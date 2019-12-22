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22 декабря 2019, 13:01

Три необычных транспортных средства для Санты

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Фото: motor1.com
Новый год уже не за горами, и автопроизводители задумываются, не пора ли Санта-Клаусу сменить оленью упряжку на что-то более современное и практичное. Расскажем о трех концепт-карах, подготовленных специально для гаража новогоднего волшебника.
Три необычных транспортных средства для Санты

Фото: white64motors.com

Три необычных транспортных средства для Санты

Фото: white64motors.com

Три необычных транспортных средства для Санты

Фото: motor1.com

Три необычных транспортных средства для Санты

Фото: motor1.com

Три необычных транспортных средства для Санты

Фото: motor1.com

Три необычных транспортных средства для Санты

Фото: motor1.com

Три необычных транспортных средства для Санты
Три необычных транспортных средства для Санты
Три необычных транспортных средства для Санты
Три необычных транспортных средства для Санты
Три необычных транспортных средства для Санты
Три необычных транспортных средства для Санты
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Американская рекламная компания White64 представила автономные сани JNGL64 от вымышленного бренда White64 Motors. Концепт выглядит как помесь масл-кара с пикапом и якобы может разгоняться до 3,7 млн км/ч. У модели даже есть собственная страничка с конфигуратором, где можно выбрать один из пяти оттенков красного цвета, фигурку на капоте (в виде оленя, ангела, снеговика или елки), а также один из двух видов полозьев, сообщает сайт Тарантас-Ньюс.

Еще одни сани для Санты придумали в Dodge. В канун Рождества компания выпустила рекламный ролик, в котором рассказала о создании саней на базе мощного Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye. Эльфы убрали колёса, установили полозья, укоротили лобовое стекло, убрали двери и сделали боковой выход выхлопной системы. Да и сам Санта преобразился. На смену пухлому старичку пришел брутальный дед, роль которого доверили бывшему рестлеру Биллу Голдбергу.

Не остался в стороне и Mercedes-Benz. Немцы решили предложить Санте вместительный автобус, построенный на базе флагмана туристической линейки Travego M. Кузов украсили в рождественском стиле с тонированными окнами, белыми сосульками и светодиодными гирляндами, для которых доступны несколько режимов свечения. Mercedes Christmas Travego передали туристической фирме для организации благотворительных поездок.

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На аукцион выставлен автомобиль из фильма Тарантино
Фильм может быть и не самый лучший и известный, но машина - это легенда! На мой взгляд, Челленджер гораздо круче Камаро и Мустанга вместе взятых. Завидую владельцу, не просто классная тачка, а еще и с интересной историей!
Виктор
Dodge Challenger
Когда я выбирал для себя авто, я хотел видеть в нем не только мощную спортивную машину, но и автомобиль, в котором я смогу путешествовать. Я люблю отправляться на длинные расстояния, оставляя за спиной тысячи километров. Все, что мне требовалось для достижения поставленных целей, это именно такой автомобиль ...
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Три необычных транспортных средства для Санты
{{material_128364}}Американская рекламная компания White64 представила автономные сани JNGL64 от вымышленного бренда White64 Motors. Концепт выглядит как помесь масл-кара с пикапом и якобы может разгоняться до 3,7 млн км/ч. У модели даже есть собственная страничка с конфигуратором, где можно выбрать один из пяти оттенков красного цвета, фигурку на капоте (в виде оленя, ангела, снеговика или елки), а также один из двух видов полозьев, сообщает сайт Тарантас-Ньюс.Еще одни сани для Санты придумали в Dodge. В канун Рождества компания выпустила рекламный ролик, в котором рассказала о создании саней на базе мощного Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye. Эльфы убрали колёса, установили полозья, укоротили лобовое стекло, убрали двери и сделали боковой выход выхлопной системы. Да и сам Санта преобразился. На смену пухлому старичку пришел брутальный дед, роль которого доверили бывшему рестлеру Биллу Голдбергу.Не остался в стороне и Mercedes-Benz. Немцы решили предложить Санте вместительный автобус, построенный на базе флагмана туристической линейки Travego M. Кузов украсили в рождественском стиле с тонированными окнами, белыми сосульками и светодиодными гирляндами, для которых доступны несколько режимов свечения. Mercedes Christmas Travego передали туристической фирме для организации благотворительных поездок.
2019-12-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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