выбрать за 1,5 млн рублей?
Какой кроссовер с автоматом и полным приводом выбрать за 1,5 млн рублей?
Пока свежие «китайцы» предлагают робот и вариатор, на вторичке ещё остались кроссоверы с вечным автоматом. Смотрим, какие три модели можно взять за 1,5 млн рублей.
Среди трехлетних китайских кроссоверов гидроавтомат встречается лишь в 14% предложений: он сочетается с турбомотором и передним приводом. На робот приходится 41%, на вариатор - 38%; машины с механикой попадаются редко. Покупателю, которому нужны атмосферный двигатель и полный привод, приходится присматриваться к моделям постарше.
Hyundai Creta первого поколения за 1,5 млн рублей обычно будет возрастом 8-10 лет и с пробегом 100-150 тысяч километров. Версии с атмосферными двигателями 1.6 мощностью 123 л.с. и 2.0 на 150 л.с. сочетаются с гидроавтоматом и полным приводом. Основные агрегаты хорошо зарекомендовали себя по ресурсу: по приведенной оценке, они служат без ремонта до 300 тысяч километров.
Первое поколение Creta дебютировало в 2014 году и выпускалось на платформе Hyundai-Kia PB. Российские машины собирали в Санкт-Петербурге с 2016 по 2021 год. Для российского рынка предлагались атмосферные бензиновые двигатели 1.6 Gamma MPI и 2.0 Nu MPI; полный привод сочетался с шестиступенчатой автоматической коробкой. Длина Creta в зависимости от спецификации составляет примерно 4 270-4 330 мм, ширина - 1 790 мм, высота - 1 635 мм, колесная база - около 2 590-2 610 мм.
С 2017 года у двигателя 2.0 G4NA появились дополнительные форсунки охлаждения поршней, после чего риск задиров заметно снизился. Впрыск распределенный, привод ГРМ цепной, завод допускает бензин АИ-92. Шестиступенчатый автомат не переносит длительную пробуксовку. Если отказаться от полного привода, за те же деньги можно найти Creta на 2-3 года моложе, вплоть до второго поколения. Пробеги однако часто сопоставимы.
Mazda CX-5 заметно старше: за эту сумму предлагают экземпляры возрастом 12-14 лет с пробегом 150-200 тысяч километров. Toyota RAV4 в том же бюджете обычно оказывается 17-20-летней, с пробегом около 300 тысяч километров. У CX-5 нет вариатора. Гидроавтомат и атмосферные моторы 2.0 на 150 л.с. и 2.5 на 192 л.с. рассчитаны примерно на 250-300 тысяч километров до капитального ремонта.
Первое поколение CX-5 с заводским индексом KE выпускалось с 2012 по 2017 год. Бензиновые двигатели Skyactiv-G объемом 2,0 и 2,5 л оснащались непосредственным впрыском; на отдельных рынках предлагался и дизель Skyactiv-D 2.2. В зависимости от версии устанавливали шестиступенчатую механическую либо гидромеханическую автоматическую коробку; привод мог быть передним или полным. Колесная база составляет 2 700 мм, размеры кузова - около 4 540-4 550 мм в длину и 1 840 мм в ширину.
Оба двигателя имеют прямой впрыск и требуют тщательного обслуживания, особенно замены масла. АИ-92 для них губителен, оптимальным назван АИ-98. Первое поколение CX-5 выпускали в Японии. При пробеге свыше 150 тысяч километров уже вероятны расходы на изношенные детали подвески. Внимания могут потребовать и механизмы полного привода.
Renault Kaptur предлагает более свежий год выпуска: за 1,5 млн рублей встречаются машины возрастом 7-9 лет с пробегом около 100 тысяч километров. Для полного привода подходит версия с двигателем 2.0 мощностью 143 л.с. и четырехступенчатым гидроавтоматом DP8. Переднеприводная модификация оснащена вариатором.
Российский Kaptur отличается от европейского Captur: он построен на удлиненной и адаптированной платформе Renault/Dacia B0, а после модернизации использовалась ее версия B0+. Российскую модель выпускали в 2016-2022 годах. В разные годы для нее предлагались атмосферные двигатели 1.6 и 2.0, позже появился турбомотор 1.3; тип трансмиссии зависел от комплектации. Европейский Captur второго поколения перешел на платформу CMF-B.
Двигатель с чугунным блоком имеет простую конструкцию, а шасси хорошо зарекомендовало себя на Duster. После модернизации DP8 стал надежнее. Ориентир ресурса - около 250 тысяч километров, хотя быстрых переключений от него ждать не стоит. Мелкие поломки проще устранить благодаря доступному ремонту и недорогим запчастям. Редактор «За рулем» Сергей Зиновьев отмечает: Kaptur разошелся в России тиражом 130 тысяч машин, а все три модели хорошо знакомы автосервисам и обеспечены деталями.
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