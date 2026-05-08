Renault Duster ушёл из России: 3 новых кроссовера, которые не уступают — что предлагает рынок

8 мая 2026, 18:17
Три новых кроссовера вместо Renault Duster: что предлагают Lada Niva Travel, Haval Jolion и Haval H3
Три новых кроссовера вместо Renault Duster: что предлагают Lada Niva Travel, Haval Jolion и Haval H3
Renault Duster ушел с рынка, а его место заняли сразу три модели: Lada Niva Travel, Haval Jolion и Haval H3. Чем они отличаются, насколько выгодны и что предлагают за свои деньги - разбираемся на примерах и цифрах. Важно для тех, кто ищет надежный кроссовер в 2026 году.
Пять лет назад выбор кроссовера для российских дорог был очевиден: Renault Duster предлагал высокий клиренс, полный привод и простую надежность за разумные деньги. Сегодня ситуация изменилась: Дастер исчез из официальных продаж, а его место заняли новые игроки с собственными особенностями и ценой.
Второе поколение Renault Duster, собиравшееся в Москве, теперь доступно только по серым схемам от 2,09 млн рублей за базовую переднеприводную версию, а третье поколение стартует с 4,2 млн рублей. О заводских гарантиях можно забыть, поэтому вопрос «чем заменить Дастер» стал как никогда актуален.
Обновленная Lada Niva Travel 2026 года получила новый двигатель 1.8 л на 90 л.с. и 153 Нм, который пришел на смену старому 1.7-литровому мотору. Такой агрегат лучше тянет на низах: 80% момента доступны с 1000 об/мин, расход снизился на 10–30%, а разгон до 100 км/ч теперь занимает 16 секунд вместо прежних 19.
Базовая комплектация Classic стоит от 1,39 млн рублей, топовая с LED-фарами и всеми опциями — около 1,79 млн. Проходимость вне конкуренции: клиренс 220 мм, углы въезда и съезда 37° и 36°, постоянный полный привод с раздаткой, без электронной муфты. Машина уверенно идет по бездорожью, а подвеска стала еще крепче.
Haval Jolion — самый популярный кроссовер последних лет, собранный в Туле. С 2021 года продано около 250 тысяч машин. В 2026 году модель получила 1,5-литровый турбомотор на 150 л.с. и 270 Нм, обеспечивающий разгон до 100 км/ч за 9,1 секунды и расход 7,6 л на 100 км. Цены начинаются от 1,999 млн рублей за переднеприводную версию на механике, с полным приводом — до 2,899 млн. Из минусов: робот может подергиваться на холодную, багажник всего 337 л, реальный клиренс около 170 мм, шумоизоляция арок слабая.
Haval H3 создан для тех, кто регулярно ездит по бездорожью: кузов с угловатыми формами, пластиковая защита по кругу, клиренс 196 мм, углы въезда и съезда 24° и 26°. Полноприводная версия оснащена 1,5-литровым турбомотором мощностью 177 л.с. и 270 Нм, цены — от 2,499 млн рублей. В топе — камера кругового обзора с «прозрачным капотом», подогрев всей зоны, медиасистема с 12,3-дюймовым экраном и «Яндекс.Авто». Минусы: бак всего 55 л, тормоза умеренно мягкие, краска быстро покрывается сколами.
Lada Niva Travel выигрывает по проходимости и цене, Haval Jolion — по динамике и доступности сервиса, Haval H3 — по оснащению и внешнему стилю. Niva Travel подходит тем, кому важна надежность за минимальные деньги, Jolion — для городских и трассовых дорог с редкими выездами на природу, H3 — для тех, кто не боится бездорожья и ценит комфорт.
Renault Duster ушел, но его место не осталось пустым. Российский рынок быстро адаптировался, предложив три достойные альтернативы, каждая из которых отвечает на вопрос «чем заменить Дастер» по-своему.
Похожие материалы Хавейл, Рено, Лада
-
12.05.2026, 01:29
Названы регионы России, где быстрее всего купить новый автомобиль
Эксперты выяснили, где россияне быстрее всего приобретают новые машины. Сравнили зарплаты и цены. Результаты удивили многих. Подробности в нашем материале.Читать далее
-
11.05.2026, 05:47
Dacia Duster нового поколения: полный привод, 131 л.с. и неожиданная цена
В Россию начали завозить новый Dacia Duster с полным приводом и современным оснащением, но стоимость вызывает вопросы. Почему популярный кроссовер теперь стоит дороже конкурентов и что изменилось в его конструкции - разбираемся в деталях.Читать далее
-
09.05.2026, 10:25
Производство двигателей Haval в Туле: как устроен процесс и что влияет на качество
На заводе Haval в Тульской области развернуто масштабное производство двигателей для кроссоверов. Эксперты отмечают высокий уровень локализации и строгий контроль качества. Почему этот опыт важен для российского автопрома - разбираемся в деталях.Читать далее
-
08.05.2026, 19:05
Где в России быстрее всего накопить на новую машину: неожиданные лидеры рейтинга
Свежий анализ рынка показал, что жителям некоторых регионов России удается накопить на новую машину заметно быстрее, чем москвичам. Эксперты изучили зарплаты и цены на популярные модели, чтобы выяснить, где покупка автомобиля становится реальностью быстрее всего. Почему эти данные важны именно сейчас - в материале.Читать далее
-
08.05.2026, 13:16
Эксперты назвали самые надежные китайские автомобили на вторичном рынке России
В России растет интерес к китайским авто с пробегом. Эксперты выделили лучшие модели. Узнайте, какие машины на вторичном рынке считаются самыми надежными. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
08.05.2026, 10:58
Lada Niva Travel с новым мотором 1.8: расход, конструкция, детали эксплуатации
Журналисты протестировали Лада Нива Travel с мотором 1.8 на первых 2700 км. Какие изменения в конструкции, как ведет себя двигатель, что с расходом топлива и стоит ли ждать проблем - рассказываем подробно. Мало кто знает, что обновление затронуло не только мотор, но и детали салона. Почему это важно именно сейчас - объясняем на примерах.Читать далее
-
08.05.2026, 06:57
Новая реальность: калужский Tenet и белорусский Belgee потеснили «китайцев» в апреле 2026
В апреле продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 15%. На рынке появились новые сильные игроки - Tenet и Belgee, которые потеснили привычных лидеров. Эксперты отмечают заметные изменения в структуре спроса и динамике брендов.Читать далее
-
07.05.2026, 17:29
Российский авторынок в апреле: смена лидеров и новые фавориты
В апреле рынок авто удивил неожиданными переменами. Новые бренды бросили вызов лидерам. Продажи выросли, а привычные фавориты уступили позиции. Эксперты раскрывают детали перемен.Читать далее
-
07.05.2026, 14:52
Российский авторынок в апреле 2026: неожиданные перестановки в топ-10 продаж
Апрель 2026 года принес новые тенденции на российском рынке легковых автомобилей: смена позиций в рейтинге, появление свежих моделей и заметный рост интереса к отдельным маркам. Эксперты отмечают, что привычные лидеры столкнулись с конкуренцией, а динамика продаж удивила даже опытных аналитиков. Читать далее
-
06.05.2026, 11:14
Почему Haval Jolion 2026 выбирают вместо Весты: опыт владельца из Волгограда
Владелец Haval Jolion 2026 из Волгограда подробно разобрал, почему решился на смену авто, какие опции оказались решающими и с какими неожиданностями столкнулся после перехода с Весты. Какие плюсы и минусы выявились в первые месяцы - мало кто знает детали. Экспертный взгляд на актуальный выбор для российских дорог.Читать далее
Похожие материалы Хавейл, Рено, Лада
-
12.05.2026, 01:29
Названы регионы России, где быстрее всего купить новый автомобиль
Эксперты выяснили, где россияне быстрее всего приобретают новые машины. Сравнили зарплаты и цены. Результаты удивили многих. Подробности в нашем материале.Читать далее
-
11.05.2026, 05:47
Dacia Duster нового поколения: полный привод, 131 л.с. и неожиданная цена
В Россию начали завозить новый Dacia Duster с полным приводом и современным оснащением, но стоимость вызывает вопросы. Почему популярный кроссовер теперь стоит дороже конкурентов и что изменилось в его конструкции - разбираемся в деталях.Читать далее
-
09.05.2026, 10:25
Производство двигателей Haval в Туле: как устроен процесс и что влияет на качество
На заводе Haval в Тульской области развернуто масштабное производство двигателей для кроссоверов. Эксперты отмечают высокий уровень локализации и строгий контроль качества. Почему этот опыт важен для российского автопрома - разбираемся в деталях.Читать далее
-
08.05.2026, 19:05
Где в России быстрее всего накопить на новую машину: неожиданные лидеры рейтинга
Свежий анализ рынка показал, что жителям некоторых регионов России удается накопить на новую машину заметно быстрее, чем москвичам. Эксперты изучили зарплаты и цены на популярные модели, чтобы выяснить, где покупка автомобиля становится реальностью быстрее всего. Почему эти данные важны именно сейчас - в материале.Читать далее
-
08.05.2026, 13:16
Эксперты назвали самые надежные китайские автомобили на вторичном рынке России
В России растет интерес к китайским авто с пробегом. Эксперты выделили лучшие модели. Узнайте, какие машины на вторичном рынке считаются самыми надежными. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
08.05.2026, 10:58
Lada Niva Travel с новым мотором 1.8: расход, конструкция, детали эксплуатации
Журналисты протестировали Лада Нива Travel с мотором 1.8 на первых 2700 км. Какие изменения в конструкции, как ведет себя двигатель, что с расходом топлива и стоит ли ждать проблем - рассказываем подробно. Мало кто знает, что обновление затронуло не только мотор, но и детали салона. Почему это важно именно сейчас - объясняем на примерах.Читать далее
-
08.05.2026, 06:57
Новая реальность: калужский Tenet и белорусский Belgee потеснили «китайцев» в апреле 2026
В апреле продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 15%. На рынке появились новые сильные игроки - Tenet и Belgee, которые потеснили привычных лидеров. Эксперты отмечают заметные изменения в структуре спроса и динамике брендов.Читать далее
-
07.05.2026, 17:29
Российский авторынок в апреле: смена лидеров и новые фавориты
В апреле рынок авто удивил неожиданными переменами. Новые бренды бросили вызов лидерам. Продажи выросли, а привычные фавориты уступили позиции. Эксперты раскрывают детали перемен.Читать далее
-
07.05.2026, 14:52
Российский авторынок в апреле 2026: неожиданные перестановки в топ-10 продаж
Апрель 2026 года принес новые тенденции на российском рынке легковых автомобилей: смена позиций в рейтинге, появление свежих моделей и заметный рост интереса к отдельным маркам. Эксперты отмечают, что привычные лидеры столкнулись с конкуренцией, а динамика продаж удивила даже опытных аналитиков. Читать далее
-
06.05.2026, 11:14
Почему Haval Jolion 2026 выбирают вместо Весты: опыт владельца из Волгограда
Владелец Haval Jolion 2026 из Волгограда подробно разобрал, почему решился на смену авто, какие опции оказались решающими и с какими неожиданностями столкнулся после перехода с Весты. Какие плюсы и минусы выявились в первые месяцы - мало кто знает детали. Экспертный взгляд на актуальный выбор для российских дорог.Читать далее