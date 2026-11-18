18 ноября 2026, 19:44
Запутался в стрелках и разворотах? Разбор трех перекрестков, где интуиция подводит водителей
Запутался в стрелках и разворотах? Разбор трех перекрестков, где интуиция подводит водителей
Казалось бы, «я на главной» или «мне горит стрелка» — железные аргументы. Но на деле приоритет решают конкретный сигнал светофора, действующий режим движения и направление маневра. В новом разборе — три типичные ловушки.
Разворот через встречную полосу на односторонней дороге — самый дорогой маневр в этом разборе: 5000 рублей штрафа или лишение прав на срок до шести месяцев. Но не меньше проблем создают ситуации, где привычная логика «я на главной» или «мне горит стрелка» расходится с реальным приоритетом. Разбор трех перекрестков показывает, что решает не интуиция, а конкретный сигнал светофора, действующий режим движения и направление маневра.
Когда сигнал важнее главной дороги
Представим перекресток: грузовик идет по главной дороге и поворачивает направо по зеленой стрелке дополнительной секции, при этом основной сигнал для него красный. На второстепенной дороге стоит легковой автомобиль, водитель которого намерен развернуться. Сигнал светофора для него в этой схеме не виден.
Главная дорога не дает грузовику права проехать первым. Перекресток регулируемый, поэтому приоритет определяется сигналами светофора, а не знаками — пункт 13.3 ПДД. Двигаясь по зеленой стрелке при красном основном сигнале, водитель обязан уступить тем, кто едет на разрешающий сигнал, — пункт 13.5 ПДД.
За непредоставление преимущества предусмотрен штраф 1000 рублей по статье 12.13 КоАП РФ. Зеленая стрелка разрешает движение, но однозначного приоритета не задает.
Знаки и маячки: где возникает ошибка
Похожая ловушка — на границе одностороннего участка. Водитель видит справа знак «двустороннее движение», затем «конец одностороннего движения», а впереди Т-образный перекресток. Разворот к смене направлений кажется допустимым.
Однако информационный знак «двустороннее движение» лишь предупреждает о повороте схемы и не отменяет режим на участке, где автомобиль находится сейчас. Если дорога еще односторонняя, разворот приведет к выезду против потока. Такой маневр квалифицируется как движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением: статья 12.16 КоАП РФ — штраф 5000 рублей или лишение права на срок до шести месяцев, при повторном нарушении — до года.
С желтыми проблесковыми маячками действует другое правило. Автоцистерна с включенными маячками поворачивает налево с главной дороги, навстречу едет легковой автомобиль с правым поворотником, а переход пересекают пешеходы; по велодорожке через перекресток движутся самокатчики. Желтые огни привлекают внимание к транспортному средству, например при перевозке опасного груза, но преимущества не дают.
Водитель автоцистерны действует по обычному правилу: при повороте налево он пропускает встречный автомобиль, пешеходов и других участников, пересекающих проезжую часть. Штраф за нарушение правил проезда перекрестка в описанном случае — от 1500 до 2500 рублей по статье 12.18 КоАП РФ. Преимущество получают автомобили с синими или сине-красными маячками, когда выполняют неотложное задание.
Два правила для остальных маневров
При одновременном перестроении в средний ряд уступает тот, кто находится слева: дорогу дает водитель справа. На трехполосной дороге с двусторонним движением и без запрещающих знаков крайнюю левую полосу не занимают для постоянного движения — она нужна для обгона, объезда, поворота налево или разворота, в том числе при интенсивном движении, когда правые полосы заняты.
В этих установках решающее значение имеют конкретный сигнал светофора, действующий режим движения и направление маневра. За разворот на одностороннюю дорогу санкция может составить 5000 рублей или лишение прав — и это самый дорогой из перечисленных сценариев.
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