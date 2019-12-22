22 декабря 2019, 13:01
Три необычных транспортных средства для Санты
- 556
- 0
Фото: motor1.com
Новый год уже не за горами, и автопроизводители задумываются, не пора ли Санта-Клаусу сменить оленью упряжку на что-то более современное и практичное. Расскажем о трех концепт-карах, подготовленных специально для гаража новогоднего волшебника.
Фото: white64motors.com
Фото: white64motors.com
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Ранее мы писали
Ростовские полицейские оперативно работают с соцсетями. Во вторник ночью в Вконтакте опубликовали видео, запечатлевшее ...Читать далее
Еще одни сани для Санты придумали в Dodge. В канун Рождества компания выпустила рекламный ролик, в котором рассказала о создании саней на базе мощного Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye. Эльфы убрали колёса, установили полозья, укоротили лобовое стекло, убрали двери и сделали боковой выход выхлопной системы. Да и сам Санта преобразился. На смену пухлому старичку пришел брутальный дед, роль которого доверили бывшему рестлеру Биллу Голдбергу.
Не остался в стороне и Mercedes-Benz. Немцы решили предложить Санте вместительный автобус, построенный на базе флагмана туристической линейки Travego M. Кузов украсили в рождественском стиле с тонированными окнами, белыми сосульками и светодиодными гирляндами, для которых доступны несколько режимов свечения. Mercedes Christmas Travego передали туристической фирме для организации благотворительных поездок.
Комментарии
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Фильм может быть и не самый лучший и известный, но машина - это легенда! На мой взгляд, Челленджер гораздо круче Камаро и Мустанга вместе взятых. Завидую владельцу, не просто классная тачка, а еще и с интересной историей!
Когда я выбирал для себя авто, я хотел видеть в нем не только мощную спортивную машину, но и автомобиль, в котором я смогу путешествовать. Я люблю отправляться на длинные расстояния, оставляя за спиной тысячи километров. Все, что мне требовалось для достижения поставленных целей, это именно такой автомобиль ...
Отличный брутальный авто
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве