Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дмитрий Новиков

24 декабря 2025, 15:58

Три новые версии автобуса КАвЗ-4270 получили официальное одобрение типа

Три новые версии автобуса КАвЗ-4270 получили официальное одобрение типа

Автомат, газ и только одна компоновка: что скрывают свежие КАвЗ-4270? Неужели это всё?

Три новые версии автобуса КАвЗ-4270 получили официальное одобрение типа

КАвЗ-4270 обзавелся сразу тремя сертифицированными модификациями. Дизель и газ, но только один автомат. Компоновка салона не оставляет выбора. Что еще приготовили производители - узнаете далее.

КАвЗ-4270 обзавелся сразу тремя сертифицированными модификациями. Дизель и газ, но только один автомат. Компоновка салона не оставляет выбора. Что еще приготовили производители - узнаете далее.

На российском рынке автобусов произошло заметное событие: КАвЗ-4270 обзавелся новым Одобрением Типа Транспортного Средства. Как сообщает Комтранс, теперь официально подтверждены сразу три варианта исполнения этой модели, что может существенно повлиять на выбор перевозчиков.

В перечень сертифицированных модификаций вошли дизельная версия 4270-D2, оснащенная двигателем ЯМЗ-53643, а также две газовые модификации, работающие на компримированном природном газе. Первая из них - 4270-92 с мотором ЯМЗ-53724, вторая - 4270-C2, где под капотом трудится китайский агрегат Yuchai YC6J225N-52. Такой выбор силовых установок позволяет потенциальным покупателям ориентироваться на экономию топлива или экологические требования.

Однако, несмотря на разнообразие двигателей, производитель не оставил простора для фантазии в других аспектах. Коробка передач у всех трех версий только одна - автоматическая Fast Gear. Любителям механики придется искать альтернативы. Уровень пола также не предполагает вариаций: полунизкий, со ступенями в центральной части салона. Это решение, вероятно, связано с требованиями к удобству посадки и высадки пассажиров, но может вызвать вопросы у тех, кто рассчитывал на полностью низкопольную компоновку.

Фото: t.me / Автобусы и вообще

Салон автобуса, согласно выданному документу, допускает только одну схему размещения сидений и оборудования. Производитель явно решил не распыляться на множество вариантов, сосредоточившись на единственном, возможно, наиболее востребованном варианте. Для перевозчиков это означает отсутствие необходимости выбирать между разными планировками, но и отсутствие гибкости под специфические задачи.

КАвЗ - это Курганский автобусный завод, один из старейших производителей автобусов в России. Завод был основан еще в середине прошлого века и за десятилетия выпустил множество моделей, ставших привычными на дорогах страны. КАвЗ традиционно ориентируется на сегмент автобусов среднего класса, а его продукция известна своей выносливостью и простотой обслуживания. В последние годы предприятие активно внедряет новые технологии и расширяет линейку моделей, чтобы соответствовать современным требованиям рынка.

Упомянутые марки: КАВЗ
Похожие материалы KAVZ

