11 декабря 2019, 08:42
Три новых имени для «ГАЗели»: Bonus, City, Super
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Фото: vtambove.ru
Роспатент зарегистрировал три новые торговые марки для «ГАЗелей». В патентной базе ведомства появились изображения GAZelle Bonus, GAZelle City и GAZelle Super. Можно предположить, что это названия новых модификаций популярной модели.
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Например, GAZelle Bonus и GAZelle Super могли бы использовать для более вместительных или богато оснащенных пассажирских версий. А имя GAZelle City могло бы достаться новому микроавтобусу. Ведь серийный каркасный автобус на базе «ГАЗели Next» носит созвучное название «Ситилайн».
С другой стороны, «Группа ГАЗ» давно планирует создать автомобиль уменьшенной грузоподъемности. Он мог бы занять место между грузовым «Соболем» и обычной «ГАЗелью», грузоподъемность которых достигает 800 и 1 500 кг соответственно. Первый прототип такого автомобиля создали еще лет 15 назад. Именно он мог бы получить имя GAZelle City. Новинка должна отличаться облегченной конструкцией с односкатной ошиновкой задней оси и сможет перевозить до 1 тонны груза.
Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
фольксовский движок один из самых надежных, и я бы приобрел газель с таким движком, вообще качество новых газелей стало очень неплохим, и некст на самом деле уже конкурирует с иностранными фургонами, и цена у него приемлемая, хотя хотелось бы подешевле.
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