Renault Duster ушёл из России: 3 новых кроссовера, которые не уступают — что предлагает рынок

Три новых кроссовера вместо Renault Duster: что предлагают Lada Niva Travel, Haval Jolion и Haval H3

Renault Duster ушел с рынка, а его место заняли сразу три модели: Lada Niva Travel, Haval Jolion и Haval H3. Чем они отличаются, насколько выгодны и что предлагают за свои деньги - разбираемся на примерах и цифрах. Важно для тех, кто ищет надежный кроссовер в 2026 году.

Пять лет назад выбор кроссовера для российских дорог был очевиден: Renault Duster предлагал высокий клиренс, полный привод и простую надежность за разумные деньги. Сегодня ситуация изменилась: Дастер исчез из официальных продаж, а его место заняли новые игроки с собственными особенностями и ценой.

Второе поколение Renault Duster, собиравшееся в Москве, теперь доступно только по серым схемам от 2,09 млн рублей за базовую переднеприводную версию, а третье поколение стартует с 4,2 млн рублей. О заводских гарантиях можно забыть, поэтому вопрос «чем заменить Дастер» стал как никогда актуален.

Обновленная Lada Niva Travel 2026 года получила новый двигатель 1.8 л на 90 л.с. и 153 Нм, который пришел на смену старому 1.7-литровому мотору. Такой агрегат лучше тянет на низах: 80% момента доступны с 1000 об/мин, расход снизился на 10–30%, а разгон до 100 км/ч теперь занимает 16 секунд вместо прежних 19.

Базовая комплектация Classic стоит от 1,39 млн рублей, топовая с LED-фарами и всеми опциями — около 1,79 млн. Проходимость вне конкуренции: клиренс 220 мм, углы въезда и съезда 37° и 36°, постоянный полный привод с раздаткой, без электронной муфты. Машина уверенно идет по бездорожью, а подвеска стала еще крепче.

Haval Jolion — самый популярный кроссовер последних лет, собранный в Туле. С 2021 года продано около 250 тысяч машин. В 2026 году модель получила 1,5-литровый турбомотор на 150 л.с. и 270 Нм, обеспечивающий разгон до 100 км/ч за 9,1 секунды и расход 7,6 л на 100 км. Цены начинаются от 1,999 млн рублей за переднеприводную версию на механике, с полным приводом — до 2,899 млн. Из минусов: робот может подергиваться на холодную, багажник всего 337 л, реальный клиренс около 170 мм, шумоизоляция арок слабая.

Haval H3 создан для тех, кто регулярно ездит по бездорожью: кузов с угловатыми формами, пластиковая защита по кругу, клиренс 196 мм, углы въезда и съезда 24° и 26°. Полноприводная версия оснащена 1,5-литровым турбомотором мощностью 177 л.с. и 270 Нм, цены — от 2,499 млн рублей. В топе — камера кругового обзора с «прозрачным капотом», подогрев всей зоны, медиасистема с 12,3-дюймовым экраном и «Яндекс.Авто». Минусы: бак всего 55 л, тормоза умеренно мягкие, краска быстро покрывается сколами.

Lada Niva Travel выигрывает по проходимости и цене, Haval Jolion — по динамике и доступности сервиса, Haval H3 — по оснащению и внешнему стилю. Niva Travel подходит тем, кому важна надежность за минимальные деньги, Jolion — для городских и трассовых дорог с редкими выездами на природу, H3 — для тех, кто не боится бездорожья и ценит комфорт.

Renault Duster ушел, но его место не осталось пустым. Российский рынок быстро адаптировался, предложив три достойные альтернативы, каждая из которых отвечает на вопрос «чем заменить Дастер» по-своему.