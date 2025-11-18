Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дмитрий Новиков

18 ноября 2025, 11:03

Три новых газовоза FORLAND 3: как МХО «РАССВЕТ» меняет рынок перевозок

Три новых газовоза FORLAND 3: как МХО «РАССВЕТ» меняет рынок перевозок

Газовозы FORLAND 3 для МХО «РАССВЕТ»: почему эти машины удивили даже скептиков

Три новых газовоза FORLAND 3: как МХО «РАССВЕТ» меняет рынок перевозок

В России появились необычные газовозы на базе FORLAND 3. Их характеристики вызывают вопросы у конкурентов. Почему эти машины обсуждают в отрасли? Подробности о новинке и ее особенностях читайте в нашем материале.

В России появились необычные газовозы на базе FORLAND 3. Их характеристики вызывают вопросы у конкурентов. Почему эти машины обсуждают в отрасли? Подробности о новинке и ее особенностях читайте в нашем материале.

В ноябре 2025 года на российском рынке коммерческого транспорта произошло событие, которое не осталось незамеченным среди профессионалов отрасли. Компания МХО «РАССВЕТ», обслуживающая сеть автозаправочных станций «Уфимнефть», получила сразу три новых газовоза, построенных на шасси FORLAND 3. Как сообщает abiznews, эти автомобили были переданы дилером «ЮРТО-ТРАК», входящим в структуру эксклюзивного дистрибьютора FORLAND в России – компании «МБ РУС» (ГК «Автодом»).

Главная особенность этих машин – их сертификация для перевозки сжиженного газа. Газовозы оснащены цистернами объемом до 3 500 литров, что позволяет им выполнять широкий спектр задач: от доставки газа в стационарные газгольдеры до заправки бытовых баллонов и автомобилей. При этом для управления таким транспортом достаточно водительских прав категории B, что значительно расширяет круг потенциальных водителей и упрощает эксплуатацию.

По информации abiznews, конструкция газовозов разрабатывалась с учетом российских условий и требований безопасности. В создании техники участвовала отечественная компания СМУ «ТеплоГаз», что позволило адаптировать машины к перевозке опасных грузов второй категории согласно стандартам ДОПОГ и правилам ЕЭК ООН №105. Внутри цистерны установлены волнорезы, которые минимизируют колебания жидкости при движении, а для повышения безопасности предусмотрены проблесковые маячки, система ограничения скорости, главный выключатель аккумулятора и заземляющее устройство.

Техническая начинка FORLAND 3 также заслуживает внимания. Под капотом установлен турбодизельный двигатель Aucan объемом 2,5 литра, развивающий 154 лошадиные силы и 415 Нм крутящего момента. В паре с ним работает шестиступенчатая механическая коробка передач. В стандартное оснащение входят предпусковой подогреватель, подогрев топливного фильтра, системы ABS и ESC, кондиционер и круиз-контроль. Такой набор опций делает газовоз не только безопасным, но и комфортным для водителя в любых климатических условиях.

Как отмечают эксперты, FORLAND 3 уже зарекомендовал себя как надежный и экономичный грузовик на российском рынке. Новая модификация для перевозки газа стала логичным продолжением развития линейки коммерческих автомобилей бренда. Компактные размеры, высокая маневренность и продуманная конструкция позволяют использовать эти машины в городских условиях и на междугородних маршрутах.

Появление сертифицированных газовозов на базе FORLAND 3 может изменить расстановку сил на рынке перевозки сжиженного газа. Благодаря сочетанию доступности, безопасности и универсальности, такие автомобили способны заинтересовать не только крупные компании, но и небольшие предприятия, работающие в сфере газоснабжения. По мнению специалистов, спрос на подобную технику в ближайшие годы будет только расти.

В целом, сотрудничество между российскими и зарубежными производителями коммерческого транспорта продолжает приносить плоды. FORLAND 3 в исполнении газовоза – яркий пример того, как современные технологии и адаптация к местным требованиям позволяют создавать востребованные решения для бизнеса. Как пишет abiznews, эти машины уже начали работать на маршрутах, и их эффективность не заставила себя ждать.

Упомянутые марки: Foton
