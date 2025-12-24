Автомат, газ и только одна компоновка: что скрывают свежие КАвЗ-4270? Неужели это всё?

24 декабря 2025, 15:58
Три новые версии автобуса КАвЗ-4270 получили официальное одобрение типа
КАвЗ-4270 обзавелся сразу тремя сертифицированными модификациями. Дизель и газ, но только один автомат. Компоновка салона не оставляет выбора. Что еще приготовили производители - узнаете далее.
На российском рынке автобусов произошло заметное событие: КАвЗ-4270 обзавелся новым Одобрением Типа Транспортного Средства. Как сообщает Комтранс, теперь официально подтверждены сразу три варианта исполнения этой модели, что может существенно повлиять на выбор перевозчиков.
В перечень сертифицированных модификаций вошли дизельная версия 4270-D2, оснащенная двигателем ЯМЗ-53643, а также две газовые модификации, работающие на компримированном природном газе. Первая из них - 4270-92 с мотором ЯМЗ-53724, вторая - 4270-C2, где под капотом трудится китайский агрегат Yuchai YC6J225N-52. Такой выбор силовых установок позволяет потенциальным покупателям ориентироваться на экономию топлива или экологические требования.
Однако, несмотря на разнообразие двигателей, производитель не оставил простора для фантазии в других аспектах. Коробка передач у всех трех версий только одна - автоматическая Fast Gear. Любителям механики придется искать альтернативы. Уровень пола также не предполагает вариаций: полунизкий, со ступенями в центральной части салона. Это решение, вероятно, связано с требованиями к удобству посадки и высадки пассажиров, но может вызвать вопросы у тех, кто рассчитывал на полностью низкопольную компоновку.
Салон автобуса, согласно выданному документу, допускает только одну схему размещения сидений и оборудования. Производитель явно решил не распыляться на множество вариантов, сосредоточившись на единственном, возможно, наиболее востребованном варианте. Для перевозчиков это означает отсутствие необходимости выбирать между разными планировками, но и отсутствие гибкости под специфические задачи.
КАвЗ - это Курганский автобусный завод, один из старейших производителей автобусов в России. Завод был основан еще в середине прошлого века и за десятилетия выпустил множество моделей, ставших привычными на дорогах страны. КАвЗ традиционно ориентируется на сегмент автобусов среднего класса, а его продукция известна своей выносливостью и простотой обслуживания. В последние годы предприятие активно внедряет новые технологии и расширяет линейку моделей, чтобы соответствовать современным требованиям рынка.
