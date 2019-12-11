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11 декабря 2019, 08:42

Три новых имени для «ГАЗели»: Bonus, City, Super

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Фото: vtambove.ru
Роспатент зарегистрировал три новые торговые марки для «ГАЗелей». В патентной базе ведомства появились изображения GAZelle Bonus, GAZelle City и GAZelle Super. Можно предположить, что это названия новых модификаций популярной модели.
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Новые торговые марки были зарегистрированы в Роспатенте 9 декабря. Перечень товаров и услуг, где они могут использоваться, достаточно широкий. В нем указаны не только автомобили, но и запчасти, компьютерные программы, игрушки, канцелярские принадлежности и сувениры. Ожидается, что имена получат новые модификации «ГАЗели».

Например, GAZelle Bonus и GAZelle Super могли бы использовать для более вместительных или богато оснащенных пассажирских версий. А имя GAZelle City могло бы достаться новому микроавтобусу. Ведь серийный каркасный автобус на базе «ГАЗели Next» носит созвучное название «Ситилайн».

С другой стороны, «Группа ГАЗ» давно планирует создать автомобиль уменьшенной грузоподъемности. Он мог бы занять место между грузовым «Соболем» и обычной «ГАЗелью», грузоподъемность которых достигает 800 и 1 500 кг соответственно. Первый прототип такого автомобиля создали еще лет 15 назад. Именно он мог бы получить имя GAZelle City. Новинка должна отличаться облегченной конструкцией с односкатной ошиновкой задней оси и сможет перевозить до 1 тонны груза.

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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
«Газель» получила мотор Volkswagen и подушки безопасности
фольксовский движок один из самых надежных, и я бы приобрел газель с таким движком, вообще качество новых газелей стало очень неплохим, и некст на самом деле уже конкурирует с иностранными фургонами, и цена у него приемлемая, хотя хотелось бы подешевле.
Владимир Стариков
Первый «РАФик» оказался похож на «ГАЗель Next»
XXV съезд Коммунисти́ческой па́ртии Сове́тского Сою́за проходил в Москве с 24 февраля по 5 марта 1976 года. А вот завода имени XXXХ съезда КПСС не было вообще, это вы правильно промолчали
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александр
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Три новых имени для «ГАЗели»: Bonus, City, Super
{{material_127422}}Новые торговые марки были зарегистрированы в Роспатенте 9 декабря. Перечень товаров и услуг, где они могут использоваться, достаточно широкий. В нем указаны не только автомобили, но и запчасти, компьютерные программы, игрушки, канцелярские принадлежности и сувениры. Ожидается, что имена получат новые модификации «ГАЗели».Например, GAZelle Bonus и GAZelle Super могли бы использовать для более вместительных или богато оснащенных пассажирских версий. А имя GAZelle City могло бы достаться новому микроавтобусу. Ведь серийный каркасный автобус на базе «ГАЗели Next» носит созвучное название «Ситилайн».С другой стороны, «Группа ГАЗ» давно планирует создать автомобиль уменьшенной грузоподъемности. Он мог бы занять место между грузовым «Соболем» и обычной «ГАЗелью», грузоподъемность которых достигает 800 и 1 500 кг соответственно. Первый прототип такого автомобиля создали еще лет 15 назад. Именно он мог бы получить имя GAZelle City. Новинка должна отличаться облегченной конструкцией с односкатной ошиновкой задней оси и сможет перевозить до 1 тонны груза.
2019-12-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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