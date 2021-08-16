Три обновления, которые выводят автомобиль на новый уровень
Инновационный привод
Даже если вы не любите рассекать бездорожье и привыкли ездить лишь в условиях большого города, улучшенный полный привод вам все равно понадобится. Особенно в условиях непогоды - ведь дождь, снег, гололед способны создавать коварные условия для вождения. А сегодня нет ничего важнее, чем безопасность на дороге.
В качестве примера можно привести полный привод All Wheel Control - S-AWC в Mitsubishi Eclipse Cross. Здесь можно найти сочетание надежной механики и массы умных электронных систем, которые упростят водителю решение любой ситуации.
Ещё один достойный пример - система SUPER SELECT II в Mitsubishi Pajero Sport. Изюминка в том, что здесь можно самостоятельно выбрать привод. Как заявляют авторазработчики, аналогов этой технологии в России нет.
Цифра для передовых автовладельцев
Без технологий сегодня нельзя сделать и шагу: на гаджетах завязана даже мелкая бытовая техника, что уж говорить о транспорте. И безусловно, время требует гаджетизации приборной панели авто, чтобы можно было связать мобильный телефон и машину.
В частности, любителей технологий привлечет внимание новая 8-дюймовая цифровая приборная панель, впервые представленная в модельном ряду Mitsubishi Pajero Sport. Их также приятно удивит и широкий функционал новой мультимедиа системы Mitsubishi Connect с большим 8-дюймовым экраном и интеграцией смартфона. Помимо этого она встроена в Mitsubishi Eclipse Cross.
Светодиоды
Можно бесконечно говорить, что автомобиль не роскошь, а средство передвижения, но факт остаётся фактом - любой автовладелец хочет, чтобы его машина выглядела как минимум стильно. И многие компании действительно тщательно работают над внешним видом моделей, регулярно улучшая детали для удобства покупателей. Такую цель преследовали при внедрении новой светодиодной оптики в Mitsubishi Eclipse Cross.
Вообще, в новом модельном году была переосмыслена концепция дизайна Dynamic Shield от Mitsubishi Motors.
«Дизайнеры подчеркнули ощущение ширины и основательности за счет светодиодных LED фар, начинающихся от передней решетки и комбинированных ламп в углах бампера. Высокий капот автомобиля подчеркивает увеличенную переднюю часть, в то время как более массивные хромированные детали придают модели более современный и изысканный внешний вид», - рассказали в пресс-службе компании.
В целом, у каждого автомобилиста свои требования к тому, каким должен быть его транспорт. Но, как показывает практика, все больше людей обращают внимание на передовые технологии, систему безопасности и дизайн.
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