Газовозы FORLAND 3 для МХО «РАССВЕТ»: почему эти машины удивили даже скептиков

18 ноября 2025, 11:03
Три новых газовоза FORLAND 3: как МХО «РАССВЕТ» меняет рынок перевозок
Три новых газовоза FORLAND 3: как МХО «РАССВЕТ» меняет рынок перевозок
В России появились необычные газовозы на базе FORLAND 3. Их характеристики вызывают вопросы у конкурентов. Почему эти машины обсуждают в отрасли? Подробности о новинке и ее особенностях читайте в нашем материале.
В ноябре 2025 года на российском рынке коммерческого транспорта произошло событие, которое не осталось незамеченным среди профессионалов отрасли. Компания МХО «РАССВЕТ», обслуживающая сеть автозаправочных станций «Уфимнефть», получила сразу три новых газовоза, построенных на шасси FORLAND 3. Как сообщает abiznews, эти автомобили были переданы дилером «ЮРТО-ТРАК», входящим в структуру эксклюзивного дистрибьютора FORLAND в России – компании «МБ РУС» (ГК «Автодом»).
Главная особенность этих машин – их сертификация для перевозки сжиженного газа. Газовозы оснащены цистернами объемом до 3 500 литров, что позволяет им выполнять широкий спектр задач: от доставки газа в стационарные газгольдеры до заправки бытовых баллонов и автомобилей. При этом для управления таким транспортом достаточно водительских прав категории B, что значительно расширяет круг потенциальных водителей и упрощает эксплуатацию.
По информации abiznews, конструкция газовозов разрабатывалась с учетом российских условий и требований безопасности. В создании техники участвовала отечественная компания СМУ «ТеплоГаз», что позволило адаптировать машины к перевозке опасных грузов второй категории согласно стандартам ДОПОГ и правилам ЕЭК ООН №105. Внутри цистерны установлены волнорезы, которые минимизируют колебания жидкости при движении, а для повышения безопасности предусмотрены проблесковые маячки, система ограничения скорости, главный выключатель аккумулятора и заземляющее устройство.
Техническая начинка FORLAND 3 также заслуживает внимания. Под капотом установлен турбодизельный двигатель Aucan объемом 2,5 литра, развивающий 154 лошадиные силы и 415 Нм крутящего момента. В паре с ним работает шестиступенчатая механическая коробка передач. В стандартное оснащение входят предпусковой подогреватель, подогрев топливного фильтра, системы ABS и ESC, кондиционер и круиз-контроль. Такой набор опций делает газовоз не только безопасным, но и комфортным для водителя в любых климатических условиях.
Как отмечают эксперты, FORLAND 3 уже зарекомендовал себя как надежный и экономичный грузовик на российском рынке. Новая модификация для перевозки газа стала логичным продолжением развития линейки коммерческих автомобилей бренда. Компактные размеры, высокая маневренность и продуманная конструкция позволяют использовать эти машины в городских условиях и на междугородних маршрутах.
Появление сертифицированных газовозов на базе FORLAND 3 может изменить расстановку сил на рынке перевозки сжиженного газа. Благодаря сочетанию доступности, безопасности и универсальности, такие автомобили способны заинтересовать не только крупные компании, но и небольшие предприятия, работающие в сфере газоснабжения. По мнению специалистов, спрос на подобную технику в ближайшие годы будет только расти.
В целом, сотрудничество между российскими и зарубежными производителями коммерческого транспорта продолжает приносить плоды. FORLAND 3 в исполнении газовоза – яркий пример того, как современные технологии и адаптация к местным требованиям позволяют создавать востребованные решения для бизнеса. Как пишет abiznews, эти машины уже начали работать на маршрутах, и их эффективность не заставила себя ждать.
Похожие материалы Фотон
-
19.11.2025, 14:26
Автоэксперты объяснили как долго бензин остается пригодным для заправки
У топлива есть свой срок годности. Он может вас сильно удивить. Использование старого бензина опасно. Узнайте, какие риски существуют. Не все так просто, как кажется. Эксперты дали свои рекомендации.Читать далее
-
19.11.2025, 14:02
АвтоВАЗ отправит новинку Lada Iskra работать в столичное такси
АвтоВАЗ готовит новую модель для такси. Lada Iskra скоро появится на дорогах. Она займет нишу между Granta и Vesta. Автомобиль получит современное оснащение. Узнайте о планах автогиганта на столицу.Читать далее
-
19.11.2025, 13:57
Электрокар Nio Firefly с правым рулем появится в Великобритании и Таиланде в 2026 году
Nio Firefly с правым рулем готовится к дебюту в Великобритании и Таиланде в 2026 году. Модель уже продается в Китае и Европе. Впереди выход на рынки Австралии, Новой Зеландии и Юго-Восточной Азии. Подробности о ценах, комплектациях и особенностях – в нашем материале.Читать далее
-
19.11.2025, 13:52
Кроссовер KGM Torres отметил первую тысячу проданных авто в России
Новый игрок на рынке набирает популярность. Продажи корейского кроссовера бьют рекорды. Бренд активно расширяет свое присутствие. Что стоит за таким быстрым успехом? Автомобиль привлекает покупателей своим оснащением. Узнаем подробности этого рыночного прорыва.Читать далее
-
19.11.2025, 13:47
Grunwald внедрил двухъярусную систему в рефрижератор: грузов больше, расходов нет
Grunwald представил необычный рефрижератор с новой системой. Два уровня для паллет меняют подход к перевозкам. Как это повлияет на рынок и что получат логисты? Ответы в материале.Читать далее
-
19.11.2025, 13:44
Электрический Jeep Recon 2026 года: новый внедорожник для настоящих приключений
В 2026 году на рынке появится уникальный электрический внедорожник. Jeep Recon обещает изменить представление о возможностях электрокаров вне асфальта. Модель создана для тех, кто мечтает о настоящих приключениях. Узнайте, чем удивит новинка и почему ее уже называют прорывом.Читать далее
-
19.11.2025, 13:28
Honda отмечает 30 лет CR-V: спецверсия с новыми технологиями и комфортом
Honda отмечает круглую дату выпуском особой версии CR-V. Новинка удивляет деталями и оснащением. Что изменилось в культовом кроссовере? Рассказываем подробности о юбилейной версии.Читать далее
-
19.11.2025, 12:57
В России стартовали продажи нового автобуса Citymax 12 от ЛиАЗ
На рынке появился свежий городской автобус. Производитель обещает множество версий. Впереди новые модификации и интересные детали. Не спешите делать выводы — подробности внутри.Читать далее
-
19.11.2025, 12:42
ЕЭК запускает новое расследование по грузовым шинам из Азии: что грозит рынку
В ЕАЭС стартует очередная проверка импорта шин из Азии. В центре внимания — демпинг и его последствия. Российские заводы требуют защиты. Чем это обернется для рынка, пока неясно.Читать далее
-
19.11.2025, 12:16
TENET ворвался в пятерку лидеров: как новичку удалось обойти Chery
В октябре TENET удивил рынок, заняв пятое место по продажам. Бренд всего пару месяцев на рынке. Что стоит за этим успехом? Дилеры раскрывают неожиданные подробности. Интрига сохраняется.Читать далее
Похожие материалы Фотон
-
19.11.2025, 14:26
Автоэксперты объяснили как долго бензин остается пригодным для заправки
У топлива есть свой срок годности. Он может вас сильно удивить. Использование старого бензина опасно. Узнайте, какие риски существуют. Не все так просто, как кажется. Эксперты дали свои рекомендации.Читать далее
-
19.11.2025, 14:02
АвтоВАЗ отправит новинку Lada Iskra работать в столичное такси
АвтоВАЗ готовит новую модель для такси. Lada Iskra скоро появится на дорогах. Она займет нишу между Granta и Vesta. Автомобиль получит современное оснащение. Узнайте о планах автогиганта на столицу.Читать далее
-
19.11.2025, 13:57
Электрокар Nio Firefly с правым рулем появится в Великобритании и Таиланде в 2026 году
Nio Firefly с правым рулем готовится к дебюту в Великобритании и Таиланде в 2026 году. Модель уже продается в Китае и Европе. Впереди выход на рынки Австралии, Новой Зеландии и Юго-Восточной Азии. Подробности о ценах, комплектациях и особенностях – в нашем материале.Читать далее
-
19.11.2025, 13:52
Кроссовер KGM Torres отметил первую тысячу проданных авто в России
Новый игрок на рынке набирает популярность. Продажи корейского кроссовера бьют рекорды. Бренд активно расширяет свое присутствие. Что стоит за таким быстрым успехом? Автомобиль привлекает покупателей своим оснащением. Узнаем подробности этого рыночного прорыва.Читать далее
-
19.11.2025, 13:47
Grunwald внедрил двухъярусную систему в рефрижератор: грузов больше, расходов нет
Grunwald представил необычный рефрижератор с новой системой. Два уровня для паллет меняют подход к перевозкам. Как это повлияет на рынок и что получат логисты? Ответы в материале.Читать далее
-
19.11.2025, 13:44
Электрический Jeep Recon 2026 года: новый внедорожник для настоящих приключений
В 2026 году на рынке появится уникальный электрический внедорожник. Jeep Recon обещает изменить представление о возможностях электрокаров вне асфальта. Модель создана для тех, кто мечтает о настоящих приключениях. Узнайте, чем удивит новинка и почему ее уже называют прорывом.Читать далее
-
19.11.2025, 13:28
Honda отмечает 30 лет CR-V: спецверсия с новыми технологиями и комфортом
Honda отмечает круглую дату выпуском особой версии CR-V. Новинка удивляет деталями и оснащением. Что изменилось в культовом кроссовере? Рассказываем подробности о юбилейной версии.Читать далее
-
19.11.2025, 12:57
В России стартовали продажи нового автобуса Citymax 12 от ЛиАЗ
На рынке появился свежий городской автобус. Производитель обещает множество версий. Впереди новые модификации и интересные детали. Не спешите делать выводы — подробности внутри.Читать далее
-
19.11.2025, 12:42
ЕЭК запускает новое расследование по грузовым шинам из Азии: что грозит рынку
В ЕАЭС стартует очередная проверка импорта шин из Азии. В центре внимания — демпинг и его последствия. Российские заводы требуют защиты. Чем это обернется для рынка, пока неясно.Читать далее
-
19.11.2025, 12:16
TENET ворвался в пятерку лидеров: как новичку удалось обойти Chery
В октябре TENET удивил рынок, заняв пятое место по продажам. Бренд всего пару месяцев на рынке. Что стоит за этим успехом? Дилеры раскрывают неожиданные подробности. Интрига сохраняется.Читать далее
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве
- 1 358 000 РMercedes C-класс 2010 в Москве